Kısırlık tedavisinde devrim: İnsan derisi DNA’sından embriyo üretildi
Bilim insanları, insan derisi DNA'sını kullanarak ilk kez erken aşama embriyolar üretmeyi başardı. Bu, kısırlık tedavisinde çığır açabilir ve aynı cinsiyetten çiftlerin genetik olarak kendi çocuklarına sahip olmasını sağlayabilir.
ABD'de Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, insan derisi hücrelerinden alınan DNA'yı kullanarak erken evre embriyolar üretmeyi başardı. Araştırmanın bulguları Nature Communications dergisinde yayımlandı.'Mitomeyoz' yöntemiyle yumurta üretildiTeknik, deri hücresinden alınan çekirdeğin genetik bilgisi çıkarılmış bir donör yumurtaya yerleştirilmesiyle başladı. Ardından yumurtanın fazla kromozomlarını atması için "mitomeyoz" adı verilen yeni bir süreç uygulandı. Bu sayede yumurta, normal şekilde döllenmeye hazır hale getirildi ve spermle birleştirilerek erken evre embriyolar elde edildi.Başarı oranı düşük ama umut büyükBilim insanları 82 işlevsel yumurta üretti; bunlardan bazıları embriyo gelişiminin altıncı gününe kadar ilerledi. Ancak süreç hala kusurlu: kromozomların rastgele elenmesi nedeniyle hatalar oluşabiliyor ve başarı oranı yalnızca yüzde 9 seviyesinde.Araştırma ekibinin başındaki Prof. Shoukhrat Mitalipov, "İmkansız olduğu düşünülen bir şeyi başardık. Şimdi bunu güvenli hale getirmek için çalışıyoruz" dedi.Uzmanlara göre bu yöntem, yumurta ya da sperm üretemeyen çiftler, ileri yaşta anne olmak isteyen kadınlar ve kanser tedavisi sonrası kısır kalan kişiler için umut olabilir. Klinik uygulamaya geçiş için en az 10 yıl gerekiyorBilim insanları yöntemin klinik uygulamaya geçmesinin en az on yıl alabileceğini belirtiyor. Uzmanlar ise bu tür gelişmelerde güvenlik ve etik tartışmaların kamuoyuyla şeffaf biçimde yürütülmesinin önemine dikkat çekiyor.
ABD’de Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi’nden bir araştırma ekibi, insan derisi hücrelerinden alınan DNA’yı kullanarak erken evre embriyolar üretmeyi başardı. Araştırmanın bulguları Nature Communications dergisinde yayımlandı.
'Mitomeyoz' yöntemiyle yumurta üretildi
Teknik, deri hücresinden alınan çekirdeğin genetik bilgisi çıkarılmış bir donör yumurtaya yerleştirilmesiyle başladı. Ardından yumurtanın fazla kromozomlarını atması için “mitomeyoz” adı verilen yeni bir süreç uygulandı. Bu sayede yumurta, normal şekilde döllenmeye hazır hale getirildi ve spermle birleştirilerek erken evre embriyolar elde edildi.
Başarı oranı düşük ama umut büyük
Bilim insanları 82 işlevsel yumurta üretti; bunlardan bazıları embriyo gelişiminin altıncı gününe kadar ilerledi. Ancak süreç hala kusurlu: kromozomların rastgele elenmesi nedeniyle hatalar oluşabiliyor ve başarı oranı yalnızca yüzde 9 seviyesinde.
Araştırma ekibinin başındaki Prof. Shoukhrat Mitalipov, “İmkansız olduğu düşünülen bir şeyi başardık. Şimdi bunu güvenli hale getirmek için çalışıyoruz” dedi.
Uzmanlara göre bu yöntem, yumurta ya da sperm üretemeyen çiftler, ileri yaşta anne olmak isteyen kadınlar ve kanser tedavisi sonrası kısır kalan kişiler için umut olabilir.
Klinik uygulamaya geçiş için en az 10 yıl gerekiyor
Bilim insanları yöntemin klinik uygulamaya geçmesinin en az on yıl alabileceğini belirtiyor. Uzmanlar ise bu tür gelişmelerde güvenlik ve etik tartışmaların kamuoyuyla şeffaf biçimde yürütülmesinin önemine dikkat çekiyor.