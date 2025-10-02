Putin, Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nde konuşuyor: 'Rusya’nın Avrupa’nın militarizasyonuna cevabı etkili olacak'
18:19 02.10.2025 (güncellendi: 19:07 02.10.2025)
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Rusya'nın önemli düşünce kuruluşlarından Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nün 22. oturumu, Devlet Başkanı Putin'in katılımıyla gerçekleştiriliyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nün 22. oturumuna katıldı.
Rus lider, 'Çok Merkezli Dünya: Kullanım Kılavuzu' başlıklı oturumda katılımcılara hitap ediyor.
Etkinliği Sputnik'te Türkçe simültane çeviriyle takip edebilirsiniz.
Rus lider, 'Çok Merkezli Dünya: Kullanım Kılavuzu' başlıklı oturumda katılımcılara hitap ediyor.
Etkinliği Sputnik'te Türkçe simültane çeviriyle takip edebilirsiniz.
Putin'in konuşmasından öne çıkanlar:
Her şeyin çok hızlı değiştiği bir dönemde yaşıyoruz
Her şeye hazır olmak gerekiyor
Dünyadaki çok merkezlilik sorunları bugün özel bir dikkat gerektiriyor
Çok kutuplu dünya, çok daha demokratiktir
Çok kutupluluk, Batı’nın küresel hegemonyayı sürdürme çabalarının doğrudan bir sonucudur
Rusya iki kez NATO’ya katılmaya hazır olduğunu ilan etti ve her iki seferde de reddedildi
SSCB ve ardından Rusya iki kez NATO’ya katılmaya hazır olduğunu açıkladı, her iki seferde de kapıdan geri çevrildi
Rusya, Batılı ortaklarıyla çalışmaya hazırdı, ancak onlar hazır değildi
Batı, hegemonyasından vazgeçmeye hazır olmadığını gösterdi, mutlak güç cazibesine karşı koyamadı
Her gücün bir sınırı vardır
Batı’nın her şeyi ve herkesi kontrol etme girişimi aşırı gerilime yol açıyor, bu tür ülkelerin iç istikrarını zedeliyor
Batı Avrupa toplumlarında yönetici elitlere yönelik hoşnutsuzluk artıyor
Rusya, dünyanın hayati bir parçası olarak vazgeçilmezdir; aksi takdirde denge korunamaz
Rusya, yaptırımların etkisine karşı koymada en yüksek düzeyde direnç gösterdi
Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımlar tamamen başarısız oldu
Yeni bölgesel birlikler, herhangi birine karşı yöneltilmemiştir ve bağımlı bir sistem içinde çalışmıyorlar
Rusya'nın NATO'ya saldıracağı yönündeki açıklamalar tamamen saçmalık
Avrupa, Rusya’nın düşman olduğunu yüzyıllar önce kafasında kurmuş
Rusya’nın Avrupa’nın militarizasyonuna cevabı etkili olacak
Rusya asla zayıflık ve kararsızlık göstermeyecek
Batı, Ukrayna halkı için üzülmüyor. Onları feda edilebilir görüyor
Avrupa, Ukrayna’daki çatışmayı sürekli tırmandırıyor. Başka hiçbir amaçları yok
Eğer NATO, Rusya sınırlarına yaklaşmamış olsaydı Ukrayna’daki çatışma önlenebilirdi
'Rusya’nın NATO’ya saldırmayı planladığına dair iddilar saçmalık'
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Uluslararası Valday Tartışma Kulübü toplantısında, "Rusya’nın NATO’ya saldırmayı planladığına inanmak imkânsız, ancak Avrupa’daki insanları buna inandırmaya çalışıyorlar" dedi.