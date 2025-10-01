https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/devlet-bahceli-chpnin-meclise-katilmama-kararini-elestirdi-meclis-protesto-alani-degildir-1099820212.html

Devlet Bahçeli CHP'nin Meclis'e katılmama kararını eleştirdi: 'Meclis protesto alanı değildir'

Devlet Bahçeli CHP'nin Meclis'e katılmama kararını eleştirdi: 'Meclis protesto alanı değildir'

Meclis'te yeni yasama yılı bugün başlıyor. Cumhuriyet Halk Partisi ise son dönemde belediyelere yönelik gerçekleşen operasyon ve tutuklamalar nedeniyle oturuma katılmama kararı aldı.Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'nin kararına tepki gösterdi.Yazılı bir açıklama yapan Bahçeli, "CHP’nin bu gayri ahlaki siyasi tavır ve tercihi yalnızca Sayın Cumhurbaşkanımıza saygısızlık değil; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin tarihsel mehabet ve müktesebatına, aynı şekilde demokrasinin ilke ve esaslarıyla Türk milletinin iradesine kesif bir saldırıdır." dedi.Bahçeli'den CHP'ye"Bu vahim durum bir hakkın kullanımı değil, var olan milli ve demokratik hakların kundaklanmasıdır." ifadesini kullanan MHP lideri, "Nitekim yapılan fahiş yanlışlara bir yenisi daha eklenecektir." dedi."Yeni yasama yılının asılsız ve anlamsız meşruiyet tartışmalarının gölgesinde kalacak olması Cumhuriyet Halk Partisi’nin hapsolduğu kriz girdabının genişleyerek ilerlediğini göstermektedir." diyen Devlet Bahçeli, "Tam tersi bir ısrar ve inat bu partinin erimesini daha da hızlandıracaktır." ifadesini kullandı.'Türk milletinin iradesine kesif bir saldırıdır'Devlet Bahçeli'nin yazılı açıklaması şöyle:'Cumhurbaşkanımız yüzde 52 oyla seçildi'

