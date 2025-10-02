Türkiye
Galatasaray-Beşiktaş derbisi biletleri ne zaman satışa çıkıyor? Bilet fiyatları belli oldu
Galatasaray-Beşiktaş derbisi biletleri ne zaman satışa çıkıyor? Bilet fiyatları belli oldu
Galatasaray-Beşiktaş derbisi biletleri satışa çıktı mı?
Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, 4 Ekim cumartesi günü RAMS Park’ta karşı karşıya gelecek. Taraftarlar için büyük heyecan yaratan derbi öncesi bilet fiyatları da netleşti. Buna göre biletlerin en ucuzu 2 bin 300 TL, en pahalısı ise 50 bin TL olarak belirlendi. Peki biletler satışa çıktı mı? Galatasaray taraftarı ne zaman bilet alabilecek? Beşiktaş taraftarı ne zaman bilet satın alabilecek?Galataray-Beşiktaş derbi maçının biletleri satışa çıktı mı? Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Karşılaşmanın biletleri 2 Ekim 2025 Perşembe günü saat 11.00’de GSPlus Premium ve GSPara Kredi ve Banka Kartı sahiplerine, 3 Ekim 2025 Cuma günü saat 11.00’de GS logolu Passo Taraftar Kart kartlara passo uygulaması ve passo.com.tr adresinden satışa sunulacaktır" denildi.Beşiktaş taraftarı ne zaman bilet alabilecek?Beşiktaş'tan konuyla ilgili yapılan açıklama ise "Müsabakanın taraftarlarımıza ayrılan biletleri, yarın (3 Ekim) saat 11.00’de satışa sunulacaktır. Bilet fiyatı, 2.300 TL’dir. Beşiktaş logolu Passo kart sahibi taraftarlarımız, passo.com.tr ve Passo akıllı telefon uygulaması üzerinden bilet satın alabilirler" bilgisi paylaşıldı. Galatasaraş-Beşiktaş derbisini bilet fiyatları ne kadar oldu?
Beşiktaş Galatasaray karşı karşıya gelecek
Beşiktaş Galatasaray karşı karşıya gelecek
© Oğuz Yeter
Galatasaray-Beşiktaş derbi maçının bilet fiyatları açıklandı. En pahalı bilet 50 bin lira olurken, maç biletleri satışa çıktı mı?
Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, 4 Ekim cumartesi günü RAMS Park’ta karşı karşıya gelecek. Taraftarlar için büyük heyecan yaratan derbi öncesi bilet fiyatları da netleşti. Buna göre biletlerin en ucuzu 2 bin 300 TL, en pahalısı ise 50 bin TL olarak belirlendi. Peki biletler satışa çıktı mı? Galatasaray taraftarı ne zaman bilet alabilecek? Beşiktaş taraftarı ne zaman bilet satın alabilecek?

Galataray-Beşiktaş derbi maçının biletleri satışa çıktı mı?

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Karşılaşmanın biletleri 2 Ekim 2025 Perşembe günü saat 11.00’de GSPlus Premium ve GSPara Kredi ve Banka Kartı sahiplerine, 3 Ekim 2025 Cuma günü saat 11.00’de GS logolu Passo Taraftar Kart kartlara passo uygulaması ve passo.com.tr adresinden satışa sunulacaktır" denildi.

Beşiktaş taraftarı ne zaman bilet alabilecek?

Beşiktaş'tan konuyla ilgili yapılan açıklama ise "Müsabakanın taraftarlarımıza ayrılan biletleri, yarın (3 Ekim) saat 11.00’de satışa sunulacaktır. Bilet fiyatı, 2.300 TL’dir. Beşiktaş logolu Passo kart sahibi taraftarlarımız, passo.com.tr ve Passo akıllı telefon uygulaması üzerinden bilet satın alabilirler" bilgisi paylaşıldı.

Galatasaraş-Beşiktaş derbisini bilet fiyatları ne kadar oldu?

Premium: 50.000 TL
Delux: 48.000 TL
Lux: 46.000 TL
Classic: 44.000 TL
Kategori 1: 30.000 TL
Kategori 2: 27.500 TL
Kategori 3: 25.000 TL
Kategori 4: 22.500 TL
Kategori 5: 21.000 TL
Kategori 6: 18.000 TL
Kategori 7: 17.000 TL
Kategori 8: 12.000 TL
Kategori 9: 10.000 TL
Kategori 10: 2.700 TL
Kategori 11: 2.300 TL
Misafir: 2.300 TL
