https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/disisleri-bakanligi-vatandaslarimizin-serbest-birakilmasi-bekleniyor-1099866002.html
Dışişleri Bakanlığı: Vatandaşlarımızın serbest bırakılması bekleniyor
Dışişleri Bakanlığı: Vatandaşlarımızın serbest bırakılması bekleniyor
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı, uluslararası sularda İsrail güçlerince el konulan teknelerde bulunan Türk vatandaşlarına ilişkin açıklama yaptı. 02.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-02T23:06+0300
2025-10-02T23:06+0300
2025-10-02T23:31+0300
türki̇ye
küresel sumud filosu
sumud filosu
gemi
gemi kaçırma
saldırı
saldırı girişimi
gazze
gazze protestosu
gazze ablukası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/02/1099852997_0:185:3072:1913_1920x0_80_0_0_c1261d2e66c360705160a11bef6a3e64.jpg
Gazze ablukasını kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’ndaki 48 Türk vatandaşı gözaltına alındı.Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaparken, Türk vatandaşlarının durumunun yakından takip edildiğini ve gerekli tüm girişimlerin sürdüğünü belirtti. İsrail’deki dini bayramlar nedeniyle işlemlerde gecikme yaşanabileceğine dikkat çekilen açıklamada, önümüzdeki günlerde vatandaşların serbest bırakılmasının beklendiği ifade edildi. Ayrıca, süreç boyunca Türk vatandaşlarının herhangi bir sorun yaşamaması veya sağlık problemiyle karşılaşmaması için tüm tedbirlerin alındığı vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/sumud-filosundan-aciklama-aktivistler-asdod-limaninda-saglik-durumlari-iyi-1099853171.html
türki̇ye
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/02/1099852997_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b9b839a43e9217b7ce192e725aa5d0f3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
küresel sumud filosu, sumud filosu, gemi, gemi kaçırma, saldırı, saldırı girişimi, gazze, gazze protestosu, gazze ablukası
küresel sumud filosu, sumud filosu, gemi, gemi kaçırma, saldırı, saldırı girişimi, gazze, gazze protestosu, gazze ablukası
Dışişleri Bakanlığı: Vatandaşlarımızın serbest bırakılması bekleniyor
23:06 02.10.2025 (güncellendi: 23:31 02.10.2025)
Dışişleri Bakanlığı, uluslararası sularda İsrail güçlerince el konulan teknelerde bulunan Türk vatandaşlarına ilişkin açıklama yaptı.
Gazze ablukasını kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’ndaki 48 Türk vatandaşı gözaltına alındı.
Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaparken, Türk vatandaşlarının durumunun yakından takip edildiğini ve gerekli tüm girişimlerin sürdüğünü belirtti. İsrail’deki dini bayramlar nedeniyle işlemlerde gecikme yaşanabileceğine dikkat çekilen açıklamada, önümüzdeki günlerde vatandaşların serbest bırakılmasının beklendiği ifade edildi.
Ayrıca, süreç boyunca Türk vatandaşlarının herhangi bir sorun yaşamaması veya sağlık problemiyle karşılaşmaması için tüm tedbirlerin alındığı vurgulandı.