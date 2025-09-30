Kalıcı yaz saati uygulaması devam edecek mi? Saatler ne zaman geriye alınacak?

Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/kalici-yaz-saati-uygulamasi-devam-edecek-mi-saatler-ne-zaman-geriye-alinacak-1099801235.html
Türkiye, 2016 yılında aldığı kararla kış saati uygulamasını kaldırarak kalıcı yaz saati uygulamasına geçmişti. Bu nedenle ülkede saatler yılda iki kez ileri... 30.09.2025, Sputnik Türkiye
Kış mevsimi yaklaşırken öğrenciler ve çalışanlar, kalıcı yaz saati uygulamasının sürüp sürmeyeceğini sorguluyor.Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 2016 yılında kış saati uygulaması kaldırılarak kalıcı yaz saati uygulamasına geçilmişti. Kararla birlikte Türkiye'de saatler geriye alınmazken, Avrupa’da 26 Ekim 2025’te, ABD’de ise 2 Kasım 2025’te saatlerin 1 saat geriye alınacağı belirtildi.2016’da alınan kararın gerekçesi olarak 'yıl boyunca gün ışığından en verimli şekilde yararlanmak' hedefi vurgulanıyor.
17:59 30.09.2025 (güncellendi: 18:01 30.09.2025)
Türkiye, 2016 yılında aldığı kararla kış saati uygulamasını kaldırarak kalıcı yaz saati uygulamasına geçmişti. Bu nedenle ülkede saatler yılda iki kez ileri veya geri alınmıyor. Ancak Avrupa’da 26 Ekim 2025’te, ABD’de ise 2 Kasım 2025’te saatlerin geri alınacak olması Türkiye’de tartışmaları yeniden alevlendirdi.
Kış mevsimi yaklaşırken öğrenciler ve çalışanlar, kalıcı yaz saati uygulamasının sürüp sürmeyeceğini sorguluyor.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 2016 yılında kış saati uygulaması kaldırılarak kalıcı yaz saati uygulamasına geçilmişti. Kararla birlikte Türkiye'de saatler geriye alınmazken, Avrupa’da 26 Ekim 2025’te, ABD’de ise 2 Kasım 2025’te saatlerin 1 saat geriye alınacağı belirtildi.
2016’da alınan kararın gerekçesi olarak 'yıl boyunca gün ışığından en verimli şekilde yararlanmak' hedefi vurgulanıyor.
