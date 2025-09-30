https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/son-dakika-deprem-haberleri-filipinlerde-69-buyuklugunde-deprem-1099802001.html

Filipinler'de 6.9 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Filipinler’in Güneydoğu Asya’daki Palompon bölgesinin batı açıklarında 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 30.09.2025, Sputnik Türkiye

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), sarsıntının merkez üssünün Palompon’un yaklaşık 10 kilometre batısı ile Calape açıkları arasında bulunduğunu duyurdu.Yer kabuğunun yaklaşık 10 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından can kaybı ya da hasara ilişkin ilk bilgilere rastlanmadı.Yetkililer, tsunami tehlikesi bulunmadığını açıkladı.Pasifik Ateş Çemberi’ndeFilipinler, ‘Pasifik Ateş Çemberi’ ya da ‘Pasifik Deprem Kuşağı’ olarak bilinen ve dünyanın en yoğun sismik aktivitelerinin görüldüğü bölgede yer alıyor.Bu geniş kuşak, Pasifik Okyanusu kıyıları boyunca dizilen yanardağlar ve sık yaşanan depremlerle biliniyor.

