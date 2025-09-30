https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/rusya-disisleri-ingiltere-ukrayna-cagrisiyla-kendini-ele-veriyor-1099779088.html

Rusya Dışişleri: İngiltere, Ukrayna çağrısıyla kendini ele veriyor

30.09.2025

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus medyasına açıklamasında, İngiltere Savunma Bakanı John Healey'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna'daki çatışmaya sona verme çağrısını değerlendirdi.Zaharova, “Bunlar kendini ele veren beyanlar. Bizde derler ki, yarası olan gocunur. Bu tam olarak, Londra'nın işlediği suçu açıkça itiraf ettiği bir durum” ifadesini kullandı.Ukrayna krizinin sona ermesini engelleyenlerin İngiltere ve eski Başbakanı Boris Johnson olduğunu vurgulayan Rus diplomat, Johnson’un 2022'de Kiev'i Moskova ile müzakerelere katılmaktan caydırdığını hatırlattı.Çatışma 2022'de sona erebilirdiDaha önce Vladimir Zelenskiy liderliğindeki Halkın Hizmetkarı partisinin Yüksek Rada'daki fraksiyonunun başkanı ve Ulusal Güvenlik, Savunma Ve İstihbarat Komitesi üyesi David Arahamiya’nın yaptığı itirafa göre, Ukrayna'daki çatışma 2022 ilkbaharında sona erebilirdi, ancak Ukraynalı yetkililer ülkenin tarafsızlık statüsünde kalmasını kabul etmedi. Üstelik eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson da İstanbul'daki görüşmelerin ardından Ukrayna yönetimine hiçbir şey imzalamama ve savaşmaya devam etme çağrısında bulunmuştu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’li gazeteci Tucker Carlson’a verdiği röportajda, 2022’deki müzakerelerin neredeyse tamamlandığını, ama Rusya ordu birliklerini Kiev’den çektikten sonra Ukrayna tarafının tüm anlaşmaları çöpe attığını, ardından Zelenskiy’in de Moskova’yla tüm görüşmeleri yasakladığını anlatmıştı.

