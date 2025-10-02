https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/meteoroloji-uzmanlari-duyurdu-lodos-etkisi-cuma-gunu-basliyor-1099858207.html
Meteoroloji uzmanları duyurdu: Lodos etkisi cuma günü başlıyor
Meteoroloji raporlarına göre İstanbul’da cuma günü lodos rüzgarı etkili olacak ve ardından yağmur bekleniyor. Lodosun, bazı kişiler üzerinde fiziksel ve ruhsal... 02.10.2025, Sputnik Türkiye
Meteorolojiye göre İstanbul’da cuma günü etkili olacak lodos rahatsızlıklara yol açabilir.Uzmanlar, özellikle İstanbul’da yaşayanların lodos ve hava değişiminden kaynaklanabilecek bazı rahatsızlıklara karşı dikkatli olmasını önerdi. Bu etkiler arasında gereksiz sinirlenme ve kas tutulmaları, baş ağrısı, uykusuzluk, halsizlik ve ani tepkiler yer alıyor.
Meteorolojiye göre İstanbul’da cuma günü etkili olacak lodos rahatsızlıklara yol açabilir.
Uzmanlar, özellikle İstanbul’da yaşayanların lodos ve hava değişiminden kaynaklanabilecek bazı rahatsızlıklara karşı dikkatli olmasını önerdi. Bu etkiler arasında gereksiz sinirlenme ve kas tutulmaları, baş ağrısı, uykusuzluk, halsizlik ve ani tepkiler yer alıyor.