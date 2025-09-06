Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250906/istanbulda-saganak-yagis-sonrasi-kaza-arac-kagit-gibi-katlandi-surucu-hayatini-kaybetti-1099155328.html
İstanbul'da sağanak yağış sonrası kaza: Araç kağıt gibi katlandı, sürücü hayatını kaybetti
İstanbul'da sağanak yağış sonrası kaza: Araç kağıt gibi katlandı, sürücü hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İstanbul Eyüpsultan’da etkili olan sağanak yağış sonrası kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Erkan Soytürk, aracının aydınlatma direğine... 06.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-06T11:31+0300
2025-09-06T11:31+0300
türki̇ye
sağanak
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
i̇stanbul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/06/1099155439_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_44236e1e2de3e3310ad83be86bad09fd.jpg
Sabah saatlerinde İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde meydana gelen kazada, şiddetli yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Erkan Soytürk, Okmeydanı-Hasdal Bağlantı Yolu Emniyettepe mevkiinde virajı alamayarak aydınlatma direğine çarptı.Araç kağıt gibi katlandıÇarpmanın etkisiyle otomobil adeta kağıt gibi katlanırken, sürücü araç içinde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Sürücü olay yerinde hayatını kaybettiOlay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta sıkışan Soytürk’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, otomobilden kopan parçaların çevreye savrulduğu görüldü.Cenaze Adli Tıp’a götürülecekSavcılık incelemesinin ardından sürücünün cansız bedeninin Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderileceği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250906/meteorolojiden-sari-alarm-istanbul-ve-ankara-dahil-30dan-fazla-kentte-saganak-yagis-uyarisi-1099152500.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/06/1099155439_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_319c4b372866d879b2ea13cdf496df08.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, i̇stanbul
sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, i̇stanbul

İstanbul'da sağanak yağış sonrası kaza: Araç kağıt gibi katlandı, sürücü hayatını kaybetti

11:31 06.09.2025
© AA / İlyas Kaçarİstanbul kaza
İstanbul kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2025
© AA / İlyas Kaçar
Abone ol
İstanbul Eyüpsultan’da etkili olan sağanak yağış sonrası kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Erkan Soytürk, aracının aydınlatma direğine çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Sabah saatlerinde İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde meydana gelen kazada, şiddetli yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Erkan Soytürk, Okmeydanı-Hasdal Bağlantı Yolu Emniyettepe mevkiinde virajı alamayarak aydınlatma direğine çarptı.

Araç kağıt gibi katlandı

Çarpmanın etkisiyle otomobil adeta kağıt gibi katlanırken, sürücü araç içinde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta sıkışan Soytürk’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, otomobilden kopan parçaların çevreye savrulduğu görüldü.

Cenaze Adli Tıp’a götürülecek

Savcılık incelemesinin ardından sürücünün cansız bedeninin Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderileceği öğrenildi.
Meteoroloji uyardı: Şiddetli sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili olacak, ani su baskınlarına dikkat - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2025
TÜRKİYE
Meteoroloji'den 'sarı' alarm: İstanbul ve Ankara dahil 30’dan fazla kentte sağanak yağış uyarısı
09:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала