Meteoroloji uzmanları duyurdu: Lodos etkisi cuma günü başlıyor

Meteoroloji uzmanları duyurdu: Lodos etkisi cuma günü başlıyor

Meteoroloji raporlarına göre İstanbul'da cuma günü lodos rüzgarı etkili olacak ve ardından yağmur bekleniyor. Lodosun, bazı kişiler üzerinde fiziksel ve ruhsal... 02.10.2025

Meteorolojiye göre İstanbul’da cuma günü etkili olacak lodos rahatsızlıklara yol açabilir.Uzmanlar, özellikle İstanbul’da yaşayanların lodos ve hava değişiminden kaynaklanabilecek bazı rahatsızlıklara karşı dikkatli olmasını önerdi. Bu etkiler arasında gereksiz sinirlenme ve kas tutulmaları, baş ağrısı, uykusuzluk, halsizlik ve ani tepkiler yer alıyor.

