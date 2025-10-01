Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/macrondan-rus-varliklari-hakkinda-yeni-aciklama-uluslararasi-hukuka-saygi-gosterilmeli-1099828814.html
Macron'dan Rus varlıkları hakkında yeni açıklama: Uluslararası hukuka saygı gösterilmeli
Macron'dan Rus varlıkları hakkında yeni açıklama: Uluslararası hukuka saygı gösterilmeli
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Belçika Başbakanı De Wever'in Rus varlıklarının kullanımı konusundaki görüşüne katıldığını belirterek, uluslararası hukuka saygı... 01.10.2025
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Belçika Başbakanı Bart De Wever'in, Avrupa Birliği'nin (AB) dondurulmuş Rus varlıklarını kullanma planına karşı çıkan görüşünü desteklediğini ifade etti.The Guardian'ın haberine göre Macron, "Varlıklar dondurulduğunda uluslararası hukuka saygı gösterilmelidir" dedi.Macron, De Wever'in, Avrupa Komisyonu'nun ‘dondurulan Rus varlıklarını doğrudan Ukrayna'ya kredi sağlamak için kullanma’ önerisini eleştirdiğini hatırlattı. De Wever, bu varlıkların değil, yalnızca bu varlıklardan elde edilen gelirlerin kullanılması gerektiğini savunuyor.Öte yandan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas yaptığı açıklamada, bu konuda AB içinde bir fikir birliği olmadığını belirtti.Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa'daki Rus varlıklarının dondurulmasını defalarca hırsızlık olarak nitelendirmiş ve AB'nin sadece özel fonları değil, aynı zamanda Rus devlet varlıklarını da hedef aldığını belirtmişti.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Belçika Başbakanı De Wever'in Rus varlıklarının kullanımı konusundaki görüşüne katıldığını belirterek, uluslararası hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.
