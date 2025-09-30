https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/meteorolojiden-kritik-uyari-yeni-yagisli-hava-dalgasi-geliyor-tarih-verildi-1099794324.html

Meteoroloji’den kritik uyarı: Yeni yağışlı hava dalgası geliyor, tarih verildi

Meteoroloji’den kritik uyarı: Yeni yağışlı hava dalgası geliyor, tarih verildi

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, Türkiye’de bu hafta özellikle Batı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanakların etkili... 30.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-30T15:34+0300

2025-09-30T15:34+0300

2025-09-30T15:37+0300

türki̇ye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

hava

hava durumu

yağış

sağanak yağış

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/05/1081408450_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_98573808d74ae00ebea6d413e49fd2a8.jpg

Türkiye’nin Batı kesimleri bu hafta yağışlı havanın etkisine giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yaptığı açıklamada, yarın Karadeniz kıyılarında ve Doğu Anadolu’nun doğusunda, perşembe günü ise Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda sağanak beklendiğini bildirdi.Perşembeden itibaren yeni yağış dalgasıMacit, perşembe akşamından itibaren yurdun yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceğini belirterek şunları söyledi:“Perşembe günü Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında, cuma günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz'de ve cumartesi de Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri bekliyoruz.”Kuvvetli rüzgar uyarısıMeteoroloji uzmanı, cuma günü Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege’de, cumartesi günü ise Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun batısında kuvvetli rüzgar beklendiğini açıkladı.İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/meteorolojiden-kuvvetli-saganak-yagis-icin-kritik-uyari-il-il-hava-durumu-1099775757.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meteoroloji, yağışlı hava, sağanak, gök gürültülü sağanak, i̇stanbul hava durumu, ankara hava durumu, i̇zmir hava durumu