Meteoroloji uzmanı Orhan Şen tarih verdi: 'Umarım tahminim tutmaz' dedi, kuvvetli yağış geliyor

Türkiye'nin bazı bölgeleri yeniden yağışlı havanın etkisi altına girecek. Cuma günü itibarıyla ise Orta Akdeniz üzerinden yeni bir yağışlı sistem Türkiye’ye... 01.10.2025, Sputnik Türkiye

Balkanlar üzerinden gelen serin ve yerel yağışlı hava, perşembe gününe kadar Türkiye’de etkisini sürdürecek. Bu süreçte rüzgarın poyraz yönünden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-65 km/s) şeklinde esmesi bekleniyor.Cuma günü yeni sistem geliyorMeteorolojiye göre, cuma gününden itibaren Orta Akdeniz üzerinden yeni bir yağışlı sistem yurdu etkisi altına alacak. Sıcaklıkların sonbahar değerlerine düşmesiyle birlikte, yağışların özellikle batı bölgelerde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Prof. Dr. Orhan Şen’den kuvvetli yağış uyarısıMeteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından dikkat çekici uyarılarda bulundu. Şen, cuma günü için “Umarım tahminim tutmaz” diyerek şu ifadeleri kullandı:“Cuma günü Ege sahillerine, Marmara'nın batısına gelecek çok kuvvetli yağışlar var. Dolasıyla bu bölgedeki vatandaşlarımızın dikkatli olması lazım. Özellikle İzmir'in kuzeyi, Kuşadası, Marmaris, Bodrum, Fethiye, Köyceğiz, daha sonra da Antalya'nın Batı ilçelerinde çok kuvvetli yağışlar var. Bu yağışlar büyük bir ihtimalle su baskınları yaratabilecek. Dolayısıyla hem karadaki hem de denizdeki vasıtılarınıza ve evlerinizi kontrol altında tutmakta fayda var. Cuma günü erken saatlerde başlayacak bu yağış, önemli su baskınları ve maddi zararları meydana getirebilir. Çanakkale'den Antalya'nın Batı ilçelerine kadar bütün kıyı ilçelerinde; en fazla şiddetini gösterecek yerler ise Muğla'nın sahil kesimindeki ilçelerinde.”Meteorolojiden 5 günlük tahminMeteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı 5 günlük haritalı hava durumu tahmininde, cuma gününden itibaren birçok il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.Yağışların özellikle cuma ve cumartesi günleri kuvvetli olması bekleniyor.3 Ekim'de gök gürültülü sağanak uyarısı yapılan iller hangileri?3 Ekim 2025 Cuma gününe ait Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tahmin haritasına göre, gök gürültülü sağanak yağış beklenen iller şunlar:4 Ekim için yağış uyarısı verilen kentlerSu baskınlarına karşı dikkatli olunmalıMeteoroloji uzmanları, su baskını riskinin yüksek olduğu bölgelerde vatandaşların hazırlıklı olması gerektiğini vurguluyor. Uzmanlara göre, Ege ve Akdeniz kıyılarında yoğun yağışlar ciddi maddi hasarlara yol açabilir.

