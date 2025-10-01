Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/devlet-bahceli-chpnin-meclise-katilmama-kararini-elestirdi-meclis-protesto-alani-degildir-1099820212.html
Devlet Bahçeli CHP'nin Meclis'e katılmama kararını eleştirdi: 'Meclis protesto alanı değildir'
Devlet Bahçeli CHP'nin Meclis'e katılmama kararını eleştirdi: 'Meclis protesto alanı değildir'
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'teki yeni yasama yılı açılışına katılmama kararı alan CHP'ye tepki gösterdi. Bahçeli, "Bu vahim durum bir hakkın... 01.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-01T12:01+0300
2025-10-01T13:05+0300
poli̇ti̇ka
devlet bahçeli
mhp
meclis
chp
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/08/1097688505_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_432e14c0a1c04b97216eb54c6071639a.jpg
Meclis'te yeni yasama yılı bugün başlıyor. Cumhuriyet Halk Partisi ise son dönemde belediyelere yönelik gerçekleşen operasyon ve tutuklamalar nedeniyle oturuma katılmama kararı aldı.Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'nin kararına tepki gösterdi.Yazılı bir açıklama yapan Bahçeli, "CHP’nin bu gayri ahlaki siyasi tavır ve tercihi yalnızca Sayın Cumhurbaşkanımıza saygısızlık değil; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin tarihsel mehabet ve müktesebatına, aynı şekilde demokrasinin ilke ve esaslarıyla Türk milletinin iradesine kesif bir saldırıdır." dedi.Bahçeli'den CHP'ye"Bu vahim durum bir hakkın kullanımı değil, var olan milli ve demokratik hakların kundaklanmasıdır." ifadesini kullanan MHP lideri, "Nitekim yapılan fahiş yanlışlara bir yenisi daha eklenecektir." dedi."Yeni yasama yılının asılsız ve anlamsız meşruiyet tartışmalarının gölgesinde kalacak olması Cumhuriyet Halk Partisi’nin hapsolduğu kriz girdabının genişleyerek ilerlediğini göstermektedir." diyen Devlet Bahçeli, "Tam tersi bir ısrar ve inat bu partinin erimesini daha da hızlandıracaktır." ifadesini kullandı.'Türk milletinin iradesine kesif bir saldırıdır'Devlet Bahçeli'nin yazılı açıklaması şöyle:'Cumhurbaşkanımız yüzde 52 oyla seçildi'
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/08/1097688505_47:0:2778:2048_1920x0_80_0_0_338478e372c8c8226312f84e2d7ba7b9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
devlet bahçeli, mhp, meclis, chp, türkiye
devlet bahçeli, mhp, meclis, chp, türkiye

Devlet Bahçeli CHP'nin Meclis'e katılmama kararını eleştirdi: 'Meclis protesto alanı değildir'

12:01 01.10.2025 (güncellendi: 13:05 01.10.2025)
© Muhammed Selim KorkutataMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2025
© Muhammed Selim Korkutata
Abone ol
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'teki yeni yasama yılı açılışına katılmama kararı alan CHP'ye tepki gösterdi. Bahçeli, "Bu vahim durum bir hakkın kullanımı değil, var olan milli ve demokratik hakların kundaklanmasıdır." dedi.
Meclis'te yeni yasama yılı bugün başlıyor. Cumhuriyet Halk Partisi ise son dönemde belediyelere yönelik gerçekleşen operasyon ve tutuklamalar nedeniyle oturuma katılmama kararı aldı.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'nin kararına tepki gösterdi.
Yazılı bir açıklama yapan Bahçeli, "CHP’nin bu gayri ahlaki siyasi tavır ve tercihi yalnızca Sayın Cumhurbaşkanımıza saygısızlık değil; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin tarihsel mehabet ve müktesebatına, aynı şekilde demokrasinin ilke ve esaslarıyla Türk milletinin iradesine kesif bir saldırıdır." dedi.

Bahçeli'den CHP'ye

"Bu vahim durum bir hakkın kullanımı değil, var olan milli ve demokratik hakların kundaklanmasıdır." ifadesini kullanan MHP lideri, "Nitekim yapılan fahiş yanlışlara bir yenisi daha eklenecektir." dedi.
"Yeni yasama yılının asılsız ve anlamsız meşruiyet tartışmalarının gölgesinde kalacak olması Cumhuriyet Halk Partisi’nin hapsolduğu kriz girdabının genişleyerek ilerlediğini göstermektedir." diyen Devlet Bahçeli, "Tam tersi bir ısrar ve inat bu partinin erimesini daha da hızlandıracaktır." ifadesini kullandı.

'Türk milletinin iradesine kesif bir saldırıdır'

Devlet Bahçeli'nin yazılı açıklaması şöyle:
"Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 28’inci Dönem 4. Yasama Yılı bugün özel gündemli oturumla açılacak, böylelikle komisyon ve genel kurul çalışmaları başlayacaktır. Gazi Meclis gelişigüzel protesto alanı veya gafilce ikmal edilen siyasi pervasızlık sahası değildir. Taşımış olduğu tarihi saygınlığa bağlılık ve riayet herkesin, bilhassa Meclis çatısı altında görev yapan muhterem milletvekillerinin ortak mesuliyet ve mükellefiyetidir. Yapılan açıklamalar mucibince Cumhuriyet Halk Partisi’nin bugünkü açılış oturumuna, hatta Sayın Cumhurbaşkanımızın bulunacağı resepsiyona katılmayacağı anlaşılmaktadır. CHP’nin bu gayri ahlaki siyasi tavır ve tercihi yalnızca Sayın Cumhurbaşkanımıza saygısızlık değil; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin tarihsel mehabet ve müktesebatına, aynı şekilde demokrasinin ilke ve esaslarıyla Türk milletinin iradesine kesif bir saldırıdır. Bu vahim durum bir hakkın kullanımı değil, var olan milli ve demokratik hakların kundaklanmasıdır. Nitekim yapılan fahiş yanlışlara bir yenisi daha eklenecektir. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu ve kuruluş temellerine karşı olduğunu belgelemektedir.

'Cumhurbaşkanımız yüzde 52 oyla seçildi'

Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı konuşmaya peşinen tahammülsüzlük, üstelik Trump icazetli darbe iddialarının bizzat CHP Genel Başkanı ağzıyla telaffuzu siyasi aymazlık, daha ötesi demokrasiyi hiçe sayan totaliter ahlaksızlıktır. Yeni yasama yılının asılsız ve anlamsız meşruiyet tartışmalarının gölgesinde kalacak olması Cumhuriyet Halk Partisi’nin hapsolduğu kriz girdabının genişleyerek ilerlediğini göstermektedir. Meşruiyeti sorgulanan Sayın Cumhurbaşkanımız yüzde 52 oyla seçilmiş ve göreve gelmiştir. Bu seçimin sorgulanıp sulandırılma arayışı evvelemirde milletimize hakaret, devlete ve demokrasiye de başkaldırı teşebbüsüdür. Cumhuriyet Halk Partisi skandal yanlıştan dönecek cesaret, dirayet ve erdemi bilavasıta sergilemek durumundadır. Tam tersi bir ısrar ve inat bu partinin erimesini daha da hızlandıracaktır."
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала