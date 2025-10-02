https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/meteoroloji-uyardi-kuvvetli-ruzgar-yer-yer-saganakla-birleserek-etkili-olacak-1099834794.html

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar yer yer sağanakla birleşerek etkili olacak

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar yer yer sağanakla birleşerek etkili olacak

Sputnik Türkiye

Meteoroloji, 2 Ekim Perşembe günü Marmara, Ege ve Karadeniz’de sağanak yağış, Marmara’da ise 40-60 km/s hızla esecek kuvvetli rüzgar için uyardı.

2025-10-02T07:06+0300

2025-10-02T07:06+0300

2025-10-02T07:06+0300

yaşam

meteoroloji genel müdürlüğü

meteoroloji

kuvvetli yağış

şiddetli rüzgar

hava durumu

hava durumu

ankara hava durumu

istanbul hava durumu

bugün hava durumu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1c/1095742316_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_2dbcf26abb9d71392f221c67c85c4328.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2 Ekim Perşembe günü hava tahminlerine göre hava sıcaklığı Türkiye genelinde mevsim normallerinde seyredecek. Beş bölgede yerel sağanak yağış bekleyen uzmanlar kuvvetli rüzgara karşı uyardı. Yağış beklenen bölgelerMarmara'nın batısı, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Sinop ve Artvin çevreleri, İstanbul'un kuzey kesimleri, Antalya’nın doğu kıyı ilçeleri ile Amasya'nın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Marmara'da kuvvetli rüzgar uyarısıRüzgarın, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARAEGEAKDENİZİÇ ANADOLUBATI KARADENİZORTA ve DOĞU KARADENİZDOĞU ANADOLUGÜNEYDOĞU ANADOLU

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/meteoroloji-uzmani-orhan-sen-tarih-verdi-umarim-tahminim-tutmaz-dedi-kuvvetli-yagis-geliyor-1099817123.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meteoroloji genel müdürlüğü, 2 ekim hava durumu, kuvvetli rüzgar, sağanak yağış, marmara hava durumu, ege hava durumu, karadeniz yağış, i̇stanbul hava tahmini, antalya sağanak, kars gök gürültülü yağış, türkiye hava tahmini