https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/kalici-yaz-saati-uygulamasi-devam-edecek-mi-saatler-ne-zaman-geriye-alinacak-1099801235.html
Kalıcı yaz saati uygulaması devam edecek mi? Saatler ne zaman geriye alınacak?
Kalıcı yaz saati uygulaması devam edecek mi? Saatler ne zaman geriye alınacak?
Sputnik Türkiye
Türkiye, 2016 yılında aldığı kararla kış saati uygulamasını kaldırarak kalıcı yaz saati uygulamasına geçmişti. Bu nedenle ülkede saatler yılda iki kez ileri... 30.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-30T17:59+0300
2025-09-30T17:59+0300
2025-09-30T18:01+0300
türki̇ye
türkiye
abd
avrupa
saat
mevsimsel saat
mevsim
yaz mevsimi tedbirleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1c/1089757812_0:105:1280:825_1920x0_80_0_0_d8292ad350b8adc5b85ca7f18449ca6e.jpg
Kış mevsimi yaklaşırken öğrenciler ve çalışanlar, kalıcı yaz saati uygulamasının sürüp sürmeyeceğini sorguluyor.Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 2016 yılında kış saati uygulaması kaldırılarak kalıcı yaz saati uygulamasına geçilmişti. Kararla birlikte Türkiye'de saatler geriye alınmazken, Avrupa’da 26 Ekim 2025’te, ABD’de ise 2 Kasım 2025’te saatlerin 1 saat geriye alınacağı belirtildi.2016’da alınan kararın gerekçesi olarak 'yıl boyunca gün ışığından en verimli şekilde yararlanmak' hedefi vurgulanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/trump-yaz-saati-uygulamasini-kaldirmaliyiz-1091520543.html
türki̇ye
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1c/1089757812_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_388627e637a1a5f27112e38b0e9e37ab.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, abd, avrupa, saat, mevsimsel saat, mevsim, yaz mevsimi tedbirleri
türkiye, abd, avrupa, saat, mevsimsel saat, mevsim, yaz mevsimi tedbirleri
Kalıcı yaz saati uygulaması devam edecek mi? Saatler ne zaman geriye alınacak?
17:59 30.09.2025 (güncellendi: 18:01 30.09.2025)
Türkiye, 2016 yılında aldığı kararla kış saati uygulamasını kaldırarak kalıcı yaz saati uygulamasına geçmişti. Bu nedenle ülkede saatler yılda iki kez ileri veya geri alınmıyor. Ancak Avrupa’da 26 Ekim 2025’te, ABD’de ise 2 Kasım 2025’te saatlerin geri alınacak olması Türkiye’de tartışmaları yeniden alevlendirdi.
Kış mevsimi yaklaşırken öğrenciler ve çalışanlar, kalıcı yaz saati uygulamasının sürüp sürmeyeceğini sorguluyor.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 2016 yılında kış saati uygulaması kaldırılarak kalıcı yaz saati uygulamasına geçilmişti. Kararla birlikte Türkiye'de saatler geriye alınmazken, Avrupa’da 26 Ekim 2025’te, ABD’de ise 2 Kasım 2025’te saatlerin 1 saat geriye alınacağı belirtildi.
2016’da alınan kararın gerekçesi olarak 'yıl boyunca gün ışığından en verimli şekilde yararlanmak' hedefi vurgulanıyor.