Doç. Dr. Bülent Özmen: Marmara Denizi’nde 7’den büyük deprem olma potansiyeli var

Doç. Dr. Bülent Özmen: Marmara Denizi’nde 7’den büyük deprem olma potansiyeli var

Marmara Ereğlisi’nde 14.55’te meydana gelen ve İstanbul’da paniğe neden olan depremi Sputnik’e değerlendiren Doç. Dr. Bülent Özmen'e göre Marmara'daki gerilim boşalmadı. İşte açıklamaları...

Tekirdağ, Marmara Ereğlisi deprem, İstanbul’a 23 Nisan’daki 6.2 büyüklüğündeki depremi hatırlattı. Afet Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, “Aslında az önce meydana gelen deprem, İstanbul'un deprem tehlikesinin ne kadar yüksek olduğu gerçeğini bize bir kez daha hatırlatan bir deprem öncelikle” derken ekledi:'Marmara'daki gerilimin boşalmadığını söyleyebiliriz'"Artçıların da olabileceğini öngörebiliriz" derken, henüz eldeki bilgilerin yeri olduğunu belirten Doç. Dr. Özmen, gerilimle ilgili şunları söyledi: '7'den büyük deprem olma potansiyeli var' Gelişmeleri takip etmekte fayda olduğunu belirten deprem uzmanı, "Yine de özellikle deprem merkezine yakın olan Tekirdağ, Marmara Ereğliği, Silivri'de hasar görülüp görülmediğine bakılmalı. Bu büyüklükte çok beklenmez ama eğer hasar gördüyse dikkat edilmeli, açıklamalar takip edilmeli" dedi ve ekledi:

