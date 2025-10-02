https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/sampiyonlar-liginde-haftanin-11i-aciklandi-listeye-turk-oyuncu-da-girdi-1099855824.html
Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i açıklandı: Listeye Türk oyuncu da girdi
UEFA, Şampiyonlar Ligi’nde haftanın en iyi 11’ini açıkladı. Listeye Galatasaray’ın milli kalecisi Uğurcan Çakır da damga vurdu. 02.10.2025, Sputnik Türkiye
Galatasaraylı Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi’nde haftanın en iyi 11’ine girmeyi başardı.Liverpool karşısında tarihi galibiyete imza atan sarı-kırmızılılarda, yaptığı kritik kurtarışlarla öne çıkan Uğurcan, haftanın kalecisi olarak kadroya dahil edildi.UEFA’nın belirlediği kadroda savunmada Nuno Mendes (PSG), Eric Dier (Monaco), Federico Gatti (Juventus) ve Denzel Dumfries (Inter) yer aldı. Orta sahada Jens Petter Hauge (Young Boys), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Martin Odegaard (Arsenal) ve Nicolas Pepe (Villarreal) bulunurken; ileri uçta Rasmus Hojlund (Napoli) ve Kylian Mbappe (Real Madrid) forma giydi.
