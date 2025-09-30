https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/kalici-yaz-saati-uygulamasi-devam-edecek-mi-saatler-ne-zaman-geriye-alinacak-1099801235.html

Kalıcı yaz saati uygulaması devam edecek mi? Saatler ne zaman geriye alınacak?

Kalıcı yaz saati uygulaması devam edecek mi? Saatler ne zaman geriye alınacak?

Türkiye, 2016 yılında aldığı kararla kış saati uygulamasını kaldırarak kalıcı yaz saati uygulamasına geçmişti.

Kış mevsimi yaklaşırken öğrenciler ve çalışanlar, kalıcı yaz saati uygulamasının sürüp sürmeyeceğini sorguluyor.Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 2016 yılında kış saati uygulaması kaldırılarak kalıcı yaz saati uygulamasına geçilmişti. Kararla birlikte Türkiye'de saatler geriye alınmazken, Avrupa’da 26 Ekim 2025’te, ABD’de ise 2 Kasım 2025’te saatlerin 1 saat geriye alınacağı belirtildi.2016’da alınan kararın gerekçesi olarak 'yıl boyunca gün ışığından en verimli şekilde yararlanmak' hedefi vurgulanıyor.

