https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/antalyada-hafriyat-yolsuzlugu-sorusturmasi-6-kisi-tutuklandi-1099898351.html
Antalya’da hafriyat yolsuzluğu soruşturması: 6 kişi tutuklandı
Antalya’da hafriyat yolsuzluğu soruşturması: 6 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Antalya’da hafriyat işleriyle ilgili yolsuzluk iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 11 kişiden 6’sı tutuklandı. 03.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-03T22:33+0300
2025-10-03T22:33+0300
2025-10-03T22:33+0300
türki̇ye
antalya
yolsuzluk
yolsuzluk soruşturması
yolsuzlukla mücadele vakfı (fbk)
yolsuzlukla mücadele
yolsuzlukla mücadele komisyonu (macc)
rüşvet
rüşvetçilik
rüşvetle mücadele çalışma grubu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/1f/1082289527_7:0:707:394_1920x0_80_0_0_d1af7f082b7d6205e20d1e03ce7c31ef.png
Antalya’da 'hafriyat yolsuzluğu' soruşturması kapsamında yeni gelişmeler yaşanıyor.30 Eylül’de düzenlenen operasyonda, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı M.G. ve Antalyaspor Hafriyat şirketinin ortağı B.Ö.’nün de aralarında bulunduğu 22 kişi gözaltına alınmıştı. Bu kapsamda, adı bir süre önce Antalyaspor Kulübü olarak değiştirilen 'Antalyaspor Kulübü Derneği' ve Antalyaspor Hafriyat ve Katı Atık Depolama Merkezi İşletmeciliği’nde aramalar yapılmıştı.Şüphelilerden 10’u emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkan vekili M.A. ise İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen ayrı bir soruşturma çerçevesinde İstanbul’a götürülmüştü.Soruşturma kapsamında 1 Ekim’de, Antalyaspor AŞ ve Antalyaspor Kulübü adlı derneğin eski başkanları Aziz Çetin ve Mustafa Yılmaz'la derneğin iki eski yöneticisinin de ifadelerine başvuruldu.Son aşamada ise emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheliden 6’sı tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın genişletilerek sürdüğü öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/tutuklu-bulunan-manavgat-belediye-baskani-niyazi-nefi-kara-chpden-istifa-etti-1099894102.html
türki̇ye
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/1f/1082289527_95:0:620:394_1920x0_80_0_0_d7a59fab989094e2baa39570cee62934.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
antalya, yolsuzluk, yolsuzluk soruşturması, yolsuzlukla mücadele vakfı (fbk), yolsuzlukla mücadele, yolsuzlukla mücadele komisyonu (macc), rüşvet, rüşvetçilik, rüşvetle mücadele çalışma grubu
antalya, yolsuzluk, yolsuzluk soruşturması, yolsuzlukla mücadele vakfı (fbk), yolsuzlukla mücadele, yolsuzlukla mücadele komisyonu (macc), rüşvet, rüşvetçilik, rüşvetle mücadele çalışma grubu
Antalya’da hafriyat yolsuzluğu soruşturması: 6 kişi tutuklandı
Antalya’da hafriyat işleriyle ilgili yolsuzluk iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 11 kişiden 6’sı tutuklandı.
Antalya’da 'hafriyat yolsuzluğu' soruşturması kapsamında yeni gelişmeler yaşanıyor.
30 Eylül’de düzenlenen operasyonda, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı M.G. ve Antalyaspor Hafriyat şirketinin ortağı B.Ö.’nün de aralarında bulunduğu 22 kişi gözaltına alınmıştı. Bu kapsamda, adı bir süre önce Antalyaspor Kulübü olarak değiştirilen 'Antalyaspor Kulübü Derneği' ve Antalyaspor Hafriyat ve Katı Atık Depolama Merkezi İşletmeciliği’nde aramalar yapılmıştı.
Şüphelilerden 10’u emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkan vekili M.A. ise İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen ayrı bir soruşturma çerçevesinde İstanbul’a götürülmüştü.
Soruşturma kapsamında 1 Ekim’de, Antalyaspor AŞ ve Antalyaspor Kulübü adlı derneğin eski başkanları Aziz Çetin ve Mustafa Yılmaz'la derneğin iki eski yöneticisinin de ifadelerine başvuruldu.
Son aşamada ise emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheliden 6’sı tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın genişletilerek sürdüğü öğrenildi.