Doğu Akdeniz'de 11 kişi tahliye edildi, Sumud Filosu’nda son durum ne?
Doğu Akdeniz'de 11 kişi tahliye edildi, Sumud Filosu'nda son durum ne?
MSB yardım isteyen 11 kişiyi tahliye etti, filonun kalanı Gazze'ye ilerliyor, 90 mil uzaklıkta, işte Sumud Filosu'nda son durum!
2025-10-01T18:38+0300
2025-10-01T18:38+0300
2025-10-01T18:58+0300
Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında Doğu Akdeniz'de seyreden sivil gemilerle gerçekleştirilen insani yardım faaliyetleri kapsamında, yardım talebi üzerine 3'ü Türk vatandaşı olmak üzere 11 kişinin Deniz Kuvvetleri tarafından karaya tahliye edildiğini bildirdi.Yardım talebinin nedeni henüz açıklanmadı.Sumud Filosu ilerlemeye devam ediyorÖte yandan Küresel Sumud Filosu’nun X hesabından, yolculuğun durumuyla ilgili güncelleme yapıldı. Yarın sabah ulaşması öngörülüyorİsrail'in bir saldırısı olmaması halinde yarın sabah Gazze'ye ulaşması öngörülen filo, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.
Doğu Akdeniz'de 11 kişi tahliye edildi, Sumud Filosu’nda son durum ne?
18:38 01.10.2025 (güncellendi: 18:58 01.10.2025)
Milli Savunma Bakanlığı, yardım talebinde bulunan 3'ü Türk vatandaşı olmak üzere 11 kişinin karaya tahliye edildiğini bildirdi. Sumud Filosu’nun geri kalan tekneleri Gazze’ye 90 deniz mili uzaklıkta.
Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında Doğu Akdeniz'de seyreden sivil gemilerle gerçekleştirilen insani yardım faaliyetleri kapsamında, yardım talebi üzerine 3'ü Türk vatandaşı olmak üzere 11 kişinin Deniz Kuvvetleri tarafından karaya tahliye edildiğini bildirdi.
Yardım talebinin nedeni henüz açıklanmadı.
Sumud Filosu ilerlemeye devam ediyor
Öte yandan Küresel Sumud Filosu’nun X hesabından, yolculuğun durumuyla ilgili güncelleme yapıldı.
1 Ekim 2025, saat 18.00 itibarıyla yapılan açıklamada Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye ulaşmasına yaklaşık 90 deniz mili kaldığı
bildirildi.
44 farklı ülkeden sivil toplum kuruluşu temsilcileri, doktor, avukat, gazeteci, sanatçı, siyasetçi ve aktivistlerden oluşan Küresel Sumud Filosu, 1 Ağustos'tan bu yana
Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor.
Yarın sabah ulaşması öngörülüyor
İsrail'in bir saldırısı olmaması halinde yarın sabah Gazze'ye ulaşması öngörülen filo, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.