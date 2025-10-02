Her şeyin çok hızlı değiştiği bir dönemde yaşıyoruz Her şeyin çok hızlı değiştiği bir dönemde yaşıyoruz

Her şeye hazır olmak gerekiyor

Dünyadaki çok merkezlilik sorunları bugün özel bir dikkat gerektiriyor

Çok kutuplu dünya, çok daha demokratiktir

Çok kutupluluk, Batı'nın küresel hegemonyayı sürdürme çabalarının doğrudan bir sonucudur

Rusya iki kez NATO'ya katılmaya hazır olduğunu ilan etti ve her iki seferde de reddedildi

SSCB ve ardından Rusya iki kez NATO'ya katılmaya hazır olduğunu açıkladı, her iki seferde de kapıdan geri çevrildi

Rusya, Batılı ortaklarıyla çalışmaya hazırdı, ancak onlar hazır değildi

Batı, hegemonyasından vazgeçmeye hazır olmadığını gösterdi, mutlak güç cazibesine karşı koyamadı

Her gücün bir sınırı vardır

Batı'nın her şeyi ve herkesi kontrol etme girişimi aşırı gerilime yol açıyor, bu tür ülkelerin iç istikrarını zedeliyor

Batı Avrupa toplumlarında yönetici elitlere yönelik hoşnutsuzluk artıyor

Rusya, dünyanın hayati bir parçası olarak vazgeçilmezdir; aksi takdirde denge korunamaz

Rusya, yaptırımların etkisine karşı koymada en yüksek düzeyde direnç gösterdi

Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlar tamamen başarısız oldu

Yeni bölgesel birlikler, herhangi birine karşı yöneltilmemiştir ve bağımlı bir sistem içinde çalışmıyorlar

Rusya'nın NATO'ya saldıracağı yönündeki açıklamalar tamamen saçmalık

Avrupa, Rusya'nın düşman olduğunu yüzyıllar önce kafasında kurmuş

Rusya'nın Avrupa'nın militarizasyonuna cevabı etkili olacak

Rusya asla zayıflık ve kararsızlık göstermeyecek

Batı, Ukrayna halkı için üzülmüyor. Onları feda edilebilir görüyor

Avrupa, Ukrayna'daki çatışmayı sürekli tırmandırıyor. Başka hiçbir amaçları yok