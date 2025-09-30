Türkiye
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
İsviçre merkezli dev banka tarih verdi: Altında yeni rekor bekleniyor
İsviçre merkezli dev banka tarih verdi: Altında yeni rekor bekleniyor
İsviçre yatırım bankası UBS, altında yeni rekor beklendiğini belirtirken ons başına fiyatın 2026 ortasına kadar 4 bin 200 dolara ulaşabileceğini öngördü. 30.09.2025, Sputnik Türkiye
İsviçre merkezli küresel yatırım bankası UBS, son yayımladığı analiz notunda ons altınla ilgili yeni tahminini açıkladı. Altın piyasasında boğa senaryosuna geçiş yapıldığına dikkat çekilirken, ons altının 2026 yılının ortasına kadar 4 bin 200 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngördü.Rekor seviyede hedef Bu tahmin, önceki beklentilerin üzerinde ve rekor seviyede bir hedefi işaret ediyor. Banka, daha önce 2025 sonu için 3 bin 800 dolar ve 2026 ortası için 3 bin 900 dolar olan hedeflerini, sırasıyla 300 ve 200 dolar artırmış oldu.
altın, ons altın, altında rekor, i̇sviçre, ubs bankası
15:14 30.09.2025
İsviçre yatırım bankası UBS, altında yeni rekor beklendiğini belirtirken ons başına fiyatın 2026 ortasına kadar 4 bin 200 dolara ulaşabileceğini öngördü.
İsviçre merkezli küresel yatırım bankası UBS, son yayımladığı analiz notunda ons altınla ilgili yeni tahminini açıkladı. Altın piyasasında boğa senaryosuna geçiş yapıldığına dikkat çekilirken, ons altının 2026 yılının ortasına kadar 4 bin 200 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngördü.

Rekor seviyede hedef

Bu tahmin, önceki beklentilerin üzerinde ve rekor seviyede bir hedefi işaret ediyor. Banka, daha önce 2025 sonu için 3 bin 800 dolar ve 2026 ortası için 3 bin 900 dolar olan hedeflerini, sırasıyla 300 ve 200 dolar artırmış oldu.
