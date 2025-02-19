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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/hsk-ayse-barima-tahliye-karari-veren-hakim-hakkinda-sorusturma-baslatti-1093795629.html
HSK, Ayşe Barım'a tahliye kararı veren hakim hakkında soruşturma başlattı
HSK, Ayşe Barım'a tahliye kararı veren hakim hakkında soruşturma başlattı
Sputnik Türkiye
HSK, Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan Ayşe Barım hakkında tahliye kararı veren İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Fatih Kapan hakkında... 19.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-19T11:18+0300
2025-02-19T11:18+0300
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ayşe barım
hakimler ve savcılar kurulu (hsk)
cumhuriyet başsavcılığı
gezi parkı
ağır ceza mahkemesi
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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan birçok ünlü ismin menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında tahliye kararı veren İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Fatih Kapan hakkında soruşturma başlattı. Hakim Kapan, Barım hakkında suçun değişme ihtimali bulunduğu ve tutukluluğun bu durumda 'ölçülü' olmayacağına gerekçesiyle tahliye kararı vermişti. Suçun değişme ihtimaline göre tahliye kararı verdiİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialarla ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan menajer Emine Ayşe Barım'ın avukatları sulh ceza hakimliğine başvurarak müvekkilinin tutukluluğuna itirazda bulundu. Talebi değerlendiren hakimlik, itirazı reddederek Barım'ın tutukluluğunun devamını kararlaştırdı. Bunun üzerine Barım'ın avukatı, müvekkilinin tutukluluğuna yeniden itiraz ederek İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesine başvurdu.İtirazı değerlendiren mahkeme hakimi Fatih Kapan, "şüpheliye yüklenen suçun vasıf ve mahiyeti, lehine olan tanık beyanları, aleyhine olan telefon konuşma kayıtları ve tüm deliller kapsamında suçun değişme ihtimali bulunduğu ve bu durumda ise tutukluluk kararının ölçülü olmayacağı" gerekçesiyle tahliye kararı verdi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etmiştiBunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Barım'ın tahliyesi gerçekleşmeden karara itirazda bulundu. Başsavcılığın talebini yerinde bulan Ağır Ceza Mahkemesi, Barım hakkında yeniden tutuklama kararı verdi.HSYK soruşturma başlattıHSK Birinci Dairesi, tahliye kararı veren hakim Kapan hakkında inceleme ve soruşturma başlattı.Daire, Kapan hakkında ihbar ve eki evrak kapsamındaki iddialar ile inceleme sırasında çıkabilecek diğer hususlarla ilgili olarak durumun, kurul müfettişi tarafından incelenmesi ve delil elde edildiğinde soruşturmaya geçilmesi hususunda kurul başkanına teklifte bulunulmasına hükmetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/ayse-barim-sorusturmasinda-yeni-gelisme-kardesi-ve-arkadasi-da-gozaltina-alindi-1093437532.html
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ayşe barım, hakimler ve savcılar kurulu (hsk), cumhuriyet başsavcılığı, gezi parkı, ağır ceza mahkemesi, istanbul
ayşe barım, hakimler ve savcılar kurulu (hsk), cumhuriyet başsavcılığı, gezi parkı, ağır ceza mahkemesi, istanbul

HSK, Ayşe Barım'a tahliye kararı veren hakim hakkında soruşturma başlattı

11:18 19.02.2025
© AAHakimler ve Savcılar Kurulu (HSK)
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2025
© AA
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HSK, Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan Ayşe Barım hakkında tahliye kararı veren İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Fatih Kapan hakkında soruşturma başlattı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan birçok ünlü ismin menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında tahliye kararı veren İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Fatih Kapan hakkında soruşturma başlattı. Hakim Kapan, Barım hakkında suçun değişme ihtimali bulunduğu ve tutukluluğun bu durumda 'ölçülü' olmayacağına gerekçesiyle tahliye kararı vermişti.

Suçun değişme ihtimaline göre tahliye kararı verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialarla ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan menajer Emine Ayşe Barım'ın avukatları sulh ceza hakimliğine başvurarak müvekkilinin tutukluluğuna itirazda bulundu. Talebi değerlendiren hakimlik, itirazı reddederek Barım'ın tutukluluğunun devamını kararlaştırdı. Bunun üzerine Barım'ın avukatı, müvekkilinin tutukluluğuna yeniden itiraz ederek İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesine başvurdu.
İtirazı değerlendiren mahkeme hakimi Fatih Kapan, "şüpheliye yüklenen suçun vasıf ve mahiyeti, lehine olan tanık beyanları, aleyhine olan telefon konuşma kayıtları ve tüm deliller kapsamında suçun değişme ihtimali bulunduğu ve bu durumda ise tutukluluk kararının ölçülü olmayacağı" gerekçesiyle tahliye kararı verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etmişti

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Barım'ın tahliyesi gerçekleşmeden karara itirazda bulundu. Başsavcılığın talebini yerinde bulan Ağır Ceza Mahkemesi, Barım hakkında yeniden tutuklama kararı verdi.

HSYK soruşturma başlattı

HSK Birinci Dairesi, tahliye kararı veren hakim Kapan hakkında inceleme ve soruşturma başlattı.
Daire, Kapan hakkında ihbar ve eki evrak kapsamındaki iddialar ile inceleme sırasında çıkabilecek diğer hususlarla ilgili olarak durumun, kurul müfettişi tarafından incelenmesi ve delil elde edildiğinde soruşturmaya geçilmesi hususunda kurul başkanına teklifte bulunulmasına hükmetti.
Serenay Sarıkaya, Ayşe Barım - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2025
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