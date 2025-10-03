https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/dodik-putinden-sirp-cumhuriyetini-abnin-insafina-birakmamasini-istedi-1099878037.html
Dodik, Putin'den Sırp Cumhuriyeti'ni AB'nin insafına bırakmamasını istedi
Dodik, Putin'den Sırp Cumhuriyeti'ni AB'nin insafına bırakmamasını istedi
Bosna-Hersek'e bağlı Sırp Cumhuriyeti'nin Başkanı Dodik, Rusya Devlet Başkanı Putin'e, ülkesini Avrupa Birliği'nin (AB) insafına bırakmama çağrısında bulunduğunu belirtti.
Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik, Rus RT televizyonuna yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le Valday Uluslararası Tartışma Kulübü etkinlikleri kapsamında düzenlenen görüşmede ele aldıkları konularla ilgili bazı bilgileri paylaştı.Dodik, “Ben sadece Başkan Putin'den, size söylediğim düzeydeki fırsatı kaçırmamasını istedim. Küresel düzeyde barış ve anlaşmaların temelleri atılırken, Brüksel'den gelen ve bizi boğmaya ve normal bir şekilde yaşamamızı engellemeye devam eden ikincil bürokratların insafına bırakmasın” ifadesini kullandı.Görüşmede, Bosna-Hersek’teki durumu değerlendirdiklerini anlatan Sırp lider, Putin’in bu durumu ‘karmaşık’ olarak nitelendirdiğini aktardı.Rusya liderinin Valday oturumunda yaptığı konuşmadan etkilendiğini söyleyen Dodik, çok kutuplu dünyaya ilişkin analizin çok net olduğunu kaydetti.Bosna Hersek’teki krizSaraybosna'daki Bosna-Hersek Mahkemesi, Dodik'i onaylanmamış Birleşmiş Milletler Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt'in kararlarına uymamaktan suçlu bulmuş ve hakkında gıyabında bir yıl hapis cezası ile altı yıl süreyle devlet ve belediye hizmetlerinden men cezası vermişti.Bosna-Hersek Merkez Seçim Komisyonu, Ağustos ayı başlarında, Dodik'in yetkisini elinden alma kararını almıştı, ardından da Sırp Cumhuriyeti'nde erken cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 23 Kasım'da yapılmasına karar vermişti. Dodik, kendisi ve iktidar partisi Bağımsız Sosyal Demokratlar İttifakı üyelerinin seçimlere katılmayacağını açıklamış, istifa etmeyi de reddetmişti.Bunun üzerine Sırp Cumhuriyeti parlamentosu, cumhurbaşkanına destek vermek amacını taşıyan referandumun 25 Ekim'de yapılması yönünde oy kullanmıştı.
Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik, Rus RT televizyonuna yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le Valday Uluslararası Tartışma Kulübü etkinlikleri kapsamında düzenlenen görüşmede ele aldıkları konularla ilgili bazı bilgileri paylaştı.
Dodik, “Ben sadece Başkan Putin'den, size söylediğim düzeydeki fırsatı kaçırmamasını istedim. Küresel düzeyde barış ve anlaşmaların temelleri atılırken, Brüksel'den gelen ve bizi boğmaya ve normal bir şekilde yaşamamızı engellemeye devam eden ikincil bürokratların insafına bırakmasın” ifadesini kullandı.
Görüşmede, Bosna-Hersek’teki durumu değerlendirdiklerini anlatan Sırp lider, Putin’in bu durumu ‘karmaşık’ olarak nitelendirdiğini aktardı.
Rusya liderinin Valday oturumunda yaptığı konuşmadan
etkilendiğini söyleyen Dodik, çok kutuplu dünyaya ilişkin analizin çok net olduğunu kaydetti.
Saraybosna'daki Bosna-Hersek Mahkemesi, Dodik'i onaylanmamış Birleşmiş Milletler Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt'in kararlarına uymamaktan suçlu bulmuş ve hakkında gıyabında bir yıl hapis cezası ile altı yıl süreyle devlet ve belediye hizmetlerinden men cezası vermişti.
Bosna-Hersek Merkez Seçim Komisyonu, Ağustos ayı başlarında, Dodik'in yetkisini elinden alma kararını almıştı, ardından da Sırp Cumhuriyeti'nde erken cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 23 Kasım'da yapılmasına karar vermişti. Dodik, kendisi ve iktidar partisi Bağımsız Sosyal Demokratlar İttifakı üyelerinin seçimlere katılmayacağını açıklamış, istifa etmeyi de reddetmişti.
Bunun üzerine Sırp Cumhuriyeti parlamentosu, cumhurbaşkanına destek vermek amacını taşıyan referandumun 25 Ekim'de yapılması yönünde oy kullanmıştı.