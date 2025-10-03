https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/dem-partinin-imrali-ziyareti-tamamlandi-gorusme-35-saat-surdu-1099892861.html
DEM Parti'nin İmralı ziyareti tamamlandı: Görüşme 3.5 saat sürdü
DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Avukat Faik Özgür Erol'dan oluşan heyet, İmralı Adası'na giderek... 03.10.2025
DEM Parti Heyeti, İmralı Adası'nda yapılan görüşmenin ardından adadan ayrıldı.Partiden yapılan açıklamada İmralı Adası’nda Abdullah Öcalan'la yapılan 3.5 saatlik görüşmenin ardından yarın yazılı açıklama yapılacağı duyuruldu. Heyette DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Avukat Faik Özgür Erol'un yer aldığı belirtildi.
17:10 03.10.2025 (güncellendi: 17:11 03.10.2025)
DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Avukat Faik Özgür Erol’dan oluşan heyet, İmralı Adası’na giderek PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüştü. Görüşmenin 3.5 saat sürdüğü belirtildi.
DEM Parti Heyeti, İmralı Adası'nda yapılan görüşmenin ardından adadan ayrıldı.
Partiden yapılan açıklamada İmralı Adası’nda Abdullah Öcalan'la yapılan 3.5 saatlik görüşmenin ardından yarın yazılı açıklama yapılacağı duyuruldu. Heyette DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Avukat Faik Özgür Erol'un yer aldığı belirtildi.