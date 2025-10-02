https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/doc-dr-bulent-ozmen-marmara-denizinde-7den-buyuk-deprem-olma-potansiyeli-var-1099849058.html
Doç. Dr. Bülent Özmen: Marmara Denizi’nde 7’den büyük deprem olma potansiyeli var
Doç. Dr. Bülent Özmen: Marmara Denizi’nde 7’den büyük deprem olma potansiyeli var
Sputnik Türkiye
Marmara Ereğlisi’nde 14.55’te meydana gelen ve İstanbul’da paniğe neden olan depremi Sputnik’e değerlendiren Doç. Dr. Bülent Özmen'e göre Marmara'daki gerilim boşalmadı. İşte açıklamaları...
2025-10-02T15:44+0300
2025-10-02T15:44+0300
2025-10-02T15:45+0300
türki̇ye
deprem
marmara ereğlisi
tekirdağ
bülent özmen
i̇stanbul
türkiye
haberler
son dakika
deprem son dakika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/02/1099848859_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_4c07332e8b7ab7e6acd9d6c25dd3022e.jpg
Tekirdağ, Marmara Ereğlisi deprem, İstanbul’a 23 Nisan’daki 6.2 büyüklüğündeki depremi hatırlattı. Afet Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, “Aslında az önce meydana gelen deprem, İstanbul'un deprem tehlikesinin ne kadar yüksek olduğu gerçeğini bize bir kez daha hatırlatan bir deprem öncelikle” derken ekledi:'Marmara'daki gerilimin boşalmadığını söyleyebiliriz'"Artçıların da olabileceğini öngörebiliriz" derken, henüz eldeki bilgilerin yeri olduğunu belirten Doç. Dr. Özmen, gerilimle ilgili şunları söyledi: '7'den büyük deprem olma potansiyeli var' Gelişmeleri takip etmekte fayda olduğunu belirten deprem uzmanı, "Yine de özellikle deprem merkezine yakın olan Tekirdağ, Marmara Ereğliği, Silivri'de hasar görülüp görülmediğine bakılmalı. Bu büyüklükte çok beklenmez ama eğer hasar gördüyse dikkat edilmeli, açıklamalar takip edilmeli" dedi ve ekledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/prof-dr-ahmet-ercan-yanitladi-istanbulda-olacak-buyuk-depremin-ayak-sesi-mi--1099848729.html
türki̇ye
marmara ereğlisi
tekirdağ
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/02/1099848859_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_d9c5980e4026790d6cffad781103063a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
deprem, son dakika, marmara, i̇stanbul, büyüklük. 5 büyüküğü, tekirdağ, marmara ereğlisi, bülent özmen, deprem uzmanı, deprem uzmanları ne diyor
deprem, son dakika, marmara, i̇stanbul, büyüklük. 5 büyüküğü, tekirdağ, marmara ereğlisi, bülent özmen, deprem uzmanı, deprem uzmanları ne diyor
Doç. Dr. Bülent Özmen: Marmara Denizi’nde 7’den büyük deprem olma potansiyeli var
15:44 02.10.2025 (güncellendi: 15:45 02.10.2025)
Özel
Marmara Ereğlisi’nde 14.55’te meydana gelen ve İstanbul’da paniğe neden olan depremi Sputnik’e değerlendiren Doç. Dr. Bülent Özmen, Marmara Denizi’nde 7’den büyük deprem potansiyeli olduğun söylerken, bu depremin, Marmara’da biriken gerilimin henüz boşalmadığını gösterdiğini belirtti.
Tekirdağ, Marmara Ereğlisi deprem, İstanbul’a 23 Nisan’daki 6.2 büyüklüğündeki depremi hatırlattı. Afet Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, “Aslında az önce meydana gelen deprem, İstanbul'un deprem tehlikesinin ne kadar yüksek olduğu gerçeğini bize bir kez daha hatırlatan bir deprem öncelikle” derken ekledi:
23 Nisan'da 6.2 büyüklüğünde meydana gelen depremin yakınında meydana geldi. Yani o depremin artçısı da olabilir.
Bu deprem, Kumburgaz ve Tekirdağ segmenti diye daha önce isimlendirilen ve haritalandırılan iki segmentin tam kesişim yerine yakın bir yerde meydana geldi.
'Marmara'daki gerilimin boşalmadığını söyleyebiliriz'
"Artçıların da olabileceğini öngörebiliriz" derken, henüz eldeki bilgilerin yeri olduğunu belirten Doç. Dr. Özmen, gerilimle ilgili şunları söyledi:
Dolayısıyla da Marmara Denizi'nde biriken gerilimin henüz boşalmadığını söyleyebiliriz. 6.2 büyüklüğündeki depreminden sonra boşaldığını söyleyen bir iki uzman vardı. Öyle olmadığı gerçeğini bize hatırlattı.
'7'den büyük deprem olma potansiyeli var'
Gelişmeleri takip etmekte fayda olduğunu belirten deprem uzmanı, "Yine de özellikle deprem merkezine yakın olan Tekirdağ, Marmara Ereğliği, Silivri'de hasar görülüp görülmediğine bakılmalı. Bu büyüklükte çok beklenmez ama eğer hasar gördüyse dikkat edilmeli, açıklamalar takip edilmeli" dedi ve ekledi:
Binasının deprem açısından riskli, güvensiz olduğunu düşünenler, belirli bir süre evlerine girmemeleri kendi lehlerine olur. Özellikle az önce saydığım yerlere yakın olanlar için söylüyorum.
Depremin ne zaman olacağını maalesef bilim bize söylemiyor ama şunu unutmayalım: Marmara Denizi'nde 7'den büyük deprem olma potansiyeli var. Biz bunun zamanını bilemiyoruz ama en kısa zamanda olacakmış gibi deprem risklerinin azaltılması çalışmalarına başta İstanbul olmak üzere Marmara bölgesinde ve Türkiye'nin diğer bölgelerinde başlamalıyız.