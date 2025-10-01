Türkiye
Bilim insanları, insan derisi DNA'sını kullanarak ilk kez erken aşama embriyolar üretmeyi başardı. Bu, kısırlık tedavisinde çığır açabilir ve aynı cinsiyetten çiftlerin genetik olarak kendi çocuklarına sahip olmasını sağlayabilir.
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1a/1098835371_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e7dc1c1662a9471efd97564630989fc2.jpg
ABD'de Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, insan derisi hücrelerinden alınan DNA'yı kullanarak erken evre embriyolar üretmeyi başardı. Araştırmanın bulguları Nature Communications dergisinde yayımlandı.'Mitomeyoz' yöntemiyle yumurta üretildiTeknik, deri hücresinden alınan çekirdeğin genetik bilgisi çıkarılmış bir donör yumurtaya yerleştirilmesiyle başladı. Ardından yumurtanın fazla kromozomlarını atması için "mitomeyoz" adı verilen yeni bir süreç uygulandı. Bu sayede yumurta, normal şekilde döllenmeye hazır hale getirildi ve spermle birleştirilerek erken evre embriyolar elde edildi.Başarı oranı düşük ama umut büyükBilim insanları 82 işlevsel yumurta üretti; bunlardan bazıları embriyo gelişiminin altıncı gününe kadar ilerledi. Ancak süreç hala kusurlu: kromozomların rastgele elenmesi nedeniyle hatalar oluşabiliyor ve başarı oranı yalnızca yüzde 9 seviyesinde.Araştırma ekibinin başındaki Prof. Shoukhrat Mitalipov, "İmkansız olduğu düşünülen bir şeyi başardık. Şimdi bunu güvenli hale getirmek için çalışıyoruz" dedi.Uzmanlara göre bu yöntem, yumurta ya da sperm üretemeyen çiftler, ileri yaşta anne olmak isteyen kadınlar ve kanser tedavisi sonrası kısır kalan kişiler için umut olabilir. Klinik uygulamaya geçiş için en az 10 yıl gerekiyorBilim insanları yöntemin klinik uygulamaya geçmesinin en az on yıl alabileceğini belirtiyor. Uzmanlar ise bu tür gelişmelerde güvenlik ve etik tartışmaların kamuoyuyla şeffaf biçimde yürütülmesinin önemine dikkat çekiyor.
Kısırlık tedavisinde devrim: İnsan derisi DNA’sından embriyo üretildi

11:15 01.10.2025
© AP Photo / Michael WykeTüp bebek embriyolarının genetik testi, 35 yaş üstü kadınların daha hızlı gebe kalmasına yardımcı oluyor
Tüp bebek embriyolarının genetik testi, 35 yaş üstü kadınların daha hızlı gebe kalmasına yardımcı oluyor - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2025
© AP Photo / Michael Wyke
Abone ol
ABD’li bilim insanları, insan derisi hücrelerinden alınan DNA’yı kullanarak ilk kez erken aşama embriyolar üretmeyi başardı. Yöntem, kısırlığa çözüm sunabilir ve gelecekte aynı cinsiyetten çiftlerin genetik olarak kendi çocuklarını sahibi olabilmesinin yolunu açabilir.
ABD’de Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi’nden bir araştırma ekibi, insan derisi hücrelerinden alınan DNA’yı kullanarak erken evre embriyolar üretmeyi başardı. Araştırmanın bulguları Nature Communications dergisinde yayımlandı.

'Mitomeyoz' yöntemiyle yumurta üretildi

Teknik, deri hücresinden alınan çekirdeğin genetik bilgisi çıkarılmış bir donör yumurtaya yerleştirilmesiyle başladı. Ardından yumurtanın fazla kromozomlarını atması için “mitomeyoz” adı verilen yeni bir süreç uygulandı. Bu sayede yumurta, normal şekilde döllenmeye hazır hale getirildi ve spermle birleştirilerek erken evre embriyolar elde edildi.

Başarı oranı düşük ama umut büyük

Bilim insanları 82 işlevsel yumurta üretti; bunlardan bazıları embriyo gelişiminin altıncı gününe kadar ilerledi. Ancak süreç hala kusurlu: kromozomların rastgele elenmesi nedeniyle hatalar oluşabiliyor ve başarı oranı yalnızca yüzde 9 seviyesinde.
Araştırma ekibinin başındaki Prof. Shoukhrat Mitalipov, “İmkansız olduğu düşünülen bir şeyi başardık. Şimdi bunu güvenli hale getirmek için çalışıyoruz” dedi.
Uzmanlara göre bu yöntem, yumurta ya da sperm üretemeyen çiftler, ileri yaşta anne olmak isteyen kadınlar ve kanser tedavisi sonrası kısır kalan kişiler için umut olabilir.

Klinik uygulamaya geçiş için en az 10 yıl gerekiyor

Bilim insanları yöntemin klinik uygulamaya geçmesinin en az on yıl alabileceğini belirtiyor. Uzmanlar ise bu tür gelişmelerde güvenlik ve etik tartışmaların kamuoyuyla şeffaf biçimde yürütülmesinin önemine dikkat çekiyor.
