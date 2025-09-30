https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/orbandan-trumpa-rusya-ukraynadaki-catismada-galip-geldi-konu-kapandi-1099784410.html

Orban'dan Trump'a: Rusya Ukrayna'daki çatışmada galip geldi, konu kapandı

Ukrayna'daki çatışmanın kazanan tarafı olarak Rusya'yı işaret eden Orban, Batı'nın Ukrayna topraklarından alabilmek için savaşı sürdürdüğünü belirtti. 30.09.2025, Sputnik Türkiye

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmayı kazandığını ve konunun kapandığını ABD Başkanı Donald Trump'a söylediğini anlattı.Katıldığı bir programda Trump'ın kendisine Ukrayna çatışmasıyla ilgili görüşünü sorduğunu belirten Orban, "Ben de savaşın sonucunun belli olduğunu, Rusların kazandığını söyledim. Bu konu kapandı" ifadelerini kullandı.Şu anda meselenin yalnızca barış anlaşmasının ne zaman imzalanacağı ve Avrupa'nın Rusya ile ABD'nin yanında müzakerelerde yer alıp almayacağıyla ilgili olduğunu kaydeden Orban, anlaşmanın eninde sonunda imzalanacağını vurguladı.'Batı, kendi payına düşebilecek Ukrayna topraklarından mahrum kalmak istemiyor'Çatışmanın Batı'nın tutumu nedeniyle sürdüğünü kaydeden Orban, "Batılı ülkeler, bölünecek ülkenin kendi payına düşebilecek parçasından mahrum kalmak istemiyor, işte bu yüzden savaş devam ediyor" dedi.Bu savaşın muharebe sahasında kazanılamayacağını da söyleyen Orban, sözlerini şöyle sürdürdü:

2025

