İstanbul'da sağanak yağış sonrası kaza: Araç kağıt gibi katlandı, sürücü hayatını kaybetti
İstanbul'da sağanak yağış sonrası kaza: Araç kağıt gibi katlandı, sürücü hayatını kaybetti
İstanbul Eyüpsultan'da etkili olan sağanak yağış sonrası kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Erkan Soytürk, aracının aydınlatma direğine...
Sabah saatlerinde İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde meydana gelen kazada, şiddetli yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Erkan Soytürk, Okmeydanı-Hasdal Bağlantı Yolu Emniyettepe mevkiinde virajı alamayarak aydınlatma direğine çarptı.Araç kağıt gibi katlandıÇarpmanın etkisiyle otomobil adeta kağıt gibi katlanırken, sürücü araç içinde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Sürücü olay yerinde hayatını kaybettiOlay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta sıkışan Soytürk’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, otomobilden kopan parçaların çevreye savrulduğu görüldü.Cenaze Adli Tıp’a götürülecekSavcılık incelemesinin ardından sürücünün cansız bedeninin Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderileceği öğrenildi.
