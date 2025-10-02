https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/elon-musk-tarihe-gecti-dunyanin-ilk-yarim-trilyoneri-oldu-1099844821.html
Elon Musk tarihe geçti: Dünyanın ilk 'yarım trilyoner'i oldu
Elon Musk tarihe geçti: Dünyanın ilk 'yarım trilyoner'i oldu
Sputnik Türkiye
Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, Forbes milyarderler endeksine göre servetini 500 milyar doların üzerine çıkararak tarihe geçti. Musk’ın serveti, Tesla hisseleri, SpaceX ve yapay zeka yatırımlarıyla yükseldi.
2025-10-02T13:02+0300
2025-10-02T13:02+0300
2025-10-02T13:02+0300
yaşam
elon musk
tesla
spacex
ai
doge
oracle
larry ellison
elektrikli otomobil
byd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/01/1097482918_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c5fd92da02b73bd0759694eaabee3522.jpg
Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk, tarihe geçerek dünyanın ilk “yarım trilyoner”i oldu. Forbes’un milyarderler endeksine göre Musk’ın net serveti New York saatiyle Çarşamba öğleden sonra kısa süreliğine 500,1 milyar dolara ulaştı. Daha sonra hafif düşüşle 499 milyar dolar seviyesine inse de, teknoloji dünyasında yeni bir dönüm noktasına imza attı.Larry Ellison öne geçmiştiMusk’ın servetindeki artış, yalnızca Tesla’nın değil aynı zamanda yapay zeka girişimi xAI ve uzay şirketi SpaceX’in yükselen değerlerinden de kaynaklanıyor. Forbes’un verilerine göre, Musk’ın ardından dünyanın ikinci en zengin ismi 350,7 milyar dolarlık servetiyle Oracle kurucusu Larry Ellison oldu. Ellison, geçen ay Oracle hisselerindeki yüzde 40’ı aşan yükselişle kısa süreliğine Musk’ı geride bırakmıştı.Musk’ın zenginliği büyük ölçüde Tesla’daki yüzde 12’lik hissesine bağlı. Şirketin hisseleri bu yıl yüzde 20’den fazla yükselirken, Çarşamba günü New York borsasında yüzde 3,3 artış gösterdi. Analistler, yatırımcıların Musk’ın şirketlerine daha fazla odaklanmasından memnun olduklarını belirtiyor.DOGE'den ayrılmış, işlerine ağırlık vermeye başlamıştıGeçmişte ABD Başkanı Donald Trump’ın hükümette kurduğu Devlet Verimliliği Dairesi (DOGE) ile çalışması nedeniyle eleştirilen Musk, son aylarda yeniden iş dünyasına ağırlık vermeye başladı. Tesla yönetim kurulu başkanı Robyn Denholm, Musk’ın artık “şirketin tam merkezinde” olduğunu açıklarken, yönetim kurulunun da Musk için 1 trilyon doları aşabilecek bir ödeme paketi planladığı belirtildi. Bu pakete ulaşabilmesi için Tesla’nın değerini sekiz kat artırması, 1 milyon AI robot satması ve 12 milyon daha araç üretmesi gerekiyor.Musk, geçtiğimiz ay da yaklaşık 1 milyar dolarlık Tesla hissesi satın aldığını duyurarak şirkete olan güvenini gösterdi. Ancak Tesla, özellikle Çinli rakip BYD başta olmak üzere elektrikli otomobil pazarında güçlü bir rekabetle karşı karşıya. Şirket, aynı zamanda AI ve robotik alanına geçiş sürecini hızlandırıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/dunyanin-en-cok-kazanan-sporculari-aciklandi-zirvedeki-isim-degismedi-1096291298.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/01/1097482918_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_05e9534c27b2c31e221b3a9d6ffb01e0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
elon musk, tesla, spacex, xai, forbes milyarderler endeksi, dünyanın en zengin insanı, yarım trilyoner, elon musk serveti, tesla hisseleri
elon musk, tesla, spacex, xai, forbes milyarderler endeksi, dünyanın en zengin insanı, yarım trilyoner, elon musk serveti, tesla hisseleri
Elon Musk tarihe geçti: Dünyanın ilk 'yarım trilyoner'i oldu
Tesla, SpaceX ve yapay zeka girişimleriyle dikkat çeken Elon Musk, Forbes’un milyarderler endeksine göre 500 milyar doları aşan servetiyle tarihte bir ilki gerçekleştirdi. Dünyanın ilk 'yarım trilyoner'i olan Musk'ın serveti kısa süreliğine 500.1 milyar dolara ulaştı.
Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk, tarihe geçerek dünyanın ilk “yarım trilyoner”i oldu. Forbes’un milyarderler endeksine göre Musk’ın net serveti New York saatiyle Çarşamba öğleden sonra kısa süreliğine 500,1 milyar dolara ulaştı. Daha sonra hafif düşüşle 499 milyar dolar seviyesine inse de, teknoloji dünyasında yeni bir dönüm noktasına imza attı.
Larry Ellison öne geçmişti
Musk’ın servetindeki artış, yalnızca Tesla’nın değil aynı zamanda yapay zeka girişimi xAI ve uzay şirketi SpaceX’in yükselen değerlerinden de kaynaklanıyor. Forbes’un verilerine göre, Musk’ın ardından dünyanın ikinci en zengin ismi 350,7 milyar dolarlık servetiyle Oracle kurucusu Larry Ellison oldu. Ellison, geçen ay Oracle hisselerindeki yüzde 40’ı aşan yükselişle kısa süreliğine Musk’ı geride bırakmıştı.
Musk’ın zenginliği büyük ölçüde Tesla’daki yüzde 12’lik hissesine bağlı. Şirketin hisseleri bu yıl yüzde 20’den fazla yükselirken, Çarşamba günü New York borsasında yüzde 3,3 artış gösterdi. Analistler, yatırımcıların Musk’ın şirketlerine daha fazla odaklanmasından memnun olduklarını belirtiyor.
DOGE'den ayrılmış, işlerine ağırlık vermeye başlamıştı
Geçmişte ABD Başkanı Donald Trump’ın hükümette kurduğu Devlet Verimliliği Dairesi (DOGE) ile çalışması nedeniyle eleştirilen Musk, son aylarda yeniden iş dünyasına ağırlık vermeye başladı. Tesla yönetim kurulu başkanı Robyn Denholm, Musk’ın artık “şirketin tam merkezinde” olduğunu açıklarken, yönetim kurulunun da Musk için 1 trilyon doları aşabilecek bir ödeme paketi planladığı belirtildi. Bu pakete ulaşabilmesi için Tesla’nın değerini sekiz kat artırması, 1 milyon AI robot satması ve 12 milyon daha araç üretmesi gerekiyor.
Musk, geçtiğimiz ay da yaklaşık 1 milyar dolarlık Tesla hissesi satın aldığını duyurarak şirkete olan güvenini gösterdi. Ancak Tesla, özellikle Çinli rakip BYD başta olmak üzere elektrikli otomobil pazarında güçlü bir rekabetle karşı karşıya. Şirket, aynı zamanda AI ve robotik alanına geçiş sürecini hızlandırıyor.