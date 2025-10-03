Türkiye
DEM Parti'nin İmralı ziyareti tamamlandı: Görüşme 3.5 saat sürdü
DEM Parti'nin İmralı ziyareti tamamlandı: Görüşme 3.5 saat sürdü
DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Avukat Faik Özgür Erol'dan oluşan heyet, İmralı Adası'na giderek...
DEM Parti Heyeti, İmralı Adası'nda yapılan görüşmenin ardından adadan ayrıldı.Partiden yapılan açıklamada İmralı Adası’nda Abdullah Öcalan'la yapılan 3.5 saatlik görüşmenin ardından yarın yazılı açıklama yapılacağı duyuruldu. Heyette DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Avukat Faik Özgür Erol'un yer aldığı belirtildi.
DEM Parti'nin İmralı ziyareti tamamlandı: Görüşme 3.5 saat sürdü

17:10 03.10.2025 (güncellendi: 17:11 03.10.2025)
DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Avukat Faik Özgür Erol’dan oluşan heyet, İmralı Adası’na giderek PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüştü. Görüşmenin 3.5 saat sürdüğü belirtildi.
DEM Parti Heyeti, İmralı Adası'nda yapılan görüşmenin ardından adadan ayrıldı.
Partiden yapılan açıklamada İmralı Adası’nda Abdullah Öcalan'la yapılan 3.5 saatlik görüşmenin ardından yarın yazılı açıklama yapılacağı duyuruldu. Heyette DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Avukat Faik Özgür Erol'un yer aldığı belirtildi.
TÜRKİYE
DEM Parti Heyeti yarın İmralı'yı ziyaret edecek
00:35
