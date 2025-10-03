https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/dem-parti-heyeti-yarin-imraliyi-ziyaret-edecek--1099867258.html
DEM Parti Heyeti yarın İmralı'yı ziyaret edecek
DEM Partisi heyeti, yarın İmralı Adası’nda Abdullah Öcalan ile görüşecek; heyette Pervin Buldan, Mithat Sancar ve avukat Özgür Faik Erol bulunuyor. 03.10.2025, Sputnik Türkiye
DEM Partisi, yarın 3 kişilik bir heyetle İmralı Adası’na giderek Abdullah Öcalan'la görüşecek.Heyette partinin milletvekilleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'la avukat Özgür Faik Erol yer alıyor. Habertürk'ün aktardığına göre heyet, İmralı’yı en son 28 Ağustos’ta ziyaret etmişti.
00:35 03.10.2025 (güncellendi: 00:38 03.10.2025)
