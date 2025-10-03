https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/tutuklu-bulunan-manavgat-belediye-baskani-niyazi-nefi-kara-chpden-istifa-etti-1099894102.html

Tutuklu bulunan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, CHP'den istifa ettiğini duyurdu

Tutuklu bulunan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, CHP'den istifa ettiğini duyurdu

Sputnik Türkiye

Tutuklu bulunan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara sosyal medya hesabından CHP'den istifa ettiğini duyurdu. 03.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-03T17:42+0300

2025-10-03T17:42+0300

2025-10-03T17:43+0300

türki̇ye

cumhuriyet halk partisi (chp)

manavgat

niyazi nefi kara

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/08/1097703870_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b3249cbe07923ff9c598ab26e54062b7.jpg

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, sosyal medyasından yaptığı bir açıklama ile CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Tutuklu bulunan Kara, "Süreç içerisinde diğer tutuklu belediye başkanları için “masumiyet karinesi” nidaları atılırken şahsımla ilgili herhangi bir mahkeme kararı (hatta iddianame bile) olmamasına rağmen beni suçlu kabul edip yandaş basının önüne atan yönetim anlayışı ile yol yürümem imkansız hale gelmiştir." ifadelerini kullandı. Kara sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Değerli Manavgatlı hemşehrilerim, değerli dostlarım, Bugün itibariyle ata ocağım Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etmiş bulunuyorum. Maalesef, Parti üst yönetimi şahsım üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi’ne karşı yürütülen itibarsızlaştırma operasyonunda “üyeliğimi askıya alarak” beni gözden çıkardı. Bu kararı yaşanan olağanüstü gelişmeler gereği olgunlukla karşılamıştım. Ancak süreç içerisinde diğer tutuklu belediye başkanları için “masumiyet karinesi” nidaları atılırken şahsımla ilgili herhangi bir mahkeme kararı (hatta iddianame bile) olmamasına rağmen beni suçlu kabul edip yandaş basının önüne atan yönetim anlayışı ile yol yürümem imkansız hale gelmiştir. Partime ve partililerime küs değilim. Tepkim merkezde ve yerelde denge odağı haline gelen ve bu yolda beni feda etmeye değer gören parti yöneticilerine yöneliktir. Ben Niyazi Nefi Kara olarak yargılama sürecinin sonunda aklanıp Manavgat sokaklarında alnı ak ve başı dik yürümeye devam edeceğim. Aynı göğün altında çok yakında yeniden buluşmak üzere. Sizleri çok seviyorum."

türki̇ye

manavgat

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

cumhuriyet halk partisi (chp), manavgat, niyazi nefi kara