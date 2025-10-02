https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/ak-parti-eskisehir-milletvekili-aysen-gurcanin-araci-kaza-yapti-1-olu-1099865765.html
AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan'ın aracı kaza yaptı: 1 ölü
Eskişehir'de AK Parti Milletvekili Ayşen Gürcan ve İl Başkanı Gürhan Albayrak'ın bulunduğu araç kaza yaptı. Kazada otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi, Gürcan...
Eskişehir’in Mahmudiye ilçesinde AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ve İl Başkanı Gürhan Albayrak’ın bulunduğu araç, bir otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaşamını yitirirken, yaralanan Gürcan ve Albayrak hastaneye kaldırıldı. Milletvekili Gürcan’ın Eskişehir Şehir Hastanesi’nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
