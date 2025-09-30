https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/uzmanlardan-evde-kalin-cagrisi-yeni-kovid-19-varyanti-ulke-genelinde-yayiliyor-1099790159.html

Yeni Kovid-19 varyantı yayılıyor: Uzmanlardan 'evde kalın' çağrısı

Yeni Kovid-19 varyantı yayılıyor: Uzmanlardan 'evde kalın' çağrısı

Sputnik Türkiye

İngiltere’de yeni Covid varyantı Stratus XFG ve XFG.3 hızla yayılıyor. Semptomlar şiddetli değil ve mevcut aşılar hala etkili. Evde kalma ve temastan kaçınma önerileri geçerli. Türkiye'de bu yeni varyantın neden olduğu vaka yok.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) koronavirüsü küresel pandemi ilan etmesinden beş yıl sonra, Kovid-19 varyantları dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. İngiltere’de “Stratus” olarak adlandırılan yeni bir Kovid-19 varyantı hızla yayılıyor ve bu varyantın iki alt türü bulunuyor: XFG ve XFG.3.İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), 10 Eylül itibarıyla bir önceki haftaya göre kovid vakalarında yüzde 7.6 artış olduğunu bildirdi. Ancak uzmanlar, artışa rağmen yayılma konusunda endişeli değil. UKHSA epidemiyoloğu Dr. Alex Allen, “Virüslerin zaman içinde mutasyona uğraması normaldir. Tüm kovid varyantları sürekli izleniyor” dedi.Stratus varyantının semptomları neler?Yeni varyantın çoğu semptomu, önceki kovid türleriyle aynı. Uzmanlar, bu varyantın yaygın semptomlarından birinin kısık ses olduğunu belirtiyor. Diğer semptomlar arasında ateş, öksürük, yorgunluk, boğaz ağrısı, kas ve eklem ağrıları bulunuyor. Semptomların şiddetinde artış gözlemlenmediği için, Stratus’un hastaları daha ciddi etkilemesi beklenmiyor. Mevcut Kovid aşılarının yeni varyantlar olan XFG ve XFG.3 üzerinde de etkili olduğu belirtiliyor. Dr. Allen, “Şu ana kadar elde edilen bilgilere göre, bu alt türler önceki varyantlardan daha ciddi hastalığa yol açmıyor ve mevcut aşılar etkisini kaybetmiş değil” dedi.Kovid pozitif çıkarsanız ne yapmalı?İngiltere'de hükümet, kovid testi pozitif çıkan kişiler için mevcut yönergeleri değiştirmedi. Zorunlu karantina bulunmuyor; ancak mümkünse evde kalınması öneriliyor. Bu durum Türkiye için de geçerli. Yetkililer, solunum yolu enfeksiyonu semptomları gösteren kişilerin, Kovid-19 veya başka bir hastalık olsun, riskli bireylerle temastan kaçınmasını tavsiye ediyor. Okullarda ve kreşlerde Kovid pozitif çocukların gönderilmesinde kısıtlama yok; ancak yüksek ateşi olan ve hasta çocukların evde kalması öneriliyor.Stratus varyantı Türkiye'de görüldü mü?Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni Kovid-19 varyantlarını izleme altında tuttuğunu ve varyantın bazı ülkelerde yayıldığını bildirdi. Yeni varyantlar DSÖ tarafından küresel olarak izleniyor. Henüz Türkiye'de Stratus varyantının varlığına dair resmi ve doğrulanmış bir vaka bulunmuyor.

