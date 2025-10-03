https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/daha-once-fransanin-alikoydugu-durdurdugu-tanker-serbest-yoluna-devam-ediyor-1099879586.html
Daha önce Fransa'nın alıkoyduğu durdurduğu tanker serbest: Yoluna devam ediyor
Fransa’nın batısındaki Saint-Nazaire limanı yakınlarında alıkonulan Boracay tankerinin, Süveyş Kanalı'na doğru yolculuğuna devam ettiği belirtildi. 03.10.2025, Sputnik Türkiye
AFP haber ajansının kaynaklarından aktardığına göre, Fransız yetkililer tarafından alıkonulan Boracay tankeri serbest bırakılarak yoluna devam ediyor.Ajansın haberinde, daha önce gözaltına alınan Boracay kaptanı ve yardımcısının gemiye döndüğü bildirildi. İki mürettebat üyesinin gemiye dönmesine rağmen, kendilerine "yetkililerin taleplerine uymayı reddettikleri" gerekçesiyle mahkeme celbi verildi. AFP'ye göre, mahkeme duruşması 26 Şubat 2026'da yapılacak.BFMTV televizyonunun, Marine Traffic ve Vesselfinder adlı denizcilik kuruluşlarına dayandırdığı habere göre, iki mürettebat üyesinin gemiye dönmesinin ardından tanker, Süveyş Kanalı'na doğru yolculuğuna devam etti.Daha önce Fransa makamlarının, Rusya karşıtı yaptırım paketine dahil edilen Boracay petrol tankerine yönelik soruşturma yürüttüğü bildirilmişti. Daha sonra tankerin, Çin vatandaşları olan kaptan ve yardımcısının gözaltına alındığı öğrenilmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı, Fransa açıklarında alıkonulan tankerin mürettebatının hangi ihlallerde bulunduğuna dair net bilgi olmadığına dikkat çekerek Avrupa’nın her türlü yönteme başvurarak deniz taşımacılığına müdahale etmeye ve suları çatışma alanına çevirmeye hazır olduğunu kaydetmişti.
Ajansın haberinde, daha önce gözaltına alınan Boracay kaptanı ve yardımcısının gemiye döndüğü bildirildi. İki mürettebat üyesinin gemiye dönmesine rağmen, kendilerine "yetkililerin taleplerine uymayı reddettikleri" gerekçesiyle mahkeme celbi verildi. AFP'ye göre, mahkeme duruşması 26 Şubat 2026'da yapılacak.
BFMTV televizyonunun, Marine Traffic ve Vesselfinder adlı denizcilik kuruluşlarına dayandırdığı habere göre, iki mürettebat üyesinin gemiye dönmesinin ardından tanker, Süveyş Kanalı'na doğru yolculuğuna devam etti.
Daha önce Fransa makamlarının, Rusya karşıtı yaptırım paketine dahil edilen Boracay petrol tankerine yönelik soruşturma yürüttüğü bildirilmişti. Daha sonra tankerin, Çin vatandaşları olan kaptan ve yardımcısının gözaltına alındığı öğrenilmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Fransa açıklarında alıkonulan tankerin mürettebatının hangi ihlallerde bulunduğuna dair net bilgi olmadığına dikkat çekerek Avrupa’nın her türlü yönteme başvurarak deniz taşımacılığına müdahale etmeye ve suları çatışma alanına çevirmeye hazır olduğunu kaydetmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa’nın tarafsız sularda bir tankere el koymasını 'korsanlık' olarak nitelendirerek, “Bu bir korsanlık. Olaydan haberim var. Tanker tarafsız sularda, hiçbir gerekçe olmadan alıkonulmuş” demişti.