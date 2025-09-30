https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/meteorolojiden-kritik-uyari-yeni-yagisli-hava-dalgasi-geliyor-tarih-verildi-1099794324.html
Meteoroloji’den kritik uyarı: Yeni yağışlı hava dalgası geliyor, tarih verildi
Meteoroloji’den kritik uyarı: Yeni yağışlı hava dalgası geliyor, tarih verildi
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, Türkiye’de bu hafta özellikle Batı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanakların etkili... 30.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-30T15:34+0300
2025-09-30T15:34+0300
2025-09-30T15:37+0300
türki̇ye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
hava
hava durumu
yağış
sağanak yağış
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/05/1081408450_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_98573808d74ae00ebea6d413e49fd2a8.jpg
Türkiye’nin Batı kesimleri bu hafta yağışlı havanın etkisine giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yaptığı açıklamada, yarın Karadeniz kıyılarında ve Doğu Anadolu’nun doğusunda, perşembe günü ise Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda sağanak beklendiğini bildirdi.Perşembeden itibaren yeni yağış dalgasıMacit, perşembe akşamından itibaren yurdun yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceğini belirterek şunları söyledi:“Perşembe günü Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında, cuma günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz'de ve cumartesi de Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri bekliyoruz.”Kuvvetli rüzgar uyarısıMeteoroloji uzmanı, cuma günü Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege’de, cumartesi günü ise Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun batısında kuvvetli rüzgar beklendiğini açıkladı.İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/meteorolojiden-kuvvetli-saganak-yagis-icin-kritik-uyari-il-il-hava-durumu-1099775757.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/05/1081408450_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b012f7cbc396683f0661d4c650140b54.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
meteoroloji, yağışlı hava, sağanak, gök gürültülü sağanak, i̇stanbul hava durumu, ankara hava durumu, i̇zmir hava durumu
meteoroloji, yağışlı hava, sağanak, gök gürültülü sağanak, i̇stanbul hava durumu, ankara hava durumu, i̇zmir hava durumu
Meteoroloji’den kritik uyarı: Yeni yağışlı hava dalgası geliyor, tarih verildi
15:34 30.09.2025 (güncellendi: 15:37 30.09.2025)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, Türkiye’de bu hafta özellikle Batı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanakların etkili olacağını açıkladı. Perşembe akşamından itibaren yeni yağışlı hava dalgası gelirken, İstanbul, Ankara ve İzmir için de özel hava durumu tahminleri paylaşıldı.
Türkiye’nin Batı kesimleri bu hafta yağışlı havanın etkisine giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yaptığı açıklamada, yarın Karadeniz kıyılarında ve Doğu Anadolu’nun doğusunda, perşembe günü ise Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda sağanak beklendiğini bildirdi.
Perşembeden itibaren yeni yağış dalgası
Macit, perşembe akşamından itibaren yurdun yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceğini belirterek şunları söyledi:
“Perşembe günü Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında, cuma günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz'de ve cumartesi de Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri bekliyoruz.”
Meteoroloji uzmanı, cuma günü Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege’de, cumartesi günü ise Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun batısında kuvvetli rüzgar beklendiğini açıkladı.
İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?
İstanbul
: Cuma ve cumartesi sağanak geçişleri görülecek. Hava sıcaklığı 22-23 derece civarında olacak.
Ankara
: Cuma ve cumartesi yağış bekleniyor. Cumartesi sıcaklık 25 dereceye kadar çıkacak.
İzmir
: Perşembe akşamından itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Hava sıcaklığı 25-26 derece arasında seyredecek.