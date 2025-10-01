Türkiye
46 ülkeden 497 kişi: Gazze'ye yelken açan Sumud Filosu'nda hangi ülkelerden katılımcılar var?
46 ülkeden 497 kişi: Gazze’ye yelken açan Sumud Filosu’nda hangi ülkelerden katılımcılar var?
01.10.2025
2025-10-01T23:14+0300
2025-10-01T23:14+0300
Sumud Filosu, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak ve ablukanın kaldırılması çağrısını uluslararası gündeme taşımak amacıyla yola çıkmıştı.Katılımcı sayısında ilk sırada 56 kişiyle Türkiye bulunurken, onu İspanya (49), İtalya (48) ve Fransa (33) takip ediyor. Ayrıca Tunus (28), Malezya (27), Yunanistan (26), ABD (22), Almanya (19) ve Cezayir (17) öne çıkan diğer ülkeler arasında yer aldı.Sumud Filosu'na İrlanda (16), Birleşik Krallık (15) ve Brezilya (14) da önemli sayıda katılımcı gönderdi.Öte yandan Japonya, Endonezya, Slovakya, Litvanya, Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Lüksemburg, Avustralya, Moritanya, Umman ve Maldivler ise filoya yalnızca birer kişiyle katılım sağladı.
46 ülkeden 497 kişi: Gazze’ye yelken açan Sumud Filosu’nda hangi ülkelerden katılımcılar var?

23:14 01.10.2025
© AA / Orhan Fatih Doğan
Küresel Sumud Filosu: Artık yüksek riskli bölgeye girdik, İHA hareketliliği artıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2025
© AA / Orhan Fatih Doğan
Abone ol
Gazze’ye yönelik deniz ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, farklı ülkelerden gelen geniş katılımla dikkat çekiyor. Organizasyonda 46 ülkeden toplam 497 kişi yer alıyor.
Sumud Filosu, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak ve ablukanın kaldırılması çağrısını uluslararası gündeme taşımak amacıyla yola çıkmıştı.
Katılımcı sayısında ilk sırada 56 kişiyle Türkiye bulunurken, onu İspanya (49), İtalya (48) ve Fransa (33) takip ediyor. Ayrıca Tunus (28), Malezya (27), Yunanistan (26), ABD (22), Almanya (19) ve Cezayir (17) öne çıkan diğer ülkeler arasında yer aldı.
Sumud Filosu'na İrlanda (16), Birleşik Krallık (15) ve Brezilya (14) da önemli sayıda katılımcı gönderdi.
Öte yandan Japonya, Endonezya, Slovakya, Litvanya, Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Lüksemburg, Avustralya, Moritanya, Umman ve Maldivler ise filoya yalnızca birer kişiyle katılım sağladı.
