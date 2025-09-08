https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/camasir-asarken-dengesini-kaybetti-61-yasindaki-kadin-duserek-can-verdi-1099202512.html
Çamaşır asarken dengesini kaybetti: 61 yaşındaki kadın düşerek can verdi
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde çamaşır asarken balkondan düşen 61 yaşındaki Türkan K. hayatını kaybetti.
2025-09-08T17:51+0300
2025-09-08T17:51+0300
2025-09-08T17:51+0300
türki̇ye
Trabzon’da balkondan düşen kadın yaşamını yitirdi.Olay, ilçeye bağlı Fatih Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın 5. katında meydana geldi. Çamaşır asmak için balkona çıkan Türkan K, dengesini kaybederek beton zemine düştü.İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, talihsiz kadının olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.Türkan K’nin cenazesi, incelemelerin ardından Vakfıkebir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
