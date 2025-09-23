Türkiye
Norveç'in başkenti Oslo'da patlama
Norveç'in başkenti Oslo'da patlama
Norveç'in başkenti Oslo'nun Pilestredet bölgesinde patlama yaşandı. Olayın, yerel saatle 20.44 sularında Parkveien yakınlarında meydana geldiği belirlenirken...
Norveç'in başkenti Oslo'nun merkezinde meydana gelen patlamayla ilgili polis geniş çaplı soruşturma başlattı.Yetkililer, bölgede başka patlayıcıların bulunabileceği ihtimaline karşı halktan olay yerinden uzak durmalarını istedi.Patlamanın, bir üniversite kampüsü yakınında, kraliyet sarayı ve İsrail Büyükelçiliği'ne yaklaşık 500 metre mesafede gerçekleştiği belirtildi. İlk belirlemelere göre olayda yaralanan olmadı.Norveç makamları, ender rastlanan bir uygulamayla Oslo sakinlerinin cep telefonlarına acil durum mesajı gönderdi. Mesajda, "Pilestredet bölgesinde bir patlama meydana geldi. Bölgede hâlâ patlayıcı cihaz bulunabileceğinden pencerelerden uzak durulması gerekiyor" ifadeleri yer aldı.
23:00 23.09.2025
Norveç - Polis - Olay Yeri
Norveç'in başkenti Oslo’nun Pilestredet bölgesinde patlama yaşandı. Olayın, yerel saatle 20.44 sularında Parkveien yakınlarında meydana geldiği belirlenirken, bölgeye acil durum ekipleri sevk edildi.
Norveç’in başkenti Oslo’nun merkezinde meydana gelen patlamayla ilgili polis geniş çaplı soruşturma başlattı.
Yetkililer, bölgede başka patlayıcıların bulunabileceği ihtimaline karşı halktan olay yerinden uzak durmalarını istedi.
Patlamanın, bir üniversite kampüsü yakınında, kraliyet sarayı ve İsrail Büyükelçiliği’ne yaklaşık 500 metre mesafede gerçekleştiği belirtildi. İlk belirlemelere göre olayda yaralanan olmadı.
Norveç makamları, ender rastlanan bir uygulamayla Oslo sakinlerinin cep telefonlarına acil durum mesajı gönderdi. Mesajda, “Pilestredet bölgesinde bir patlama meydana geldi. Bölgede hâlâ patlayıcı cihaz bulunabileceğinden pencerelerden uzak durulması gerekiyor” ifadeleri yer aldı.
