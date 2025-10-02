Dışişleri Bakanlığı: Vatandaşlarımızın serbest bırakılması bekleniyor

Türkiye
Gazze ablukasını kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’ndaki 48 Türk vatandaşı gözaltına alındı.Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaparken, Türk vatandaşlarının durumunun yakından takip edildiğini ve gerekli tüm girişimlerin sürdüğünü belirtti. İsrail’deki dini bayramlar nedeniyle işlemlerde gecikme yaşanabileceğine dikkat çekilen açıklamada, önümüzdeki günlerde vatandaşların serbest bırakılmasının beklendiği ifade edildi. Ayrıca, süreç boyunca Türk vatandaşlarının herhangi bir sorun yaşamaması veya sağlık problemiyle karşılaşmaması için tüm tedbirlerin alındığı vurgulandı.
23:06 02.10.2025 (güncellendi: 23:31 02.10.2025)
Dışişleri Bakanlığı, uluslararası sularda İsrail güçlerince el konulan teknelerde bulunan Türk vatandaşlarına ilişkin açıklama yaptı.
Gazze ablukasını kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’ndaki 48 Türk vatandaşı gözaltına alındı.
Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaparken, Türk vatandaşlarının durumunun yakından takip edildiğini ve gerekli tüm girişimlerin sürdüğünü belirtti. İsrail’deki dini bayramlar nedeniyle işlemlerde gecikme yaşanabileceğine dikkat çekilen açıklamada, önümüzdeki günlerde vatandaşların serbest bırakılmasının beklendiği ifade edildi.
Ayrıca, süreç boyunca Türk vatandaşlarının herhangi bir sorun yaşamaması veya sağlık problemiyle karşılaşmaması için tüm tedbirlerin alındığı vurgulandı.
