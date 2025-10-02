https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/elon-musk-tarihe-gecti-dunyanin-ilk-yarim-trilyoneri-oldu-1099844821.html

Elon Musk tarihe geçti: Dünyanın ilk 'yarım trilyoner'i oldu

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, Forbes milyarderler endeksine göre servetini 500 milyar doların üzerine çıkararak tarihe geçti. Musk’ın serveti, Tesla hisseleri, SpaceX ve yapay zeka yatırımlarıyla yükseldi.

Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk, tarihe geçerek dünyanın ilk “yarım trilyoner”i oldu. Forbes’un milyarderler endeksine göre Musk’ın net serveti New York saatiyle Çarşamba öğleden sonra kısa süreliğine 500,1 milyar dolara ulaştı. Daha sonra hafif düşüşle 499 milyar dolar seviyesine inse de, teknoloji dünyasında yeni bir dönüm noktasına imza attı.Larry Ellison öne geçmiştiMusk’ın servetindeki artış, yalnızca Tesla’nın değil aynı zamanda yapay zeka girişimi xAI ve uzay şirketi SpaceX’in yükselen değerlerinden de kaynaklanıyor. Forbes’un verilerine göre, Musk’ın ardından dünyanın ikinci en zengin ismi 350,7 milyar dolarlık servetiyle Oracle kurucusu Larry Ellison oldu. Ellison, geçen ay Oracle hisselerindeki yüzde 40’ı aşan yükselişle kısa süreliğine Musk’ı geride bırakmıştı.Musk’ın zenginliği büyük ölçüde Tesla’daki yüzde 12’lik hissesine bağlı. Şirketin hisseleri bu yıl yüzde 20’den fazla yükselirken, Çarşamba günü New York borsasında yüzde 3,3 artış gösterdi. Analistler, yatırımcıların Musk’ın şirketlerine daha fazla odaklanmasından memnun olduklarını belirtiyor.DOGE'den ayrılmış, işlerine ağırlık vermeye başlamıştıGeçmişte ABD Başkanı Donald Trump’ın hükümette kurduğu Devlet Verimliliği Dairesi (DOGE) ile çalışması nedeniyle eleştirilen Musk, son aylarda yeniden iş dünyasına ağırlık vermeye başladı. Tesla yönetim kurulu başkanı Robyn Denholm, Musk’ın artık “şirketin tam merkezinde” olduğunu açıklarken, yönetim kurulunun da Musk için 1 trilyon doları aşabilecek bir ödeme paketi planladığı belirtildi. Bu pakete ulaşabilmesi için Tesla’nın değerini sekiz kat artırması, 1 milyon AI robot satması ve 12 milyon daha araç üretmesi gerekiyor.Musk, geçtiğimiz ay da yaklaşık 1 milyar dolarlık Tesla hissesi satın aldığını duyurarak şirkete olan güvenini gösterdi. Ancak Tesla, özellikle Çinli rakip BYD başta olmak üzere elektrikli otomobil pazarında güçlü bir rekabetle karşı karşıya. Şirket, aynı zamanda AI ve robotik alanına geçiş sürecini hızlandırıyor.

