Orban'dan Trump'a: Rusya Ukrayna'daki çatışmada galip geldi, konu kapandı
© AP Photo / Manuel Balce CenetaOrban Trump
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Ukrayna'daki çatışmanın kazanan tarafı olarak Rusya'yı işaret eden Orban, Batı'nın Ukrayna topraklarından alabilmek için savaşı sürdürdüğünü belirtti.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmayı kazandığını ve konunun kapandığını ABD Başkanı Donald Trump'a söylediğini anlattı.
Katıldığı bir programda Trump'ın kendisine Ukrayna çatışmasıyla ilgili görüşünü sorduğunu belirten Orban, "Ben de savaşın sonucunun belli olduğunu, Rusların kazandığını söyledim. Bu konu kapandı" ifadelerini kullandı.
Şu anda meselenin yalnızca barış anlaşmasının ne zaman imzalanacağı ve Avrupa'nın Rusya ile ABD'nin yanında müzakerelerde yer alıp almayacağıyla ilgili olduğunu kaydeden Orban, anlaşmanın eninde sonunda imzalanacağını vurguladı.
'Batı, kendi payına düşebilecek Ukrayna topraklarından mahrum kalmak istemiyor'
Çatışmanın Batı'nın tutumu nedeniyle sürdüğünü kaydeden Orban, "Batılı ülkeler, bölünecek ülkenin kendi payına düşebilecek parçasından mahrum kalmak istemiyor, işte bu yüzden savaş devam ediyor" dedi.
Bu savaşın muharebe sahasında kazanılamayacağını da söyleyen Orban, sözlerini şöyle sürdürdü:
"ABD'li en üst düzey askeri uzmanlar da dahil tüm askeri uzmanlar, Ukrayna'nın bu savaşı ancak Batı Avrupa veya Amerika'dan yüz binlerce savaşçı cepheye gelirse kazanabileceğini söylüyor. O zaman savaş kazanılabilir. Ancak bu bir dünya savaşı anlamına geliyor ve kimse bunu istemiyor."