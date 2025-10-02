Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/ak-parti-eskisehir-milletvekili-aysen-gurcanin-araci-kaza-yapti-1-olu-1099865765.html
AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan'ın aracı kaza yaptı: 1 ölü
AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan'ın aracı kaza yaptı: 1 ölü
Sputnik Türkiye
Eskişehir’de AK Parti Milletvekili Ayşen Gürcan ve İl Başkanı Gürhan Albayrak’ın bulunduğu araç kaza yaptı. Kazada otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi, Gürcan... 02.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-02T22:43+0300
2025-10-02T22:43+0300
türki̇ye
türkiye
polis
trafik polisi
trafik
trafik kazası
trafik cezası
trafik para cezası
trafik ihlali
trafik cezaları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102615/15/1026151568_0:0:1126:634_1920x0_80_0_0_115b94c21b8d0f98afa00b9d645ad246.jpg
Eskişehir’in Mahmudiye ilçesinde AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ve İl Başkanı Gürhan Albayrak’ın bulunduğu araç, bir otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaşamını yitirirken, yaralanan Gürcan ve Albayrak hastaneye kaldırıldı. Milletvekili Gürcan’ın Eskişehir Şehir Hastanesi’nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250906/istanbulda-saganak-yagis-sonrasi-kaza-arac-kagit-gibi-katlandi-surucu-hayatini-kaybetti-1099155328.html
türki̇ye
eskişehir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102615/15/1026151568_143:0:988:634_1920x0_80_0_0_53259bee274ee7b081f38eb59494a1dd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, polis, trafik polisi, trafik, trafik kazası, trafik cezası, trafik para cezası, trafik ihlali, trafik cezaları, trafik kontrolü, kaza, kaza sebebi, eskişehir, eskişehir valiliği
türkiye, polis, trafik polisi, trafik, trafik kazası, trafik cezası, trafik para cezası, trafik ihlali, trafik cezaları, trafik kontrolü, kaza, kaza sebebi, eskişehir, eskişehir valiliği

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan'ın aracı kaza yaptı: 1 ölü

22:43 02.10.2025
© AA / Murat YolcuCumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Ayşen Gürcan
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Ayşen Gürcan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2025
© AA / Murat Yolcu
Abone ol
Eskişehir’de AK Parti Milletvekili Ayşen Gürcan ve İl Başkanı Gürhan Albayrak’ın bulunduğu araç kaza yaptı. Kazada otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi, Gürcan ve Albayrak yaralandı.
Eskişehir’in Mahmudiye ilçesinde AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ve İl Başkanı Gürhan Albayrak’ın bulunduğu araç, bir otomobille çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü yaşamını yitirirken, yaralanan Gürcan ve Albayrak hastaneye kaldırıldı. Milletvekili Gürcan’ın Eskişehir Şehir Hastanesi’nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
İstanbul kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2025
TÜRKİYE
İstanbul'da sağanak yağış sonrası kaza: Araç kağıt gibi katlandı, sürücü hayatını kaybetti
6 Eylül, 11:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала