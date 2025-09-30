Türkiye
Meteoroloji'den kritik uyarı: Yeni yağışlı hava dalgası geliyor, tarih verildi
Meteoroloji’den kritik uyarı: Yeni yağışlı hava dalgası geliyor, tarih verildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, Türkiye'de bu hafta özellikle Batı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanakların etkili...
2025-09-30T15:34+0300
2025-09-30T15:37+0300
Türkiye’nin Batı kesimleri bu hafta yağışlı havanın etkisine giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yaptığı açıklamada, yarın Karadeniz kıyılarında ve Doğu Anadolu’nun doğusunda, perşembe günü ise Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda sağanak beklendiğini bildirdi.Perşembeden itibaren yeni yağış dalgasıMacit, perşembe akşamından itibaren yurdun yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceğini belirterek şunları söyledi:“Perşembe günü Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında, cuma günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz'de ve cumartesi de Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri bekliyoruz.”Kuvvetli rüzgar uyarısıMeteoroloji uzmanı, cuma günü Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege’de, cumartesi günü ise Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun batısında kuvvetli rüzgar beklendiğini açıkladı.İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?
15:34 30.09.2025 (güncellendi: 15:37 30.09.2025)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, Türkiye’de bu hafta özellikle Batı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanakların etkili olacağını açıkladı. Perşembe akşamından itibaren yeni yağışlı hava dalgası gelirken, İstanbul, Ankara ve İzmir için de özel hava durumu tahminleri paylaşıldı.
Türkiye’nin Batı kesimleri bu hafta yağışlı havanın etkisine giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yaptığı açıklamada, yarın Karadeniz kıyılarında ve Doğu Anadolu’nun doğusunda, perşembe günü ise Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda sağanak beklendiğini bildirdi.

Perşembeden itibaren yeni yağış dalgası

Macit, perşembe akşamından itibaren yurdun yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceğini belirterek şunları söyledi:
“Perşembe günü Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında, cuma günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz'de ve cumartesi de Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri bekliyoruz.”

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji uzmanı, cuma günü Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege’de, cumartesi günü ise Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun batısında kuvvetli rüzgar beklendiğini açıkladı.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?

İstanbul: Cuma ve cumartesi sağanak geçişleri görülecek. Hava sıcaklığı 22-23 derece civarında olacak.
Ankara: Cuma ve cumartesi yağış bekleniyor. Cumartesi sıcaklık 25 dereceye kadar çıkacak.
İzmir: Perşembe akşamından itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Hava sıcaklığı 25-26 derece arasında seyredecek.
