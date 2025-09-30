Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/abd-trumpin-gazze-plani-ukraynada-da-uygulanabilir-1099777849.html
ABD: Trump’ın Gazze planı Ukrayna’da da uygulanabilir
ABD: Trump’ın Gazze planı Ukrayna’da da uygulanabilir
Sputnik Türkiye
ABD Özel Temsilcisi Witkoff, Başkan Trump'ın Gazze'deki çatışmayı sonlandırmaya yönelik barış planının, Ukrayna krizinin sonucunu da etkileyebileceğini... 30.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-30T08:13+0300
2025-09-30T08:30+0300
dünya
abd
steve witkoff
donald trump
abd
gazze
ukrayna
rusya
ukrayna krizi
i̇srail-filistin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/18/1093917895_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3a911d7f569211be9d71ebd758072042.jpg
ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff, yerel televizyona açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planını Ukrayna’ya bağladı.Witkoff, “Başkan her yerde barış görmek istiyor. Mesele sadece Gazze değil. Mesele, bunun Ortadoğu'nun diğer bölgelerinde nasıl uygulanacağı ve sonuçlarının ne olacağı. Hatta Rusya ve Ukrayna'ya bile uygulanabilir” şeklinde konuştu.Her iki ihtilafın da çözüme kavuşturulması gerektiğini kaydeden ABD’li diplomat, Gazze'deki savaşı sonlandırmaya yönelik bir planın artık mevcut olduğunu, oysa Ukrayna için aynı şeyin söylenemeyeceğini sözlerine ekledi.Daha önce Beyaz Saray Trump'ın Gazze planı maddelerini yayınladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/trump-ithal-keresteye-yuzde-10-ve-ahsap-urunlere-yuzde-25-gumruk-vergisi-getirdi-1099776348.html
abd
gazze
ukrayna
rusya
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/18/1093917895_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_75da9a6007d5fc84d7f9c99227239645.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, steve witkoff, donald trump, abd, gazze, ukrayna, rusya, ukrayna krizi, i̇srail-filistin, i̇srail-filistin sorunu, i̇srail
abd, steve witkoff, donald trump, abd, gazze, ukrayna, rusya, ukrayna krizi, i̇srail-filistin, i̇srail-filistin sorunu, i̇srail

ABD: Trump’ın Gazze planı Ukrayna’da da uygulanabilir

08:13 30.09.2025 (güncellendi: 08:30 30.09.2025)
© Fotoğraf : Evelyn HocksteinABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff
ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2025
© Fotoğraf : Evelyn Hockstein
Abone ol
ABD Özel Temsilcisi Witkoff, Başkan Trump'ın Gazze'deki çatışmayı sonlandırmaya yönelik barış planının, Ukrayna krizinin sonucunu da etkileyebileceğini savundu.
ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff, yerel televizyona açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planını Ukrayna’ya bağladı.
Witkoff, “Başkan her yerde barış görmek istiyor. Mesele sadece Gazze değil. Mesele, bunun Ortadoğu'nun diğer bölgelerinde nasıl uygulanacağı ve sonuçlarının ne olacağı. Hatta Rusya ve Ukrayna'ya bile uygulanabilir” şeklinde konuştu.
Her iki ihtilafın da çözüme kavuşturulması gerektiğini kaydeden ABD’li diplomat, Gazze'deki savaşı sonlandırmaya yönelik bir planın artık mevcut olduğunu, oysa Ukrayna için aynı şeyin söylenemeyeceğini sözlerine ekledi.
Daha önce Beyaz Saray Trump'ın Gazze planı maddelerini yayınladı.
Trump, ithal keresteye yüzde 10 ve ahşap ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi getirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2025
DÜNYA
Trump, ithal keresteye yüzde 10 ve ahşap ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi getirdi
07:17
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала