Hindistan-Çin ilişkilerinde yeni dönem: Direkt uçuşlar geri dönüyor

Beş yıldan uzun bir aranın ardından Hindistan ve Çin arasında doğrudan uçuşlar yeniden başlıyor. Pandemi ve sınır gerginlikleri nedeniyle kesilen seferler... 02.10.2025, Sputnik Türkiye

Hindistan ve Çin, diplomatik ilişkilerdeki gerilimi azaltma ve ticareti canlandırma amacıyla doğrudan uçuşları yeniden başlatıyor. İki ülke arasındaki hava bağlantısı, Covid-19 pandemisi ve 2020’deki sınır çatışmaları sonrası tamamen kesilmişti. Hindistan Dışişleri Bakanlığı, belirlenen hava yolu şirketlerinin ticari kararlarına bağlı olarak seferlerin bu ay sonunda başlayabileceğini duyurdu.İlişkilerde yumuşama sinyali Batı basınında, Hindistan ve Çin arasındaki bu gelişme, iki rakip ülkenin küresel ticaretin belirsizleştiği bir dönemde ilişkileri ılımlılaştırma çabası olarak yorumlandı. Ağustos ayında iki ülkenin dışişleri bakanları Yeni Delhi’de bir araya gelmiş, ticaret ve yatırımların kolaylaştırılması için anlaşmaya varılmıştı.Hindistan’ın en büyük hava yolu şirketi IndiGo, 26 Ekim’den itibaren Kalküta–Guangzhou hattında günlük seferlere başlayacağını açıkladı. Şirket, kısa süre içinde Yeni Delhi–Guangzhou hattını da açmayı planlıyor. IndiGo CEO’su Pieter Elbers, “Bu çok önemli adımla birlikte Çin’e daha fazla direkt uçuş başlatmayı hedefliyoruz” dedi. Air India’nın da yakın zamanda Çin’e yeniden uçmaya başlaması bekleniyor.Pandemi öncesine dönüş Pandemi öncesinde Air India, IndiGo, Air China, China Southern ve China Eastern iki ülke arasında düzenli seferler yapıyordu. Ancak 2020’deki sınır çatışmaları ve diplomatik kriz nedeniyle bu bağlantılar tamamen kopmuştu. Hindistan’ın bu yıl Çin vatandaşlarına turistik vize kolaylığı sağlaması ve doğrudan uçuşların yeniden başlaması, iki ülke arasındaki gerilimin yumuşadığına işaret ediyor.

