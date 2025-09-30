https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/abd-trumpin-gazze-plani-ukraynada-da-uygulanabilir-1099777849.html

ABD: Trump’ın Gazze planı Ukrayna’da da uygulanabilir

ABD: Trump'ın Gazze planı Ukrayna'da da uygulanabilir

ABD Özel Temsilcisi Witkoff, Başkan Trump'ın Gazze'deki çatışmayı sonlandırmaya yönelik barış planının, Ukrayna krizinin sonucunu da etkileyebileceğini... 30.09.2025, Sputnik Türkiye

ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff, yerel televizyona açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planını Ukrayna’ya bağladı.Witkoff, “Başkan her yerde barış görmek istiyor. Mesele sadece Gazze değil. Mesele, bunun Ortadoğu'nun diğer bölgelerinde nasıl uygulanacağı ve sonuçlarının ne olacağı. Hatta Rusya ve Ukrayna'ya bile uygulanabilir” şeklinde konuştu.Her iki ihtilafın da çözüme kavuşturulması gerektiğini kaydeden ABD’li diplomat, Gazze'deki savaşı sonlandırmaya yönelik bir planın artık mevcut olduğunu, oysa Ukrayna için aynı şeyin söylenemeyeceğini sözlerine ekledi.Daha önce Beyaz Saray Trump'ın Gazze planı maddelerini yayınladı.

