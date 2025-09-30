https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/pakistanin-belucistan-eyaletinde-guvenlik-guclerinin-karargahina-yonelik-saldiri-en-az-10-olu-1099791102.html

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçlerinin karargahına yönelik saldırı: En az 10 ölü, onlarca yaralı

Pakistan’ın güneybatısındaki Kuetta kentinde paramiliter birliğin karargahı önünde düzenlenen bombalı araç saldırısında en az 10 kişi öldü, 26’dan fazla kişi... 30.09.2025, Sputnik Türkiye

Pakistan'ın Belucistan eyaletinin başkenti Kuetta, salı günü şiddetli bir bombalı saldırıyla sarsıldı. Eyalet emniyet yetkilileri, güvenlik güçlerinin karargahının önünde meydana gelen patlamanın, çevrede büyük bir duman bulutu yükselmesine neden olduğunu belirtti. Yetkililer, ölenlerin sekizinin sivil, ikisinin güvenlik gücü mensubu olduğunu açıkladı. Yaralıların bir kısmı ağır durumda hastanelere kaldırıldı.Patlama sonrası silahlı çatışma Patlamanın hemen ardından güvenlik güçleriyle saldırganlar arasında silahlı çatışma çıktığı aktarıldı. Belucistan Başbakanı Mir Sarfraz Bugti, yaptığı açıklamada, söz konusu saldırıyı kınayarak, güvenlik güçlerinin 4 militanı da öldürdüğünü kaydetti.Stratejik bölge sürekli hedeftePakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor. Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor. Henüz saldırıyı üstlenen bir örgüt olmadı ancak bölgede Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

