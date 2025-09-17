https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/dunyanin-en-uzun-ucusu-cinden-arjantine-29-saatlik-yolculuk-basliyor-1099439813.html

Dünyanın en uzun uçuşu: Çin’den Arjantin’e 29 saatlik yolculuk başlıyor

Çinli hava yolu şirketi China Eastern Airlines, Şanghay’dan Arjantin’in başkenti Buenos Aires’e tam 29 saat sürecek dev bir uçuş başlatıyor. Ancak 'direkt... 17.09.2025, Sputnik Türkiye

Şanghay’dan kalkan uçak, 25.5 saat sonra Buenos Aires’e ulaşıyor. Dönüş ise tam 29 saat sürüyor. Ancak yolculuk sırasında Yeni Zelanda’nın Auckland kentinde iki saatlik bir mola veriliyor. Yolcular bu sırada uçaktan inebiliyor. Yani uçuş “direkt”, ama “aktarmasız” değil.Singapore Airlines halen dünyanın en uzun kesintisiz uçuş rekorunu elinde tutuyor. Singapur–New York hattı 18 saatten fazla sürüyor. China Eastern ise bu yeni rotayı, “dünyanın ilk ticari antipod uçuşu” olarak pazarlıyor. Yani yeryüzünün tam karşısındaki iki şehri birbirine bağlayan ilk hat.Güney Kutbu’na yakın rota Yeni rota, alışılmış güzergahların aksine Antarktika’ya yakın sulardan geçiyor. Şirket, bu sayede yolculuğun en az 4 saat kısaldığını söylüyor. Uçuşlar geniş gövdeli uçaklarla yapılacak ve haftada iki kez düzenlenecek. İlk sefer 4 Aralık’ta başlıyor. Şirket açıklamasında “Şanghay–Auckland–Buenos Aires hattı, Asya-Pasifik ile Güney Amerika arasında yeni bir Hava İpek Yolu açıyor” dedi.Daha kısa mı daha uzun mu? Bugün diğer hava yollarıyla Şanghay’dan Buenos Aires’e ulaşmak yaklaşık 31 saat sürüyor. Yeni uçuş bu süreyi az da olsa kısaltıyor. Ancak dönüş yolunda süre, diğer şirketlerle neredeyse aynı: 28 ila 33 saat arası.

