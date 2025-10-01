https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/ab-rus-varliklarindan-elde-edilen-gelirin-bir-kismini-ukraynaya-aktardi-1099823127.html
AB, Rus varlıklarından elde edilen gelirin bir kısmını Ukrayna'ya aktardı
AB, Rus varlıklarından elde edilen gelirin bir kısmını Ukrayna'ya aktardı
Sputnik Türkiye
Ukrayna’nın, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin karşıladığı 4 milyar euro aldığı, bunun 2 milyarlık kısmının... 01.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-01T14:07+0300
2025-10-01T14:07+0300
2025-10-01T14:05+0300
ukrayna kri̇zi̇
avrupa
avrupa birliği
avrupa komisyonu
ukrayna
mali yardım
kredi
rusya
dondurulmuş rus varlıkları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1e/1096651696_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e890382fda41832f9cbcaf0fd7ed37a5.jpg
Avrupa Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, Ukrayna’ya 4 milyar euro tutarında yeni mali yardım diliminin tahsis edildiği bildirildi. Bu fonun, Avrupa’da dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirden temin edildiği kaydedildi.Açıklamada, “Avrupa Komisyonu, Ukrayna'ya kendi olağanüstü makro finansal yardımının 4 milyar euro tutarındaki dokuzuncu dilimini tahsis etti. Bu, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşın başladığı günden bu yana AB'nin en büyük bağışçı rolünü daha da güçlendiriyor. Toplam destek 178 milyar euro'ya yaklaşıyor” ifadesi kullanıldı.Sağlanan fonun 2 milyar euro'luk kısmının Ukrayna'da insansız hava araçlarının üretimine yönlendirileceği bildirildi. Ukrayna, bu yıl sonuna kadar ERA Kredileri (Olağanüstü Gelir Hızlandırma Kredileri) ve Ukrayna Kredi Fonu programı kapsamında toplam 54 milyar dolar almayı bekliyor. Ancak bu miktarın 30 milyar doları henüz ülkeye ulaşmadı.Rus varlıklarının dondurulması 'hırsızlık' olarak nitelendirilmiştiÖzel Askeri Operasyon'un başlamasından sonra AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın döviz rezervlerinin yaklaşık 300 milyar euro'luk kısmını dondurmuştu. Bunun 200 milyardan fazlası Avrupa Birliği’nde bulurken ve esas olarak dünyanın en büyük takas ve saklama sistemlerinden biri olan Belçika merkezli Euroclear hesaplarında tutuluyor.Ağustos ayı sonunda Welt am Sonntag, Avrupa Komisyonu verilerine atıfta bulunarak AB’nin Ocak-Temmuz ayları arasında Rusya Merkez Bankası’nın dondurulan varlıklarından elde edilen gelirlerden Ukrayna’ya 10.1 milyar euro aktardığını açıklamıştı.Moskova ise Avrupa’da Rus varlıklarının dondurulmasını 'hırsızlık' olarak nitelendirmiş ve AB’nin yalnızca özel kişilerin değil, devletin de varlıklarını hedef aldığını vurgulamıştı. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı’nın dondurulmuş Rus varlıklarına el koyması durumunda Rusya’nın da Batı’nın ülkedeki fonlarını iade etmeyerek misillemede bulunabileceğini söylemişti.AB'nin bu hamlesine karşı misilleme olarak Rusya da bazı sınırlamalar getirerek 'dost olmayan ülkelerden' gelen yabancı yatırımcıların varlıkları ve bunlardan elde edilen gelirler 'C tipi' özel hesaplarda toplama kararı almıştı. Söz konusu bu paraların yurt dışına çıkarılması yalnızca özel bir hükümet komisyonunun kararıyla mümkün olabiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/kremlin-putinin-valday-konusmasini-tum-dunya-merakla-bekliyor-1099822113.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1e/1096651696_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_233fc86c2f10f8bf5337817e0cd8f32b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa, avrupa birliği, avrupa komisyonu, ukrayna, mali yardım, kredi, rusya, dondurulmuş rus varlıkları
avrupa, avrupa birliği, avrupa komisyonu, ukrayna, mali yardım, kredi, rusya, dondurulmuş rus varlıkları
AB, Rus varlıklarından elde edilen gelirin bir kısmını Ukrayna'ya aktardı
Ukrayna’nın, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin karşıladığı 4 milyar euro aldığı, bunun 2 milyarlık kısmının insansız hava araçlarının üretimine yönlendirileceği belirtildi.
Avrupa Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, Ukrayna’ya 4 milyar euro tutarında yeni mali yardım diliminin tahsis edildiği bildirildi. Bu fonun, Avrupa’da dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirden temin edildiği kaydedildi.
Açıklamada, “Avrupa Komisyonu, Ukrayna'ya kendi olağanüstü makro finansal yardımının 4 milyar euro tutarındaki dokuzuncu dilimini tahsis etti. Bu, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşın başladığı günden bu yana AB'nin en büyük bağışçı rolünü daha da güçlendiriyor. Toplam destek 178 milyar euro'ya yaklaşıyor” ifadesi kullanıldı.
Sağlanan fonun 2 milyar euro'luk kısmının Ukrayna'da insansız hava araçlarının üretimine yönlendirileceği bildirildi.
Ukrayna, bu yıl sonuna kadar ERA Kredileri (Olağanüstü Gelir Hızlandırma Kredileri) ve Ukrayna Kredi Fonu programı kapsamında toplam 54 milyar dolar almayı bekliyor. Ancak bu miktarın 30 milyar doları henüz ülkeye ulaşmadı.
Rus varlıklarının dondurulması 'hırsızlık' olarak nitelendirilmişti
Özel Askeri Operasyon'un başlamasından sonra AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın döviz rezervlerinin yaklaşık 300 milyar euro'luk kısmını dondurmuştu. Bunun 200 milyardan fazlası Avrupa Birliği’nde bulurken ve esas olarak dünyanın en büyük takas ve saklama sistemlerinden biri olan Belçika merkezli Euroclear hesaplarında tutuluyor.
Ağustos ayı sonunda Welt am Sonntag, Avrupa Komisyonu verilerine atıfta bulunarak AB’nin Ocak-Temmuz ayları arasında Rusya Merkez Bankası’nın dondurulan varlıklarından elde edilen gelirlerden Ukrayna’ya 10.1 milyar euro aktardığını açıklamıştı.
Moskova ise Avrupa’da Rus varlıklarının dondurulmasını 'hırsızlık' olarak nitelendirmiş ve AB’nin yalnızca özel kişilerin değil, devletin de varlıklarını hedef aldığını vurgulamıştı. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı’nın dondurulmuş Rus varlıklarına el koyması durumunda Rusya’nın da Batı’nın ülkedeki fonlarını iade etmeyerek misillemede bulunabileceğini söylemişti.
AB'nin bu hamlesine karşı misilleme olarak Rusya da bazı sınırlamalar getirerek 'dost olmayan ülkelerden' gelen yabancı yatırımcıların varlıkları ve bunlardan elde edilen gelirler 'C tipi' özel hesaplarda toplama kararı almıştı. Söz konusu bu paraların yurt dışına çıkarılması yalnızca özel bir hükümet komisyonunun kararıyla mümkün olabiliyor.