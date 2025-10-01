Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/kredi-kartlarinda-faiz-oranlari-guncellendi-1099813216.html
Kredi kartlarında faiz oranları güncellendi
Kredi kartlarında faiz oranları güncellendi
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası’nın aldığı kararla birlikte kredi kartlarında faiz oranları bugün itibarıyla düşürüldü. Akdi faiz yüzde 4,50’ye, gecikme faizi ise yüzde 4,80’e... 01.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-01T08:29+0300
2025-10-01T08:29+0300
ekonomi̇
merkez bankası
kredi kartı
faiz
nakit avans
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/1e/1082222084_0:162:2472:1553_1920x0_80_0_0_9f108cf0df826d27683dc1c68128e3b7.jpg
Merkez Bankası’nın aldığı karar doğrultusunda kredi kartı faiz oranları 1 Ekim itibarıyla düşürüldü. Yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre kredi kartı akdi faiz oranı yüzde 4,75’ten 4,50’ye, gecikme faizi ise yüzde 5,05’ten 4,80’e indirildi. Nakit çekim işlemleri ve kredili mevduat hesaplarında (KMH) da 25 baz puanlık faiz indirimi yapıldı.Üye iş yerlerine uygulanan yüzde 3,56’lık POS komisyon oranı kredi kartı ve banka kartı işlemleri için ayrıştırıldı:Bu düzenleme, banka kartlarının yanı sıra ön ödemeli kartlar ve hesaptan hesaba iş yeri ödemeleri için de geçerli olacak. Yeni uygulama 1 Kasım’dan itibaren yürürlüğe girecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/isvicre-merkezli-dev-banka-tarih-verdi-altinda-yeni-rekor-bekleniyor-1099793936.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/1e/1082222084_94:0:2378:1713_1920x0_80_0_0_d0db2707fb33a32a23808bc3a5d97fbf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
merkez bankası, kredi kartı, faiz, nakit avans
merkez bankası, kredi kartı, faiz, nakit avans

Kredi kartlarında faiz oranları güncellendi

08:29 01.10.2025
© İHA / DAN PELEDKredi kartlarında faiz oranları güncellendi
Kredi kartlarında faiz oranları güncellendi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2025
© İHA / DAN PELED
Abone ol
Merkez Bankası’nın aldığı kararla birlikte kredi kartlarında faiz oranları bugün itibarıyla düşürüldü. Akdi faiz yüzde 4,50’ye, gecikme faizi ise yüzde 4,80’e çekildi.
Merkez Bankası’nın aldığı karar doğrultusunda kredi kartı faiz oranları 1 Ekim itibarıyla düşürüldü. Yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre kredi kartı akdi faiz oranı yüzde 4,75’ten 4,50’ye, gecikme faizi ise yüzde 5,05’ten 4,80’e indirildi. Nakit çekim işlemleri ve kredili mevduat hesaplarında (KMH) da 25 baz puanlık faiz indirimi yapıldı.
Üye iş yerlerine uygulanan yüzde 3,56’lık POS komisyon oranı kredi kartı ve banka kartı işlemleri için ayrıştırıldı:
Kredi kartı işlemlerinde oran değişmedi.
Banka kartı işlemlerinde azami POS komisyon oranı yüzde 1,04’e düşürüldü.
Üye iş yerinin bloke sistemini tercih etmesi halinde uygulanan azami bloke süresi banka kartları için 40 günden 15 güne indirildi.
Bu düzenleme, banka kartlarının yanı sıra ön ödemeli kartlar ve hesaptan hesaba iş yeri ödemeleri için de geçerli olacak. Yeni uygulama 1 Kasım’dan itibaren yürürlüğe girecek.
Altın fiyatları - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2025
EKONOMİ
İsviçre merkezli dev banka tarih verdi: Altında yeni rekor bekleniyor
Dün, 15:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала