https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/46-ulkeden-497-kisi-gazzeye-yelken-acan-sumud-filosunda-hangi-ulkelerden-katilimcilar-var-1099832950.html

46 ülkeden 497 kişi: Gazze’ye yelken açan Sumud Filosu’nda hangi ülkelerden katılımcılar var?

46 ülkeden 497 kişi: Gazze’ye yelken açan Sumud Filosu’nda hangi ülkelerden katılımcılar var?

Sputnik Türkiye

Gazze’ye yönelik deniz ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, farklı ülkelerden gelen geniş katılımla dikkat çekiyor. Organizasyonda 46... 01.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-01T23:14+0300

2025-10-01T23:14+0300

2025-10-01T23:14+0300

dünya

gazze

i̇srail

i̇srail-filistin

i̇srail savunma bakanlığı

i̇srail ordusu

i̇srail ordusu (idf)

küresel sumud filosu

sumud filosu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/01/1099812385_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_7db5a5853d8872bdefb543a9f09c53fc.jpg

Sumud Filosu, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak ve ablukanın kaldırılması çağrısını uluslararası gündeme taşımak amacıyla yola çıkmıştı.Katılımcı sayısında ilk sırada 56 kişiyle Türkiye bulunurken, onu İspanya (49), İtalya (48) ve Fransa (33) takip ediyor. Ayrıca Tunus (28), Malezya (27), Yunanistan (26), ABD (22), Almanya (19) ve Cezayir (17) öne çıkan diğer ülkeler arasında yer aldı.Sumud Filosu'na İrlanda (16), Birleşik Krallık (15) ve Brezilya (14) da önemli sayıda katılımcı gönderdi.Öte yandan Japonya, Endonezya, Slovakya, Litvanya, Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Lüksemburg, Avustralya, Moritanya, Umman ve Maldivler ise filoya yalnızca birer kişiyle katılım sağladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/kuresel-sumud-filosu-radarda-20den-fazla-gemi-tespit-ettik-1099831693.html

gazze

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gazze, i̇srail, i̇srail-filistin, i̇srail savunma bakanlığı, i̇srail ordusu, i̇srail ordusu (idf), küresel sumud filosu, sumud filosu