Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Yıllardır gizlice yapıyorlar: ABD'den Ukrayna'nın İHA programına destek
Yıllardır gizlice yapıyorlar: ABD’den Ukrayna'nın İHA programına destek
Sputnik Türkiye
ABD, Ukrayna'daki insansız hava aracı (İHA) üretim programına yıllardır sessiz sedasız destek verdiği tespit edildi. 03.10.2025
The Wall Street Journal gazetesi, ABD’nin Ukrayna’nın İHA üretim programına yönelik gizlice sağladığı desteği ortaya çıkardı.Gazetenin haberinde, “Ukrayna'nın 2023'teki başarısız karşı saldırısının ardından, dönemin Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın talimatı üzerine hazırlanan çeşitli istihbarat analizleri, kısa ve uzun menzilli İHA geliştirilmesinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini güçlendireceğini gösterdi” ifadesi yer alıyor.Eski Başkan Joe Biden yönetiminin, Ukrayna’da üretilmeyen ana bileşenlerin tedariki de dahil olmak üzere İHA ve füze programlarını desteklemek için 1 milyar 500 milyon dolar ayırdığını bildirildi.Biden yönetiminde Ulusal Güvenlik Konseyi Ukrayna Politikası Direktörü, gazeteye açıklamasında, “Ukrayna'nın, yerli yapımı etkili İHA'lardan oluşan istikrarlı ve geniş ölçekli bir stoka sahip olmasının stratejik önem taşıdığına inanıyorduk” dedi.Rusya, Kiev rejimine yapılan silah sevkiyatlarının çözümü engellediğine ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmanın içine çektiğine inanıyor. Moskova, Batı'nın askeri yardımlarının Ukrayna için olumsuz sonuçlar doğurduğunu ve çatışmayı uzattığını, silah sevkiyatlarının Rus ordusu için meşru hedefler haline geldiğini defalarca vurgulamıştı.
SON HABERLER
10:01 03.10.2025 (güncellendi: 10:09 03.10.2025)
ABD, Ukrayna'daki insansız hava aracı (İHA) üretim programına yıllardır sessiz sedasız destek verdiği tespit edildi.
The Wall Street Journal gazetesi, ABD’nin Ukrayna’nın İHA üretim programına yönelik gizlice sağladığı desteği ortaya çıkardı.
Gazetenin haberinde, “Ukrayna'nın 2023'teki başarısız karşı saldırısının ardından, dönemin Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın talimatı üzerine hazırlanan çeşitli istihbarat analizleri, kısa ve uzun menzilli İHA geliştirilmesinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini güçlendireceğini gösterdi” ifadesi yer alıyor.
Eski Başkan Joe Biden yönetiminin, Ukrayna’da üretilmeyen ana bileşenlerin tedariki de dahil olmak üzere İHA ve füze programlarını desteklemek için 1 milyar 500 milyon dolar ayırdığını bildirildi.
Biden yönetiminde Ulusal Güvenlik Konseyi Ukrayna Politikası Direktörü, gazeteye açıklamasında, “Ukrayna'nın, yerli yapımı etkili İHA'lardan oluşan istikrarlı ve geniş ölçekli bir stoka sahip olmasının stratejik önem taşıdığına inanıyorduk” dedi.
Rusya, Kiev rejimine yapılan silah sevkiyatlarının çözümü engellediğine ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmanın içine çektiğine inanıyor. Moskova, Batı'nın askeri yardımlarının Ukrayna için olumsuz sonuçlar doğurduğunu ve çatışmayı uzattığını, silah sevkiyatlarının Rus ordusu için meşru hedefler haline geldiğini defalarca vurgulamıştı.
ABD - Kongre Binası Capitol Hill - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2025
UKRAYNA KRİZİ
Hükümet kapanmıştı: ABD, Ukrayna'ya askeri destek görüşmelerini dondurdu
08:58
