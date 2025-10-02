Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/ingilterede-bicakli-saldiri-4-yarali-1099845291.html
İngiltere'de bıçaklı saldırı: 4 yaralı
İngiltere'de bıçaklı saldırı: 4 yaralı
Manchester’daki Heaton Park Hebrew Congregation Sinagogu’nun önünde yaşandığı aktarılan olayda bir kişinin aracını kalabalığa doğru sürdüğü ve bir kişinin... 02.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-02T13:24+0300
2025-10-02T13:43+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/14/1051945440_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_3e37a75dffdf2dd297b1363da8dd07ea.jpg
İngiltere'nin Manchester kentinde bulunan bir sinagogda sabah saatlerinde yaşanan olay, şehrin güvenlik yetkililerini alarma geçirdi. Greater Manchester Polisi, yerel saatle sabah 09:31'de bir aracın halka doğru sürüldüğü ve bir kişinin bıçaklandığı ihbarının ardından bölgeye müdahale etti.İhbar üzerine bölgeye silahlı polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, dört kişinin yaralandığını belirledi. Polis, yaralanmaların hem aracın çarpması hem de bıçak darbelerinden kaynaklandığını açıkladı.Yetkililer ayrıca bir erkeğin vurulduğunu ve bu kişinin saldırgan olduğunun düşünüldüğünü belirtti. Belediye Başkanından açıklamaManchester Belediye Başkanı Andy Burnham, BBC Radio Manchester’a verdiği röportajda, “Saldırganın öldüğü düşünülüyor, ancak henüz doğrulanmadı” dedi ve “görünüşe göre anlık tehlike ortadan kalktı” ifadelerini kullandı.Buna rağmen polis, halkı olay bölgesinden uzak durmaları konusunda uyarıyor ve incelemeler devam ediyor.Saldırı, Yahudi inancındaki en kutsal günlerden biri olan Yom Kippur'un kutlandığı bir günde meydana geldi. Bu dönemde sinagoglarda dua edilir, toplu tövbe ve itiraf ritüelleri gerçekleştirilir.Keir Starmer: Dehşete düştümİngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın, sinagog saldırısı sonrası Kopenhag’daki Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısından erken dönerek İngiltere’ye geri döneceği bildirildi. Starmer açıklamasında, “Crumpsall’daki sinagog saldırısından dehşete düştüm. Bu olayın, Yahudi takviminin en kutsal günü olan Yom Kippur’da gerçekleşmiş olması durumu daha da korkunç kılıyor. Düşüncelerim, olaydan etkilenen herkesin yakınlarıyla birlikte. Acil durum hizmetleri ve tüm ilk müdahale ekiplerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.Starmer, ayrıca bu öğleden sonra Londra’da hükümetin acil durum COBR komitesinin toplantısına başkanlık edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/pakistanin-belucistan-eyaletinde-guvenlik-guclerinin-karargahina-yonelik-saldiri-en-az-10-olu-1099791102.html
avrupa, manchester, i̇ngiltere, greater manchester polisi (gmp), sinagog, saldırı
avrupa, manchester, i̇ngiltere, greater manchester polisi (gmp), sinagog, saldırı

İngiltere'de bıçaklı saldırı: 4 yaralı

13:24 02.10.2025 (güncellendi: 13:43 02.10.2025)
Abone ol
Manchester’daki Heaton Park Hebrew Congregation Sinagogu’nun önünde yaşandığı aktarılan olayda bir kişinin aracını kalabalığa doğru sürdüğü ve bir kişinin bıçaklandığı ihbarı üzerine polisin harekete geçtiği aktarıldı. Polis, saldırganın öldürüldüğünü düşünüyor ancak henüz kesinleşmedi.
İngiltere'nin Manchester kentinde bulunan bir sinagogda sabah saatlerinde yaşanan olay, şehrin güvenlik yetkililerini alarma geçirdi. Greater Manchester Polisi, yerel saatle sabah 09:31'de bir aracın halka doğru sürüldüğü ve bir kişinin bıçaklandığı ihbarının ardından bölgeye müdahale etti.
İhbar üzerine bölgeye silahlı polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, dört kişinin yaralandığını belirledi. Polis, yaralanmaların hem aracın çarpması hem de bıçak darbelerinden kaynaklandığını açıkladı.
Yetkililer ayrıca bir erkeğin vurulduğunu ve bu kişinin saldırgan olduğunun düşünüldüğünü belirtti.

Belediye Başkanından açıklama

Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham, BBC Radio Manchester’a verdiği röportajda, “Saldırganın öldüğü düşünülüyor, ancak henüz doğrulanmadı” dedi ve “görünüşe göre anlık tehlike ortadan kalktı” ifadelerini kullandı.
Buna rağmen polis, halkı olay bölgesinden uzak durmaları konusunda uyarıyor ve incelemeler devam ediyor.
Saldırı, Yahudi inancındaki en kutsal günlerden biri olan Yom Kippur'un kutlandığı bir günde meydana geldi. Bu dönemde sinagoglarda dua edilir, toplu tövbe ve itiraf ritüelleri gerçekleştirilir.

Keir Starmer: Dehşete düştüm

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın, sinagog saldırısı sonrası Kopenhag’daki Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısından erken dönerek İngiltere’ye geri döneceği bildirildi.
Starmer açıklamasında, “Crumpsall’daki sinagog saldırısından dehşete düştüm. Bu olayın, Yahudi takviminin en kutsal günü olan Yom Kippur’da gerçekleşmiş olması durumu daha da korkunç kılıyor. Düşüncelerim, olaydan etkilenen herkesin yakınlarıyla birlikte. Acil durum hizmetleri ve tüm ilk müdahale ekiplerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Starmer, ayrıca bu öğleden sonra Londra’da hükümetin acil durum COBR komitesinin toplantısına başkanlık edecek.
