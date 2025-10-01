https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/ingiliz-uzman-avrupa-onumuzdeki-gunlerde-dondurulmus-rus-varliklari-konusunda-karar-alabilir-1099831753.html

İngiliz uzman: Avrupa, önümüzdeki günlerde dondurulmuş Rus varlıkları konusunda karar alabilir

İngiliz uzman Richard Sakwa, Avrupa ülkelerinin önümüzdeki günlerde dondurulmuş Rus varlıklarının kullanımı konusunda karar alabileceğini belirtti. 01.10.2025

İngiltere’deki Kent Üniversitesi’nde siyaset bilimi onursal profesörü Richard Sakwa, Valday Uluslararası Tartışma Kulübü oturumları sırasında Sputnik’e verdiği demeçte, Avrupa ülkelerinin önümüzdeki günlerde dondurulmuş Rus varlıklarının kullanımıyla ilgili bir karar alabileceğini ifade etti.Sakwa, “Bu, önümüzdeki birkaç gün içinde çözülecek. Bugün değil. Bugün Danimarka’da bir toplantı var, ancak bu mesele birkaç gün içinde karara bağlanacak” dedi.Sakwa’ya göre, Avrupa’da Rus varlıklarının kullanılmasının olası olumsuz sonuçları ve Moskova’nın buna vereceği tepki üzerine birçok tartışma yürütülüyor. Ancak uzman, Moskova’nın uyarılarının AB tarafından ciddiye alınmayabileceğini belirterek, “Rusya’yı uzun süredir kimse dinlemedi, şimdi neden dinlemeye başlasınlar?” diye konuştu.AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB içinde, Rusya Merkez Bankası’nın dondurulmuş varlıklarından değil, bu varlıklardan elde edilen gelirlerden Ukrayna’ya kredi sağlanması konusunda fikir birliği olmadığını açıklamıştı.Daha önce Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Financial Times gazetesine yazdığı bir makalede, dondurulmuş Rus varlıkları kullanılarak Ukrayna’ya yaklaşık 140 milyar euroluk faizsiz bir kredi sağlanmasını önermişti. Merz, bu öneriyi 1 Ekim’de Kopenhag’da düzenlenecek AB liderlerinin gayriresmi toplantısında tartışmayı planladığını belirtmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa'daki Rus varlıklarının dondurulmasını defalarca 'hırsızlık' olarak nitelendirmiş ve AB'nin sadece özel fonları değil, aynı zamanda Rus devlet varlıklarını da hedef aldığını belirtmiştiRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı’nın dondurulmuş Rus varlıklarını el koyması durumunda Moskova’nın misilleme yapacağını belirtmiş ve Rusya’nın da Batılı ülkelerin Rusya’da tuttuğu varlıkları iade etmeme hakkına sahip olduğunu söylemişti.

