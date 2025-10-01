https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/macrondan-rus-varliklari-hakkinda-yeni-aciklama-uluslararasi-hukuka-saygi-gosterilmeli-1099828814.html
Macron'dan Rus varlıkları hakkında yeni açıklama: Uluslararası hukuka saygı gösterilmeli
Macron'dan Rus varlıkları hakkında yeni açıklama: Uluslararası hukuka saygı gösterilmeli
Sputnik Türkiye
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Belçika Başbakanı De Wever’in Rus varlıklarının kullanımı konusundaki görüşüne katıldığını belirterek, uluslararası hukuka saygı... 01.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-01T17:59+0300
2025-10-01T17:59+0300
2025-10-01T17:56+0300
dünya
emmanuel macron
bart de wever
fransa
belçika
avrupa birliği
avrupa komisyonu
kaja kallas
ukrayna
ab
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1b/1097380828_0:101:3280:1946_1920x0_80_0_0_cf8858f18749470f7faa64e579c531d5.jpg
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Belçika Başbakanı Bart De Wever'in, Avrupa Birliği'nin (AB) dondurulmuş Rus varlıklarını kullanma planına karşı çıkan görüşünü desteklediğini ifade etti.The Guardian'ın haberine göre Macron, "Varlıklar dondurulduğunda uluslararası hukuka saygı gösterilmelidir" dedi.Macron, De Wever'in, Avrupa Komisyonu'nun ‘dondurulan Rus varlıklarını doğrudan Ukrayna'ya kredi sağlamak için kullanma’ önerisini eleştirdiğini hatırlattı. De Wever, bu varlıkların değil, yalnızca bu varlıklardan elde edilen gelirlerin kullanılması gerektiğini savunuyor.Öte yandan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas yaptığı açıklamada, bu konuda AB içinde bir fikir birliği olmadığını belirtti.Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa'daki Rus varlıklarının dondurulmasını defalarca hırsızlık olarak nitelendirmiş ve AB'nin sadece özel fonları değil, aynı zamanda Rus devlet varlıklarını da hedef aldığını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/ab-rus-varliklarindan-elde-edilen-gelirin-bir-kismini-ukraynaya-aktardi-1099823127.html
fransa
belçika
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1b/1097380828_276:0:3005:2047_1920x0_80_0_0_5b2e1c688b21b5ded02f2ddc6314a427.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
emmanuel macron, bart de wever, fransa, belçika, avrupa birliği, avrupa komisyonu, kaja kallas, ukrayna, ab
emmanuel macron, bart de wever, fransa, belçika, avrupa birliği, avrupa komisyonu, kaja kallas, ukrayna, ab
Macron'dan Rus varlıkları hakkında yeni açıklama: Uluslararası hukuka saygı gösterilmeli
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Belçika Başbakanı De Wever’in Rus varlıklarının kullanımı konusundaki görüşüne katıldığını belirterek, uluslararası hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Belçika Başbakanı Bart De Wever'in, Avrupa Birliği'nin (AB) dondurulmuş Rus varlıklarını kullanma planına karşı çıkan görüşünü desteklediğini ifade etti.
The Guardian'ın haberine göre Macron, "Varlıklar dondurulduğunda uluslararası hukuka saygı gösterilmelidir" dedi.
Macron, De Wever'in, Avrupa Komisyonu'nun ‘dondurulan Rus varlıklarını doğrudan Ukrayna'ya kredi sağlamak için kullanma’ önerisini eleştirdiğini hatırlattı. De Wever, bu varlıkların değil, yalnızca bu varlıklardan elde edilen gelirlerin kullanılması gerektiğini savunuyor.
Öte yandan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas yaptığı açıklamada, bu konuda AB içinde bir fikir birliği olmadığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa'daki Rus varlıklarının dondurulmasını defalarca hırsızlık olarak nitelendirmiş ve AB'nin sadece özel fonları değil, aynı zamanda Rus devlet varlıklarını da hedef aldığını belirtmişti.