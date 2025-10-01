https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/kredi-kartlarinda-faiz-oranlari-guncellendi-1099813216.html
Kredi kartlarında faiz oranları güncellendi
Kredi kartlarında faiz oranları güncellendi
Merkez Bankası'nın aldığı kararla birlikte kredi kartlarında faiz oranları bugün itibarıyla düşürüldü. Akdi faiz yüzde 4,50'ye, gecikme faizi ise yüzde 4,80'e...
Merkez Bankası’nın aldığı karar doğrultusunda kredi kartı faiz oranları 1 Ekim itibarıyla düşürüldü. Yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre kredi kartı akdi faiz oranı yüzde 4,75’ten 4,50’ye, gecikme faizi ise yüzde 5,05’ten 4,80’e indirildi. Nakit çekim işlemleri ve kredili mevduat hesaplarında (KMH) da 25 baz puanlık faiz indirimi yapıldı.Üye iş yerlerine uygulanan yüzde 3,56’lık POS komisyon oranı kredi kartı ve banka kartı işlemleri için ayrıştırıldı:Bu düzenleme, banka kartlarının yanı sıra ön ödemeli kartlar ve hesaptan hesaba iş yeri ödemeleri için de geçerli olacak. Yeni uygulama 1 Kasım’dan itibaren yürürlüğe girecek.
