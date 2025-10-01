https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/alman-savcilar-berlinde-yahudilere-saldiri-planlamakla-suclanan-3-kisi-gozaltina-alindi-1099829855.html

Alman savcılar: Berlin’de ‘Yahudilere saldırı planlamakla suçlanan 3 kişi’ gözaltına alındı

Alman savcılar: Berlin’de ‘Yahudilere saldırı planlamakla suçlanan 3 kişi’ gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

İkisi Alman vatandaşı olduğu belirtilen üç Hamas üyesinin Almanya’nın başkentinde gözaltına alındığı açıklandı. 01.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-01T18:48+0300

2025-10-01T18:48+0300

2025-10-01T18:51+0300

dünya

almanya

hamas

haberler

i̇srail

lübnan

yahudi

saldırı

suikast girişimi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/01/1099829968_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_41965fa52a6bc914c32cdd15a1e3b106.jpg

Almanya’da Federal Başsavcılık Çarşamba günü yaptığı açıklamada, gözaltına alınan üç şüphelinin ‘bir terör örgütüne üye olmak ve Almanya’da Yahudilere ve İsrail hedeflerine saldırı planlamakla suçlandığını’ duyurdu.Açıklamada şu ifadeler yer aldı:‘Almanya’daki İsrail hedeflerine saldırı amacı’Açıklamada, gözaltına alınan kişilerin Almanya’da ‘Hamas için ateşli silahlar ve mühimmat satın alımına karıştıkları’ belirtildi. Bu silahların, ‘Almanya’daki İsrail hedeflerine yönelik suikast ve terör saldırılarında kullanılmasının amaçlandığı’ ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/son-dakika-haberler-msb-dogu-akdenizde-11-kisi-tahliye-edildi-sumud-filosunda-son-durum-1099829310.html

almanya

i̇srail

lübnan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

almanya, hamas, haberler, i̇srail, lübnan, yahudi, saldırı, suikast girişimi