Doğu Akdeniz'de 11 kişi tahliye edildi, Sumud Filosu’nda son durum ne?

MSB yardım isteyen 11 kişiyi tahliye etti, filonun kalanı Gazze'ye ilerliyor, 90 mil uzaklıkta, işte Sumud Filosu'nda son durum!

2025-10-01

Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında Doğu Akdeniz'de seyreden sivil gemilerle gerçekleştirilen insani yardım faaliyetleri kapsamında, yardım talebi üzerine 3'ü Türk vatandaşı olmak üzere 11 kişinin Deniz Kuvvetleri tarafından karaya tahliye edildiğini bildirdi.Yardım talebinin nedeni henüz açıklanmadı.Sumud Filosu ilerlemeye devam ediyorÖte yandan Küresel Sumud Filosu’nun X hesabından, yolculuğun durumuyla ilgili güncelleme yapıldı. Yarın sabah ulaşması öngörülüyorİsrail'in bir saldırısı olmaması halinde yarın sabah Gazze'ye ulaşması öngörülen filo, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

