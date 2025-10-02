https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/ak-parti-eskisehir-milletvekili-aysen-gurcanin-araci-kaza-yapti-1-olu-1099865765.html

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan'ın aracı kaza yaptı: 1 ölü

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan'ın aracı kaza yaptı: 1 ölü

Sputnik Türkiye

Eskişehir’de AK Parti Milletvekili Ayşen Gürcan ve İl Başkanı Gürhan Albayrak’ın bulunduğu araç kaza yaptı. Kazada otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi, Gürcan... 02.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-02T22:43+0300

2025-10-02T22:43+0300

2025-10-02T22:43+0300

türki̇ye

türkiye

polis

trafik polisi

trafik

trafik kazası

trafik cezası

trafik para cezası

trafik ihlali

trafik cezaları

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102615/15/1026151568_0:0:1126:634_1920x0_80_0_0_115b94c21b8d0f98afa00b9d645ad246.jpg

Eskişehir’in Mahmudiye ilçesinde AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ve İl Başkanı Gürhan Albayrak’ın bulunduğu araç, bir otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaşamını yitirirken, yaralanan Gürcan ve Albayrak hastaneye kaldırıldı. Milletvekili Gürcan’ın Eskişehir Şehir Hastanesi’nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250906/istanbulda-saganak-yagis-sonrasi-kaza-arac-kagit-gibi-katlandi-surucu-hayatini-kaybetti-1099155328.html

türki̇ye

eskişehir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, polis, trafik polisi, trafik, trafik kazası, trafik cezası, trafik para cezası, trafik ihlali, trafik cezaları, trafik kontrolü, kaza, kaza sebebi, eskişehir, eskişehir valiliği