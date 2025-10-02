https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/prof-dr-ahmet-ercan-yanitladi-istanbulda-olacak-buyuk-depremin-ayak-sesi-mi--1099848729.html

Prof. Dr. Ahmet Ercan yanıtladı: İstanbul'da olacak büyük depremin ayak sesi mi?

İstanbul'da büyük panik ve korku yaratan 5 büyüklüğündeki depremle ilgili Sputnik'e konuşan Prof. Dr. Ahmet Ercan, bu depremin beklenen İstanbul depreminin... 02.10.2025, Sputnik Türkiye

Marmara Denizi'nde meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından akıllara 'Bu deprem İstanbul depremini tetikler mi?', 'Beklenen İstanbul depreminin öncüsü mü? soruları geliyor. Prof. Dr. Ahmet Ercan bu depremin 'İstanbul'da olacak büyük bir depremin ayak sesleri falan değil' derken, "Daha büyük depreme çok var" ifadesini kullandı. '23 Nisan'da aynı yerde olmuştu, deprem kendini pekiştiriyor'Sputnik'e konuşan Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan aynı yerde 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremi hatırlatarak, "Daha önce de 23 Nisan’da aynı yerde 6.2’lik deprem olmuştu. Deprem kendini pekiştiriyor. Diyor ki ben Tekirdağ kolu üzerindeki depremim, Marmara Ereğlisi, Silivri üzerinde yapacağım. Biz bunu jeofizik müherdisliği olarak böyle okuyoruz. Doğu-Batı doğrultusunda kıracağım diyor. Ana deprem gelmeden önce böyle depremlerin gelmesi çok olağandır. Bu depremlerin büyüklüğü 6.4’e varmadıkça panik yapılacak bir şey değildir" ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Ercan, "Bu İstanbul’da olacak büyük bir depremin ayak sesleri falan da hiç değildir. Daha büyük depreme çok zaman var” dedi.

