Almanya'nın Münih kentinde birden fazla patlama sesi duyuldu

Almanya'nın Münih kentinde birden fazla patlama ve silah sesi bildirildi. Polis ve itfaiye dahil acil durum birimlerinin olaya müdahale ettiği açıklarken polis durum güncellemesi yaptı:Ne oldu?Almanya'nın Münih kentinde sabah saatlerinde patlama ve silah sesleri duyuldu. Olay hakkında açıklama yapan polis "Şu anda itfaiyeyle birlikte Lerchenau bölgesinde bir operasyon yürütüyoruz. Önemli trafik aksamaları yaşanacaktır. Lütfen bölgeden uzak durun" açıklaması yaptı. "Toni Pfülf Okulu faaliyet süresince kapalı kalacaktır" diyen polis ölü veya yaralı hakkında bilgi vermedi. Almanya merkezli Bild gazetesi bir kişinin öldüğünü duyurdu.
09:00 01.10.2025 (güncellendi: 09:50 01.10.2025)
Almanya'nın Münih kentinde birden fazla patlama bildirildi. Münih polisi "Yanan bir konut binasına müdahale ediyoruz. Ayrıca yüksek patlama sesleri de duyduk" açıklaması yaparak bölgeden uzak durulmasını istedi. Alman basını 1 kişinin öldüğünü duyurdu.
Almanya'nın Münih kentinde birden fazla patlama ve silah sesi bildirildi. Polis ve itfaiye dahil acil durum birimlerinin olaya müdahale ettiği açıklarken polis durum güncellemesi yaptı:
"Yanan bir konut binasına müdahale ediyoruz. Ayrıca yüksek patlama sesleri de duyduk. Olaylarla bağlantısı olabileceği düşünülen bir yaralı. İtfaiye ile birlikte olay yerindeyiz."
Almanya'nın Münih kentinde sabah saatlerinde patlama ve silah sesleri duyuldu. Olay hakkında açıklama yapan polis "Şu anda itfaiyeyle birlikte Lerchenau bölgesinde bir operasyon yürütüyoruz. Önemli trafik aksamaları yaşanacaktır. Lütfen bölgeden uzak durun" açıklaması yaptı. "Toni Pfülf Okulu faaliyet süresince kapalı kalacaktır" diyen polis ölü veya yaralı hakkında bilgi vermedi.
Almanya merkezli Bild gazetesi bir kişinin öldüğünü duyurdu.