https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/almanyanin-munih-kentinde-birden-fazla-patlama-sesi-duyuldu-1099813706.html

Almanya'nın Münih kentinde birden fazla patlama sesi duyuldu

Almanya'nın Münih kentinde birden fazla patlama sesi duyuldu

Sputnik Türkiye

Almanya'nın Münih kentinde birden fazla patlama bildirildi. Münih polisi "Yanan bir konut binasına müdahale ediyoruz. Ayrıca yüksek patlama sesleri de duyduk"... 01.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-01T09:00+0300

2025-10-01T09:00+0300

2025-10-01T09:50+0300

dünya

almanya

patlama

münih

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/10/1088056860_0:153:3096:1895_1920x0_80_0_0_1c4ac764ec7cceed6cf1f58c8a41549f.jpg

Almanya'nın Münih kentinde birden fazla patlama ve silah sesi bildirildi. Polis ve itfaiye dahil acil durum birimlerinin olaya müdahale ettiği açıklarken polis durum güncellemesi yaptı:Ne oldu?Almanya'nın Münih kentinde sabah saatlerinde patlama ve silah sesleri duyuldu. Olay hakkında açıklama yapan polis "Şu anda itfaiyeyle birlikte Lerchenau bölgesinde bir operasyon yürütüyoruz. Önemli trafik aksamaları yaşanacaktır. Lütfen bölgeden uzak durun" açıklaması yaptı. "Toni Pfülf Okulu faaliyet süresince kapalı kalacaktır" diyen polis ölü veya yaralı hakkında bilgi vermedi. Almanya merkezli Bild gazetesi bir kişinin öldüğünü duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/norvecin-baskenti-osloda-patlama-1099619526.html

almanya

münih

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

almanya, patlama, münih