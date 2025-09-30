https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/abd-trumpin-gazze-plani-ukraynada-da-uygulanabilir-1099777849.html
ABD: Trump’ın Gazze planı Ukrayna’da da uygulanabilir
ABD: Trump’ın Gazze planı Ukrayna’da da uygulanabilir
Sputnik Türkiye
ABD Özel Temsilcisi Witkoff, Başkan Trump'ın Gazze'deki çatışmayı sonlandırmaya yönelik barış planının, Ukrayna krizinin sonucunu da etkileyebileceğini... 30.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-30T08:13+0300
2025-09-30T08:13+0300
2025-09-30T08:30+0300
dünya
abd
steve witkoff
donald trump
abd
gazze
ukrayna
rusya
ukrayna krizi
i̇srail-filistin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/18/1093917895_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3a911d7f569211be9d71ebd758072042.jpg
ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff, yerel televizyona açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planını Ukrayna’ya bağladı.Witkoff, “Başkan her yerde barış görmek istiyor. Mesele sadece Gazze değil. Mesele, bunun Ortadoğu'nun diğer bölgelerinde nasıl uygulanacağı ve sonuçlarının ne olacağı. Hatta Rusya ve Ukrayna'ya bile uygulanabilir” şeklinde konuştu.Her iki ihtilafın da çözüme kavuşturulması gerektiğini kaydeden ABD’li diplomat, Gazze'deki savaşı sonlandırmaya yönelik bir planın artık mevcut olduğunu, oysa Ukrayna için aynı şeyin söylenemeyeceğini sözlerine ekledi.Daha önce Beyaz Saray Trump'ın Gazze planı maddelerini yayınladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/trump-ithal-keresteye-yuzde-10-ve-ahsap-urunlere-yuzde-25-gumruk-vergisi-getirdi-1099776348.html
abd
gazze
ukrayna
rusya
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/18/1093917895_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_75da9a6007d5fc84d7f9c99227239645.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, steve witkoff, donald trump, abd, gazze, ukrayna, rusya, ukrayna krizi, i̇srail-filistin, i̇srail-filistin sorunu, i̇srail
abd, steve witkoff, donald trump, abd, gazze, ukrayna, rusya, ukrayna krizi, i̇srail-filistin, i̇srail-filistin sorunu, i̇srail
ABD: Trump’ın Gazze planı Ukrayna’da da uygulanabilir
08:13 30.09.2025 (güncellendi: 08:30 30.09.2025)
ABD Özel Temsilcisi Witkoff, Başkan Trump'ın Gazze'deki çatışmayı sonlandırmaya yönelik barış planının, Ukrayna krizinin sonucunu da etkileyebileceğini savundu.
ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff, yerel televizyona açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planını Ukrayna’ya bağladı.
Witkoff, “Başkan her yerde barış görmek istiyor. Mesele sadece Gazze değil. Mesele, bunun Ortadoğu'nun diğer bölgelerinde nasıl uygulanacağı ve sonuçlarının ne olacağı. Hatta Rusya ve Ukrayna'ya bile uygulanabilir” şeklinde konuştu.
Her iki ihtilafın da çözüme kavuşturulması gerektiğini kaydeden ABD’li diplomat, Gazze'deki savaşı sonlandırmaya yönelik bir planın artık mevcut olduğunu, oysa Ukrayna için aynı şeyin söylenemeyeceğini sözlerine ekledi.
Daha önce Beyaz Saray Trump'ın Gazze planı maddelerini
yayınladı.