Çamaşır asarken 5. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Nazilli ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki Neriman Şimşek, evinin 5. katındaki balkonunda çamaşır asarken dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemine düştü.Olay yerine gelen sağlık ekipleri Şimşek’i Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Genç kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 1 çocuk annesi olan Şimşek’in ölümü, ailesi ve mahalle sakinleri arasında derin üzüntüye yol açtı.Yetkililer, balkonlarda güvenlik önlemlerinin önemine dikkat çekti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
19:22 01.10.2025 (güncellendi: 19:29 01.10.2025)
Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki Neriman Şimşek, evinde çamaşır asarken yaşanan talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybetti.
Nazilli ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki Neriman Şimşek, evinin 5. katındaki balkonunda çamaşır asarken dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemine düştü.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Şimşek’i Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Genç kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 1 çocuk annesi olan Şimşek’in ölümü, ailesi ve mahalle sakinleri arasında derin üzüntüye yol açtı.
Yetkililer, balkonlarda güvenlik önlemlerinin önemine dikkat çekti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.