https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/dogum-iznine-yeni-duzenleme-geliyor-anneye-24-hafta-babaya-15-gun-izin-yolda-1099816152.html

Doğum iznine yeni düzenleme geliyor: Anneye 24 hafta, babaya 15 gün izin yolda

Doğum iznine yeni düzenleme geliyor: Anneye 24 hafta, babaya 15 gün izin yolda

Sputnik Türkiye

Türkiye’de azalan doğum oranlarına karşı yeni adım atılıyor. Hükûmet, kadın memurların doğum iznini 25 haftaya çıkaracak, babalara ise 15 gün izin tanıyacak... 01.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-01T09:35+0300

2025-10-01T09:35+0300

2025-10-01T09:42+0300

türki̇ye

doğum

i̇zin

memur

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/12/1097974588_0:1:863:486_1920x0_80_0_0_b0262c11d9d42780c39b56325f42d0aa.jpg

Hükûmet, son yıllarda hızla düşen doğum oranlarını artırmak için hazırladığı yeni düzenlemeyi Meclis’e taşımaya hazırlanıyor. Taslağa göre, kadın memura doğumdan önce 8, doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta analık izni verilecek.Mevcut uygulamadan daha uzun süreTürkiye gazetesinin haberine göre, şu an yürürlükte olan mevzuata göre kadınlar doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta izin kullanabiliyor. Yeni düzenleme ile bu süre 24 haftaya çıkarılacak. Çoğul gebeliklerde ise mevcut uygulamadaki gibi doğum öncesine 2 hafta ek izin tanınmaya devam edecek.Babaya 15 gün doğum izniTaslak sadece kadınları kapsamıyor. Eşi doğum yapan erkek memurlara verilen 10 günlük izin, yeni düzenleme ile 15 güne yükseltilecek. Bu adımın, doğum sonrası babaların aileye daha fazla destek olmasını sağlaması bekleniyor.Koruyucu aileye özel haklarDüzenlemede, koruyucu aileleri teşvik edici yeni haklar da yer alıyor. Buna göre, 3 yaşını doldurmamış çocuğa koruyucu aile olan memurlar, çocuğun aileye teslim edildiği tarihten itibaren 15 gün izin alabilecek. Bu sayede, hem koruyucu ailelerin sayısının artması hem de çocukların aile ortamında büyümesi amaçlanıyor.İşçilere de ücretsiz izin hakkıMemurların yanı sıra işçi statüsünde çalışanlara da hak tanınıyor. Taslakta, işçilere 15 gün ücretsiz izin verilmesi öngörülüyor. Böylece farklı statülerdeki çalışanlar için doğum sonrası süreç daha kolaylaştırılacak.Taslağın gerekçesinde, Türkiye’nin son yıllarda azalan doğum oranlarına ve hızla yaşlanan nüfus sorununa dikkat çekildi. Düzenlemenin, doğum izninin artırılmasıyla nüfus politikasını desteklemeyi hedeflediği belirtildi.Koruyucu ailelik güçlenecekGerekçede ayrıca şu ifadeler yer aldı:“Anılan düzenleme ile gerek koruyucu aile sayısının artması ile daha çok çocuğumuz kurum ve kuruluş yerine aile yanında bulunacak böylece koruyucu aileliğin çocuk koruma mekanizmasındaki yerinin güçlenmesi gerekse de koruyucu aile olan devlet memuru, çocuğa daha fazla zaman ayırabilecek ve arasındaki iletişimin daha sağlıklı gelişimi amaçlanmaktadır.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/kredi-kartlarinda-faiz-oranlari-guncellendi-1099813216.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

doğum izni düzenlemesi, anneye doğum izni, babaya doğum izni, memurlar için doğum izni, 24 hafta doğum izni, 15 gün doğum izni, yeni doğum izni yasası, doğum oranlarının düşmesi, azalan doğum oranları, koruyucu aile izni, memur aile hakları, doğum izni artışı, devlet memuru doğum izni, doğum izni taslağı, doğum izni değişikliği, kadın memur doğum izni, erkek memur doğum izni, nüfus politikası, aile teşviki düzenlemesi