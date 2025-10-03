Türkiye
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
Hamas: Trump’ın planına yakında yanıt vereceğiz
Hamas: Trump’ın planına yakında yanıt vereceğiz
Hamas, Trump'ın Gazze planına yakında yanıt vereceklerini ve zamn baskısı altında olmadıklarını açıkladı.
Hamas Siyasi Büro Üyesi Muhammed Nezzal, basına yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı planı Hamas'ın ciddi biçimde değerlendirdiğini ve yakında yanıt vereceğini belirtti.Nezzal, nihai tutum olarak Filistin halkının en yüksek çıkarlarını ve Filistin davasının stratejik sabitelerini dikkate alacaklarının altını çizdi. Hamas’ın Filistin halkının çıkarlarını gözeten ve tüm siyasi dengeleri dikkate alan yaklaşım sergilediğini ifade eden Nezzal "Bizden ya tamamen kabul ya da tamamen ret gibi bir yaklaşımı kabul etmiyoruz. Zaman baskısı ve tehditlerle hareket etmiyoruz" dedi. 'Biz gerçekten anlaşmalara varmak konusunda ciddiyiz'Nezzal'ın aktardığına göre Hamas dost Arap ve İslam ülkeleriyle sürekli ve hassas temas halinde bulunuyor."Son 28 saat içinde uzmanlarımız, gece gündüz çalışarak arabulucular ve dost ülkelerle iletişimlerini sürdürdü" diyen Nezzal "Biz, gerçekten anlaşmalara varmak konusunda ciddiyiz" açıklamasında bulundu.
Hamas: Trump'ın planına yakında yanıt vereceğiz

02:24 03.10.2025
© AA / Avi Ohayon (GPO) /HandoutABD Başkanı Donald Trump, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Washington'u ziyaret eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.
ABD Başkanı Donald Trump, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Washington'u ziyaret eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2025
© AA / Avi Ohayon (GPO) /Handout
Hamas, Trump’ın Gazze planına yakında yanıt vereceklerini ve zamn baskısı altında olmadıklarını açıkladı. Ayrıca Hamas Siyasi Büro Üyesi Nezzal "Biz, gerçekten anlaşmalara varmak konusunda ciddiyiz" dedi
Hamas Siyasi Büro Üyesi Muhammed Nezzal, basına yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı planı Hamas'ın ciddi biçimde değerlendirdiğini ve yakında yanıt vereceğini belirtti.
Nezzal, nihai tutum olarak Filistin halkının en yüksek çıkarlarını ve Filistin davasının stratejik sabitelerini dikkate alacaklarının altını çizdi.
Hamas’ın Filistin halkının çıkarlarını gözeten ve tüm siyasi dengeleri dikkate alan yaklaşım sergilediğini ifade eden Nezzal "Bizden ya tamamen kabul ya da tamamen ret gibi bir yaklaşımı kabul etmiyoruz. Zaman baskısı ve tehditlerle hareket etmiyoruz" dedi.

'Biz gerçekten anlaşmalara varmak konusunda ciddiyiz'

Nezzal'ın aktardığına göre Hamas dost Arap ve İslam ülkeleriyle sürekli ve hassas temas halinde bulunuyor.
"Son 28 saat içinde uzmanlarımız, gece gündüz çalışarak arabulucular ve dost ülkelerle iletişimlerini sürdürdü" diyen Nezzal "Biz, gerçekten anlaşmalara varmak konusunda ciddiyiz" açıklamasında bulundu.
