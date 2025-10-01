https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/rus-vekil-slutskiy-ab-rus-varliklarinin-ukraynaya-aktarilmasi-nedeniyle-hesap-verecek-1099832828.html

Rus vekil Slutskiy: AB, Rus varlıklarının Ukrayna'ya aktarılması nedeniyle ‘hesap’ verecek

Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, AB'nin dondurulmuş Rus varlıklarını Ukrayna'ya aktarması nedeniyle mahkemede hesap... 01.10.2025, Sputnik Türkiye

Slutskiy, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Vladimir Zelenskiy'in ‘terörist rejimini’ finanse eden Avrupa Birliği'nin (AB), dondurulmuş Rus varlıklarını Ukrayna'ya aktarması nedeniyle mahkemede hesap vereceğini ve her kuruşunu Rusya'ya geri ödemek zorunda kalacağını ifade etti.Slutskiy, "Avrupalı bürokratlar Zelenskiy'in terörist rejimini finanse eden hırsızlardır. Mahkemede hesap verecekler ve aktardıkları euroların her kuruşunu Rusya'ya geri ödeyecekler" ifadelerine yer verdi.Rus vekil, itibarını giderek kaybeden Brüksel'in bu kararla küresel çoğunluk ülkelerinden gelen yatırımcıların güvenini kaybetmesine yol açacağını vurgulayarak, “Sermaye çıkışı başladı. Ve bu sürecin yakın gelecekte tersine dönmesi zor görünüyor” ifadelerini kullandı.Daha önce Ukrayna’nın, AB ülkelerinde dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin karşıladığı 4 milyar euro aldığı, bunun 2 milyarlık kısmının insansız hava araçlarının (İHA) üretimine yönlendirileceği bildirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/ingiliz-uzman-avrupa-onumuzdeki-gunlerde-dondurulmus-rus-varliklari-konusunda-karar-alabilir-1099831753.html

