https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/dem-partinin-imrali-ziyareti-tamamlandi-gorusme-35-saat-surdu-1099892861.html

DEM Parti'nin İmralı ziyareti tamamlandı: Görüşme 3.5 saat sürdü

DEM Parti'nin İmralı ziyareti tamamlandı: Görüşme 3.5 saat sürdü

Sputnik Türkiye

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Avukat Faik Özgür Erol’dan oluşan heyet, İmralı Adası’na giderek... 03.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-03T17:10+0300

2025-10-03T17:10+0300

2025-10-03T17:11+0300

poli̇ti̇ka

türkiye

dem parti

dem parti i̇mralı heyeti

dem parti i̇mralı çağrısı

i̇mralı

i̇mralı cezaevi

i̇mralı tutanakları

i̇mralı heyeti

i̇mralı heyeti

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/15/1095542370_0:47:699:440_1920x0_80_0_0_7e0fcc987cdeb92beb4f3c518040cc21.jpg

DEM Parti Heyeti, İmralı Adası'nda yapılan görüşmenin ardından adadan ayrıldı.Partiden yapılan açıklamada İmralı Adası’nda Abdullah Öcalan'la yapılan 3.5 saatlik görüşmenin ardından yarın yazılı açıklama yapılacağı duyuruldu. Heyette DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Avukat Faik Özgür Erol'un yer aldığı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/dem-parti-heyeti-yarin-imraliyi-ziyaret-edecek--1099867258.html

i̇mralı

i̇mralı cezaevi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, dem parti, dem parti i̇mralı heyeti, dem parti i̇mralı çağrısı , i̇mralı, i̇mralı cezaevi, i̇mralı tutanakları, i̇mralı heyeti, i̇mralı heyeti, hdp i̇mralı heyeti