Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/son-dakika-haberler-msb-dogu-akdenizde-11-kisi-tahliye-edildi-sumud-filosunda-son-durum-1099829310.html
Doğu Akdeniz'de 11 kişi tahliye edildi, Sumud Filosu’nda son durum ne?
Doğu Akdeniz'de 11 kişi tahliye edildi, Sumud Filosu’nda son durum ne?
Sputnik Türkiye
MSB yardım isteyen 11 kişiyi tahliye etti, filonun kalanı Gazze'ye ilerliyor, 90 mil uzaklıkta, işte Sumud Filosu'nda son durum!
2025-10-01T18:38+0300
2025-10-01T18:58+0300
dünya
küresel sumud filosu
milli savunma bakanlığı (msb)
gazze
türkiye
haberler
i̇srail
deniz kuvvetleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1d/1099760022_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_d1002857f349ce2003e62301ecedc349.jpg
Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında Doğu Akdeniz'de seyreden sivil gemilerle gerçekleştirilen insani yardım faaliyetleri kapsamında, yardım talebi üzerine 3'ü Türk vatandaşı olmak üzere 11 kişinin Deniz Kuvvetleri tarafından karaya tahliye edildiğini bildirdi.Yardım talebinin nedeni henüz açıklanmadı.Sumud Filosu ilerlemeye devam ediyorÖte yandan Küresel Sumud Filosu’nun X hesabından, yolculuğun durumuyla ilgili güncelleme yapıldı. Yarın sabah ulaşması öngörülüyorİsrail'in bir saldırısı olmaması halinde yarın sabah Gazze'ye ulaşması öngörülen filo, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/kuresel-sumud-filosu-artik-yuksek-riskli-bolgeye-girdik-iha-hareketliligi-artiyor-1099812202.html
gazze
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1d/1099760022_216:0:864:486_1920x0_80_0_0_1a9d278e5ba9dd9949b0d64e0a2a9184.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sumud filosu, tahliye, son durum, i̇srail, i̇talya, gazze, sumud filosu konum
sumud filosu, tahliye, son durum, i̇srail, i̇talya, gazze, sumud filosu konum

Doğu Akdeniz'de 11 kişi tahliye edildi, Sumud Filosu’nda son durum ne?

18:38 01.10.2025 (güncellendi: 18:58 01.10.2025)
© AASumud Filosu
Sumud Filosu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2025
© AA
Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı, yardım talebinde bulunan 3'ü Türk vatandaşı olmak üzere 11 kişinin karaya tahliye edildiğini bildirdi. Sumud Filosu’nun geri kalan tekneleri Gazze’ye 90 deniz mili uzaklıkta.
Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında Doğu Akdeniz'de seyreden sivil gemilerle gerçekleştirilen insani yardım faaliyetleri kapsamında, yardım talebi üzerine 3'ü Türk vatandaşı olmak üzere 11 kişinin Deniz Kuvvetleri tarafından karaya tahliye edildiğini bildirdi.
Yardım talebinin nedeni henüz açıklanmadı.

Sumud Filosu ilerlemeye devam ediyor

Öte yandan Küresel Sumud Filosu’nun X hesabından, yolculuğun durumuyla ilgili güncelleme yapıldı.
1 Ekim 2025, saat 18.00 itibarıyla yapılan açıklamada Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye ulaşmasına yaklaşık 90 deniz mili kaldığı bildirildi.
44 farklı ülkeden sivil toplum kuruluşu temsilcileri, doktor, avukat, gazeteci, sanatçı, siyasetçi ve aktivistlerden oluşan Küresel Sumud Filosu, 1 Ağustos'tan bu yana Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor.
Sumud Filosu
Sumud Filosu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2025
Sumud Filosu

Yarın sabah ulaşması öngörülüyor

İsrail'in bir saldırısı olmaması halinde yarın sabah Gazze'ye ulaşması öngörülen filo, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.
Küresel Sumud Filosu: Artık yüksek riskli bölgeye girdik, İHA hareketliliği artıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2025
İsrail- Filistin çatışması
Küresel Sumud Filosu: Artık yüksek riskli bölgeye girdik, İHA hareketliliği artıyor
07:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала