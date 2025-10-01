https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/alman-savcilar-berlinde-yahudilere-saldiri-planlamakla-suclanan-3-kisi-gozaltina-alindi-1099829855.html
Alman savcılar: Berlin’de ‘Yahudilere saldırı planlamakla suçlanan 3 kişi’ gözaltına alındı
Alman savcılar: Berlin’de ‘Yahudilere saldırı planlamakla suçlanan 3 kişi’ gözaltına alındı
İkisi Alman vatandaşı olduğu belirtilen üç Hamas üyesinin Almanya’nın başkentinde gözaltına alındığı açıklandı. 01.10.2025, Sputnik Türkiye
Almanya’da Federal Başsavcılık Çarşamba günü yaptığı açıklamada, gözaltına alınan üç şüphelinin ‘bir terör örgütüne üye olmak ve Almanya’da Yahudilere ve İsrail hedeflerine saldırı planlamakla suçlandığını’ duyurdu.Açıklamada şu ifadeler yer aldı:‘Almanya’daki İsrail hedeflerine saldırı amacı’Açıklamada, gözaltına alınan kişilerin Almanya’da ‘Hamas için ateşli silahlar ve mühimmat satın alımına karıştıkları’ belirtildi. Bu silahların, ‘Almanya’daki İsrail hedeflerine yönelik suikast ve terör saldırılarında kullanılmasının amaçlandığı’ ifade edildi.
Alman savcılar: Berlin’de ‘Yahudilere saldırı planlamakla suçlanan 3 kişi’ gözaltına alındı
18:48 01.10.2025 (güncellendi: 18:51 01.10.2025)
İkisi Alman vatandaşı olduğu belirtilen üç Hamas üyesinin Almanya’nın başkentinde gözaltına alındığı açıklandı.
Almanya’da Federal Başsavcılık Çarşamba günü yaptığı açıklamada, gözaltına alınan üç şüphelinin ‘bir terör örgütüne üye olmak ve Almanya’da Yahudilere ve İsrail hedeflerine saldırı planlamakla suçlandığını’ duyurdu.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Federal Savcılık, bugün Berlin’de Alman vatandaşı Abed Al G., Lübnan doğumlu Wael F. M. ve Alman vatandaşı Ahmad I.’nin geçici olarak gözaltına alınmasına karar vermiştir.
‘Almanya’daki İsrail hedeflerine saldırı amacı’
Açıklamada, gözaltına alınan kişilerin Almanya’da ‘Hamas için ateşli silahlar ve mühimmat satın alımına karıştıkları’ belirtildi. Bu silahların, ‘Almanya’daki İsrail hedeflerine yönelik suikast ve terör saldırılarında kullanılmasının amaçlandığı’ ifade edildi.