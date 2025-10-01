Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/kuresel-sumud-filosu-artik-yuksek-riskli-bolgeye-girdik-iha-hareketliligi-artiyor-1099812202.html
Küresel Sumud Filosu: Artık yüksek riskli bölgeye girdik, İHA hareketliliği artıyor
Küresel Sumud Filosu: Artık yüksek riskli bölgeye girdik, İHA hareketliliği artıyor
Sputnik Türkiye
İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'nun "120 deniz mili sınırına yaklaştığı" bildirildi. Açıklamada "Daha önceki... 01.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-01T07:50+0300
2025-10-01T07:50+0300
i̇srail- filistin çatışması
muhammed salih
gazze
i̇srail
türkiye
küresel sumud filosu
sumud filosu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/01/1099812385_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_7db5a5853d8872bdefb543a9f09c53fc.jpg
Küresel Sumud Filosu'nun, sosyal medya hesabından, yolculuğa ilişkin paylaşım yapıldı.Gazze'ye doğru yola devam edildiği kaydedilen açıklamada "daha önceki filoların durdurulduğu ve saldırıya uğradığı bölgenin yakınında, 120 deniz mili sınırına yaklaşıyoruz" denildi."Kimliği belirsiz" gemilerin filodaki bazı teknelere yaklaştığı ve "bazılarının ışıklarını kapattığı" belirtilen açıklamada, "Katılımcılar, bir müdahaleye hazırlık olarak güvenlik protokollerini uyguladılar. Gemiler artık filodan ayrıldı" ifadesi kullanıldı."Artık yüksek riskli bölge"Filonun yolculuğuna dair daha önceki yapılan paylaşımda "Yüksek alarmdayız. Filo üzerindeki İHA hareketliliği artıyor. Birkaç rapor, önümüzdeki saatlerde farklı senaryoların ortaya çıkacağına işaret ediyor" denilmişti."Artık yüksek riskli bölgeye" girildiği kaydedilen paylaşımda "Daha önceki filoların saldırıya uğradığı ve/veya durdurulduğu bölge. Tetikte olun" ifadesi kullanılmıştı."Yayınlar normalden daha fazla engelleniyor"Filo sözcülerinden Wael Naouar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, filonun yolculuğuna ilişkin son durumu bildirdi.Yüksek riskli bölgeye 6 mil önce girdiklerini kaydeden Nouar, Gazze'ye 144 deniz mili kaldığını belirterek, "Gemilerimizin üzerindeki drone sayısı iki katına çıktı ve internet ve radyo yayınları normalden daha fazla engelleniyor. İster bu gece ister yarın olsun, hepimiz müdahale anına hazırız" ifadesini kullandı.Can yelekleriyle hazır bekleyişFilodaki Adagio gemisinde bulunan Türk aktivist Muhammed Salih, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, filoya 80 kilometre (50 mil) uzaklıkta bir İsrail Donanması gemisinin saptandığını bildirdi.Salih, "Bu akşam veya yarın gece bir İsrail müdahalesi veya saldırısı bekliyorduk. Büyük olasılıkla bu gece gerçekleşecek. Yüksek alarmdayız. Herkes can yeleklerini giydi ve güvertede hazır bekliyor" açıklamasında bulundu.Küresel Sumud FilosuOnlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu, günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor. Söz konusu filo, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/son-dakika-haberler-gazzeye-son-2-gun-kuresel-sumud-filosu-nerede-bu-sefer-ablukayi-kiracagiz-1099787428.html
gazze
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/01/1099812385_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_22087f6f6f8a89f18db456868ee154aa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
muhammed salih, gazze, i̇srail, türkiye, küresel sumud filosu, sumud filosu
muhammed salih, gazze, i̇srail, türkiye, küresel sumud filosu, sumud filosu

Küresel Sumud Filosu: Artık yüksek riskli bölgeye girdik, İHA hareketliliği artıyor

07:50 01.10.2025
© AA / Orhan Fatih DoğanKüresel Sumud Filosu: Artık yüksek riskli bölgeye girdik, İHA hareketliliği artıyor
Küresel Sumud Filosu: Artık yüksek riskli bölgeye girdik, İHA hareketliliği artıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2025
© AA / Orhan Fatih Doğan
Abone ol
İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'nun "120 deniz mili sınırına yaklaştığı" bildirildi. Açıklamada "Daha önceki filoların durdurulduğu ve saldırıya uğradığı bölgenin yakınında, 120 deniz mili sınırına yaklaşıyoruz" denildi. Filo üzerindeki İHA hareketliliği olduğu vurgulandı.
Küresel Sumud Filosu'nun, sosyal medya hesabından, yolculuğa ilişkin paylaşım yapıldı.
Gazze'ye doğru yola devam edildiği kaydedilen açıklamada "daha önceki filoların durdurulduğu ve saldırıya uğradığı bölgenin yakınında, 120 deniz mili sınırına yaklaşıyoruz" denildi.
"Kimliği belirsiz" gemilerin filodaki bazı teknelere yaklaştığı ve "bazılarının ışıklarını kapattığı" belirtilen açıklamada, "Katılımcılar, bir müdahaleye hazırlık olarak güvenlik protokollerini uyguladılar. Gemiler artık filodan ayrıldı" ifadesi kullanıldı.

"Artık yüksek riskli bölge"

Filonun yolculuğuna dair daha önceki yapılan paylaşımda "Yüksek alarmdayız. Filo üzerindeki İHA hareketliliği artıyor. Birkaç rapor, önümüzdeki saatlerde farklı senaryoların ortaya çıkacağına işaret ediyor" denilmişti.
"Artık yüksek riskli bölgeye" girildiği kaydedilen paylaşımda "Daha önceki filoların saldırıya uğradığı ve/veya durdurulduğu bölge. Tetikte olun" ifadesi kullanılmıştı.
© AA / Orhan Fatih DoğanKüresel Sumud Filosu: Artık yüksek riskli bölgeye girdik, İHA hareketliliği artıyor
Küresel Sumud Filosu: Artık yüksek riskli bölgeye girdik, İHA hareketliliği artıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2025
Küresel Sumud Filosu: Artık yüksek riskli bölgeye girdik, İHA hareketliliği artıyor
© AA / Orhan Fatih Doğan

"Yayınlar normalden daha fazla engelleniyor"

Filo sözcülerinden Wael Naouar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, filonun yolculuğuna ilişkin son durumu bildirdi.
Yüksek riskli bölgeye 6 mil önce girdiklerini kaydeden Nouar, Gazze'ye 144 deniz mili kaldığını belirterek, "Gemilerimizin üzerindeki drone sayısı iki katına çıktı ve internet ve radyo yayınları normalden daha fazla engelleniyor. İster bu gece ister yarın olsun, hepimiz müdahale anına hazırız" ifadesini kullandı.

Can yelekleriyle hazır bekleyiş

Filodaki Adagio gemisinde bulunan Türk aktivist Muhammed Salih, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, filoya 80 kilometre (50 mil) uzaklıkta bir İsrail Donanması gemisinin saptandığını bildirdi.
Salih, "Bu akşam veya yarın gece bir İsrail müdahalesi veya saldırısı bekliyorduk. Büyük olasılıkla bu gece gerçekleşecek. Yüksek alarmdayız. Herkes can yeleklerini giydi ve güvertede hazır bekliyor" açıklamasında bulundu.
© AA / Orhan Fatih DoğanKüresel Sumud Filosu: Artık yüksek riskli bölgeye girdik, İHA hareketliliği artıyor
Küresel Sumud Filosu: Artık yüksek riskli bölgeye girdik, İHA hareketliliği artıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2025
Küresel Sumud Filosu: Artık yüksek riskli bölgeye girdik, İHA hareketliliği artıyor
© AA / Orhan Fatih Doğan

Küresel Sumud Filosu

Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu, günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor. Söz konusu filo, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.
Küresel Sumud Filosu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2025
DÜNYA
Küresel Sumud Filosu için Gazze’ye son 2 gün: ‘Bu sefer ablukayı kıracağız'
Dün, 13:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала