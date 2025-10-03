https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/antalyada-hafriyat-yolsuzlugu-sorusturmasi-6-kisi-tutuklandi-1099898351.html

Antalya’da hafriyat yolsuzluğu soruşturması: 6 kişi tutuklandı

Antalya’da hafriyat işleriyle ilgili yolsuzluk iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 11 kişiden 6’sı tutuklandı. 03.10.2025, Sputnik Türkiye

Antalya’da 'hafriyat yolsuzluğu' soruşturması kapsamında yeni gelişmeler yaşanıyor.30 Eylül’de düzenlenen operasyonda, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı M.G. ve Antalyaspor Hafriyat şirketinin ortağı B.Ö.’nün de aralarında bulunduğu 22 kişi gözaltına alınmıştı. Bu kapsamda, adı bir süre önce Antalyaspor Kulübü olarak değiştirilen 'Antalyaspor Kulübü Derneği' ve Antalyaspor Hafriyat ve Katı Atık Depolama Merkezi İşletmeciliği’nde aramalar yapılmıştı.Şüphelilerden 10’u emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkan vekili M.A. ise İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen ayrı bir soruşturma çerçevesinde İstanbul’a götürülmüştü.Soruşturma kapsamında 1 Ekim’de, Antalyaspor AŞ ve Antalyaspor Kulübü adlı derneğin eski başkanları Aziz Çetin ve Mustafa Yılmaz'la derneğin iki eski yöneticisinin de ifadelerine başvuruldu.Son aşamada ise emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheliden 6’sı tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın genişletilerek sürdüğü öğrenildi.

