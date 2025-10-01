Türkiye
Doğum iznine yeni düzenleme geliyor: Anneye 24 hafta, babaya 15 gün izin yolda
Doğum iznine yeni düzenleme geliyor: Anneye 24 hafta, babaya 15 gün izin yolda
Türkiye'de azalan doğum oranlarına karşı yeni adım atılıyor. Hükûmet, kadın memurların doğum iznini 25 haftaya çıkaracak, babalara ise 15 gün izin tanıyacak...
2025-10-01T09:35+0300
2025-10-01T09:42+0300
Hükûmet, son yıllarda hızla düşen doğum oranlarını artırmak için hazırladığı yeni düzenlemeyi Meclis’e taşımaya hazırlanıyor. Taslağa göre, kadın memura doğumdan önce 8, doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta analık izni verilecek.Mevcut uygulamadan daha uzun süreTürkiye gazetesinin haberine göre, şu an yürürlükte olan mevzuata göre kadınlar doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta izin kullanabiliyor. Yeni düzenleme ile bu süre 24 haftaya çıkarılacak. Çoğul gebeliklerde ise mevcut uygulamadaki gibi doğum öncesine 2 hafta ek izin tanınmaya devam edecek.Babaya 15 gün doğum izniTaslak sadece kadınları kapsamıyor. Eşi doğum yapan erkek memurlara verilen 10 günlük izin, yeni düzenleme ile 15 güne yükseltilecek. Bu adımın, doğum sonrası babaların aileye daha fazla destek olmasını sağlaması bekleniyor.Koruyucu aileye özel haklarDüzenlemede, koruyucu aileleri teşvik edici yeni haklar da yer alıyor. Buna göre, 3 yaşını doldurmamış çocuğa koruyucu aile olan memurlar, çocuğun aileye teslim edildiği tarihten itibaren 15 gün izin alabilecek. Bu sayede, hem koruyucu ailelerin sayısının artması hem de çocukların aile ortamında büyümesi amaçlanıyor.İşçilere de ücretsiz izin hakkıMemurların yanı sıra işçi statüsünde çalışanlara da hak tanınıyor. Taslakta, işçilere 15 gün ücretsiz izin verilmesi öngörülüyor. Böylece farklı statülerdeki çalışanlar için doğum sonrası süreç daha kolaylaştırılacak.Taslağın gerekçesinde, Türkiye’nin son yıllarda azalan doğum oranlarına ve hızla yaşlanan nüfus sorununa dikkat çekildi. Düzenlemenin, doğum izninin artırılmasıyla nüfus politikasını desteklemeyi hedeflediği belirtildi.Koruyucu ailelik güçlenecekGerekçede ayrıca şu ifadeler yer aldı:“Anılan düzenleme ile gerek koruyucu aile sayısının artması ile daha çok çocuğumuz kurum ve kuruluş yerine aile yanında bulunacak böylece koruyucu aileliğin çocuk koruma mekanizmasındaki yerinin güçlenmesi gerekse de koruyucu aile olan devlet memuru, çocuğa daha fazla zaman ayırabilecek ve arasındaki iletişimin daha sağlıklı gelişimi amaçlanmaktadır.”
doğum izni düzenlemesi, anneye doğum izni, babaya doğum izni, memurlar için doğum izni, 24 hafta doğum izni, 15 gün doğum izni, yeni doğum izni yasası, doğum oranlarının düşmesi, azalan doğum oranları, koruyucu aile izni, memur aile hakları, doğum izni artışı, devlet memuru doğum izni, doğum izni taslağı, doğum izni değişikliği, kadın memur doğum izni, erkek memur doğum izni, nüfus politikası, aile teşviki düzenlemesi

Doğum iznine yeni düzenleme geliyor: Anneye 24 hafta, babaya 15 gün izin yolda

09:35 01.10.2025 (güncellendi: 09:42 01.10.2025)
Abone ol
Türkiye’de azalan doğum oranlarına karşı yeni adım atılıyor. Hükûmet, kadın memurların doğum iznini 25 haftaya çıkaracak, babalara ise 15 gün izin tanıyacak düzenlemeyi hazırladı. Çalışmada ayrıca koruyucu ailelere özel haklar da yer alıyor. Düzenleme ile hem doğum oranlarının artması hem de aile yapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.
Hükûmet, son yıllarda hızla düşen doğum oranlarını artırmak için hazırladığı yeni düzenlemeyi Meclis’e taşımaya hazırlanıyor. Taslağa göre, kadın memura doğumdan önce 8, doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta analık izni verilecek.

Mevcut uygulamadan daha uzun süre

Türkiye gazetesinin haberine göre, şu an yürürlükte olan mevzuata göre kadınlar doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta izin kullanabiliyor. Yeni düzenleme ile bu süre 24 haftaya çıkarılacak. Çoğul gebeliklerde ise mevcut uygulamadaki gibi doğum öncesine 2 hafta ek izin tanınmaya devam edecek.

Babaya 15 gün doğum izni

Taslak sadece kadınları kapsamıyor. Eşi doğum yapan erkek memurlara verilen 10 günlük izin, yeni düzenleme ile 15 güne yükseltilecek. Bu adımın, doğum sonrası babaların aileye daha fazla destek olmasını sağlaması bekleniyor.

Koruyucu aileye özel haklar

Düzenlemede, koruyucu aileleri teşvik edici yeni haklar da yer alıyor. Buna göre, 3 yaşını doldurmamış çocuğa koruyucu aile olan memurlar, çocuğun aileye teslim edildiği tarihten itibaren 15 gün izin alabilecek. Bu sayede, hem koruyucu ailelerin sayısının artması hem de çocukların aile ortamında büyümesi amaçlanıyor.

İşçilere de ücretsiz izin hakkı

Memurların yanı sıra işçi statüsünde çalışanlara da hak tanınıyor. Taslakta, işçilere 15 gün ücretsiz izin verilmesi öngörülüyor. Böylece farklı statülerdeki çalışanlar için doğum sonrası süreç daha kolaylaştırılacak.
Taslağın gerekçesinde, Türkiye’nin son yıllarda azalan doğum oranlarına ve hızla yaşlanan nüfus sorununa dikkat çekildi. Düzenlemenin, doğum izninin artırılmasıyla nüfus politikasını desteklemeyi hedeflediği belirtildi.

Koruyucu ailelik güçlenecek

Gerekçede ayrıca şu ifadeler yer aldı:

Anılan düzenleme ile gerek koruyucu aile sayısının artması ile daha çok çocuğumuz kurum ve kuruluş yerine aile yanında bulunacak böylece koruyucu aileliğin çocuk koruma mekanizmasındaki yerinin güçlenmesi gerekse de koruyucu aile olan devlet memuru, çocuğa daha fazla zaman ayırabilecek ve arasındaki iletişimin daha sağlıklı gelişimi amaçlanmaktadır.
