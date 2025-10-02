https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/disisleri-bakanligi-vatandaslarimizin-serbest-birakilmasi-bekleniyor-1099866002.html

Dışişleri Bakanlığı: Vatandaşlarımızın serbest bırakılması bekleniyor

Dışişleri Bakanlığı: Vatandaşlarımızın serbest bırakılması bekleniyor

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı, uluslararası sularda İsrail güçlerince el konulan teknelerde bulunan Türk vatandaşlarına ilişkin açıklama yaptı. 02.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-02T23:06+0300

2025-10-02T23:06+0300

2025-10-02T23:31+0300

türki̇ye

küresel sumud filosu

sumud filosu

gemi

gemi kaçırma

saldırı

saldırı girişimi

gazze

gazze protestosu

gazze ablukası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/02/1099852997_0:185:3072:1913_1920x0_80_0_0_c1261d2e66c360705160a11bef6a3e64.jpg

Gazze ablukasını kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’ndaki 48 Türk vatandaşı gözaltına alındı.Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaparken, Türk vatandaşlarının durumunun yakından takip edildiğini ve gerekli tüm girişimlerin sürdüğünü belirtti. İsrail’deki dini bayramlar nedeniyle işlemlerde gecikme yaşanabileceğine dikkat çekilen açıklamada, önümüzdeki günlerde vatandaşların serbest bırakılmasının beklendiği ifade edildi. Ayrıca, süreç boyunca Türk vatandaşlarının herhangi bir sorun yaşamaması veya sağlık problemiyle karşılaşmaması için tüm tedbirlerin alındığı vurgulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/sumud-filosundan-aciklama-aktivistler-asdod-limaninda-saglik-durumlari-iyi-1099853171.html

türki̇ye

gazze

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

küresel sumud filosu, sumud filosu, gemi, gemi kaçırma, saldırı, saldırı girişimi, gazze, gazze protestosu, gazze ablukası