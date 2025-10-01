https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/ab-rus-varliklarindan-elde-edilen-gelirin-bir-kismini-ukraynaya-aktardi-1099823127.html

AB, Rus varlıklarından elde edilen gelirin bir kısmını Ukrayna'ya aktardı

AB, Rus varlıklarından elde edilen gelirin bir kısmını Ukrayna'ya aktardı

Ukrayna'nın, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin karşıladığı 4 milyar euro aldığı, bunun 2 milyarlık kısmının... 01.10.2025

Avrupa Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, Ukrayna’ya 4 milyar euro tutarında yeni mali yardım diliminin tahsis edildiği bildirildi. Bu fonun, Avrupa’da dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirden temin edildiği kaydedildi.Açıklamada, “Avrupa Komisyonu, Ukrayna'ya kendi olağanüstü makro finansal yardımının 4 milyar euro tutarındaki dokuzuncu dilimini tahsis etti. Bu, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşın başladığı günden bu yana AB'nin en büyük bağışçı rolünü daha da güçlendiriyor. Toplam destek 178 milyar euro'ya yaklaşıyor” ifadesi kullanıldı.Sağlanan fonun 2 milyar euro'luk kısmının Ukrayna'da insansız hava araçlarının üretimine yönlendirileceği bildirildi. Ukrayna, bu yıl sonuna kadar ERA Kredileri (Olağanüstü Gelir Hızlandırma Kredileri) ve Ukrayna Kredi Fonu programı kapsamında toplam 54 milyar dolar almayı bekliyor. Ancak bu miktarın 30 milyar doları henüz ülkeye ulaşmadı.Rus varlıklarının dondurulması 'hırsızlık' olarak nitelendirilmiştiÖzel Askeri Operasyon'un başlamasından sonra AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın döviz rezervlerinin yaklaşık 300 milyar euro'luk kısmını dondurmuştu. Bunun 200 milyardan fazlası Avrupa Birliği’nde bulurken ve esas olarak dünyanın en büyük takas ve saklama sistemlerinden biri olan Belçika merkezli Euroclear hesaplarında tutuluyor.Ağustos ayı sonunda Welt am Sonntag, Avrupa Komisyonu verilerine atıfta bulunarak AB’nin Ocak-Temmuz ayları arasında Rusya Merkez Bankası’nın dondurulan varlıklarından elde edilen gelirlerden Ukrayna’ya 10.1 milyar euro aktardığını açıklamıştı.Moskova ise Avrupa’da Rus varlıklarının dondurulmasını 'hırsızlık' olarak nitelendirmiş ve AB’nin yalnızca özel kişilerin değil, devletin de varlıklarını hedef aldığını vurgulamıştı. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı’nın dondurulmuş Rus varlıklarına el koyması durumunda Rusya’nın da Batı’nın ülkedeki fonlarını iade etmeyerek misillemede bulunabileceğini söylemişti.AB'nin bu hamlesine karşı misilleme olarak Rusya da bazı sınırlamalar getirerek 'dost olmayan ülkelerden' gelen yabancı yatırımcıların varlıkları ve bunlardan elde edilen gelirler 'C tipi' özel hesaplarda toplama kararı almıştı. Söz konusu bu paraların yurt dışına çıkarılması yalnızca özel bir hükümet komisyonunun kararıyla mümkün olabiliyor.

ukrayna

rusya

