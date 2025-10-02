Türkiye
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar yer yer sağanakla birleşerek etkili olacak
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar yer yer sağanakla birleşerek etkili olacak
Meteoroloji, 2 Ekim Perşembe günü Marmara, Ege ve Karadeniz’de sağanak yağış, Marmara’da ise 40-60 km/s hızla esecek kuvvetli rüzgar için uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2 Ekim Perşembe günü hava tahminlerine göre hava sıcaklığı Türkiye genelinde mevsim normallerinde seyredecek. Beş bölgede yerel sağanak yağış bekleyen uzmanlar kuvvetli rüzgara karşı uyardı. Yağış beklenen bölgelerMarmara'nın batısı, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Sinop ve Artvin çevreleri, İstanbul'un kuzey kesimleri, Antalya’nın doğu kıyı ilçeleri ile Amasya'nın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Marmara'da kuvvetli rüzgar uyarısıRüzgarın, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARAEGEAKDENİZİÇ ANADOLUBATI KARADENİZORTA ve DOĞU KARADENİZDOĞU ANADOLUGÜNEYDOĞU ANADOLU
Abone ol
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Ekim Perşembe günü Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ve bazı illerde sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Marmara’da kuzeyli rüzgarın saatte 40-60 km hızla eseceği tahmin edilirken, tedbir uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2 Ekim Perşembe günü hava tahminlerine göre hava sıcaklığı Türkiye genelinde mevsim normallerinde seyredecek. Beş bölgede yerel sağanak yağış bekleyen uzmanlar kuvvetli rüzgara karşı uyardı.

Yağış beklenen bölgeler

Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Sinop ve Artvin çevreleri, İstanbul'un kuzey kesimleri, Antalya’nın doğu kıyı ilçeleri ile Amasya'nın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara'da kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Bursa 25°C – Parçalı ve çok bulutlu
Çanakkale 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İstanbul 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri sağanak yağışlı
Kırklareli 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
📌 Bölge genelinde parçalı-çok bulutlu, batısı ve İstanbul’un kuzeyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey/kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/s).

EGE

Afyonkarahisar 23°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
Denizli 28°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İzmir 26°C – Parçalı az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Muğla 24°C – Parçalı az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Adana 32°C – Parçalı ve çok bulutlu
Antalya 29°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu kıyı ilçeleri sağanak yağışlı
Burdur 26°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
Hatay 29°C – Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Ankara 21°C – Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir 23°C – Parçalı ve az bulutlu
Konya 22°C – Parçalı ve az bulutlu
Nevşehir 19°C – Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Bolu 23°C – Parçalı ve çok bulutlu
Düzce 24°C – Parçalı ve çok bulutlu
Sinop 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
Zonguldak 22°C – Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri sağanak yağışlı
Rize 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
Samsun 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
Trabzon 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Erzurum 20°C – Parçalı ve çok bulutlu
Kars 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya 24°C – Parçalı ve az bulutlu
Van 21°C – Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır 30°C – Parçalı ve az bulutlu
Gaziantep 29°C – Parçalı ve az bulutlu
Mardin 28°C – Parçalı ve az bulutlu
Siirt 29°C – Parçalı ve az bulutlu
