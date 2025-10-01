Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/tbmmde-yeni-yasama-yili-cumhurbaskani-erdogan-mecliste-konusuyor-1099823461.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te konuşuyor: Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir dünyevi güç karşısında diz çökmez
Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te konuşuyor: Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir dünyevi güç karşısında diz çökmez
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uğruna nice bedeller ödediğimiz demokrasimizin yücelmesinde hepimiz biriz beraberiz" dedi. Erdoğan Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de... 01.10.2025
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 28. Dönem 4. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'na katılıyor. Erdoğan Meclis'teki konuşmasında "Uğruna nice bedeller ödediğimiz demokrasimizin yücelmesinde hepimiz biriz beraberiz" ifadelerini kullandı.İsrail'e tepki: Meclisimiz farkını ortaya koydu'Trump ile görüşmede Gazze ilk sıradaydı'Terörsüz Türkiye süreci
Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te konuşuyor: Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir dünyevi güç karşısında diz çökmez

14:25 01.10.2025 (güncellendi: 14:38 01.10.2025)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uğruna nice bedeller ödediğimiz demokrasimizin yücelmesinde hepimiz biriz beraberiz" dedi. Erdoğan Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, hiçbir dünyevi güç karşısında diz çökmez, egemenliğini asla pazarlık konu yapmaz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 28. Dönem 4. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'na katılıyor. Erdoğan Meclis'teki konuşmasında "Uğruna nice bedeller ödediğimiz demokrasimizin yücelmesinde hepimiz biriz beraberiz" ifadelerini kullandı.

İsrail'e tepki: Meclisimiz farkını ortaya koydu

İsrail'in soykırımına en güçlü tepki bu koltuklardan yükseldi. Gazze'deki toplu kıyıma karşı 7 ortak bildiri ile farkını ortaya koydu

'Trump ile görüşmede Gazze ilk sıradaydı'

Amerikan Başkanı Trump ile görüşmemizde Gazze'de akan kanın durdurulması gündemin ilk sırasındaydı. Kalıcı barış için nelere ihtiyaç olduğunu ortaya koyduk. İlkemiz şudur, savaşın kazananı, adil bir barışın kaybedeni olmaz.

Terörsüz Türkiye süreci

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, hiçbir dünyevi güç karşısında diz çökmez, egemenliğini asla pazarlık konu yapmaz

