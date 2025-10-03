https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/hamas-trumpin-planina-yakinda-yanit-verecegiz-1099868023.html
Hamas: Trump’ın planına yakında yanıt vereceğiz
Hamas, Trump'ın Gazze planına yakında yanıt vereceklerini ve zamn baskısı altında olmadıklarını açıkladı. Ayrıca Hamas Siyasi Büro Üyesi Nezzal "Biz, gerçekten... 03.10.2025
Hamas Siyasi Büro Üyesi Muhammed Nezzal, basına yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı planı Hamas'ın ciddi biçimde değerlendirdiğini ve yakında yanıt vereceğini belirtti.Nezzal, nihai tutum olarak Filistin halkının en yüksek çıkarlarını ve Filistin davasının stratejik sabitelerini dikkate alacaklarının altını çizdi. Hamas’ın Filistin halkının çıkarlarını gözeten ve tüm siyasi dengeleri dikkate alan yaklaşım sergilediğini ifade eden Nezzal "Bizden ya tamamen kabul ya da tamamen ret gibi bir yaklaşımı kabul etmiyoruz. Zaman baskısı ve tehditlerle hareket etmiyoruz" dedi. 'Biz gerçekten anlaşmalara varmak konusunda ciddiyiz'Nezzal'ın aktardığına göre Hamas dost Arap ve İslam ülkeleriyle sürekli ve hassas temas halinde bulunuyor."Son 28 saat içinde uzmanlarımız, gece gündüz çalışarak arabulucular ve dost ülkelerle iletişimlerini sürdürdü" diyen Nezzal "Biz, gerçekten anlaşmalara varmak konusunda ciddiyiz" açıklamasında bulundu.
